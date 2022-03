Viertimpfungen jetzt schon auf Platz eins - immer mehr Doppel-Booster in Westfalen

Mehr als eine ­Woche nach dem Beginn der Impfungen mit dem neuen Novavax-Vakzin fällt auch in NRW und Westfalen die ­Bilanz ernüchternd aus. Derweil haben in Westfalen die Viertimpfungen zahlenmäßig erstmals die Erst, Zweit- und Boosterimpfungen überholt. Wir geben einen Überblick.

Wie lief die erste Woche mit Novavax-Impfungen?

Der Start sei „nicht wirklich erfolgreich“ gewesen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Das gilt auch für Westfalen. „Die Nachfrage nach dem Novavax-Impfstoff ist in unserer Region – wie überall – nicht wirklich groß“, erklärte Anke Richter-Scheer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe auf Anfrage unserer Zeitung. Es zeige sich, „dass diejenigen, die sich ­bisher nicht haben impfen lassen, kein wirkliches Interesse an der Impfung gegen Covid-19 haben – aus welchen Gründen auch immer.“ Bis zum Dienstag verzeichnete das Robert-Koch-Institut (RKI) knapp 4000 Novavax-Impfungen in NRW – davon 3696 Erst- und 297 Zweit­impfungen. Bundesweit waren es laut RKI mehr als 25 000 Novavax-Impfungen.

Wo erfolgen aktuell die Novavax-Impfungen?

Seit Ende Februar können zunächst die kommunalen Impfstellen und Impfzentren der Kreise und kreisfreien Städte die Impfungen vornehmen. „Voraussichtlich ab April können auch die Praxen den Novavax-Impfstoff bestellen“, teilte die ­Kassen­ärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) mit. Der Hausärzteverband hat gefordert, den Termin vorzuziehen.

Wer soll zuerst den Novavax-Impfstoff erhalten?

Nach den Richtlinien für ­Novavax-Impfungen sollen zunächst 75 Prozent der ­Dosen für Beschäftigte mit einrichtungsbezogener Impfpflicht reserviert werden. 20 Prozent sollen für Menschen reserviert werden, denen eine Unverträglichkeit in Bezug auf die vorhandenen mRNA-Impfstoffe ärztlich attestiert wird. Fünf Prozent bleiben so zunächst für die Allgemeinbevölkerung.

Nur im Kreis Coesfeld stieg die Zahl der Erstimpfungen

Welche Hoffnungen sind mit Novavax verbunden?

Die Kassenärztliche Vereinigung verwies bereits auf die Umfragen einer bundesweiten Studie. Demnach ­hätten sich 16 bis 20 Prozent der Ungeimpften deshalb nicht impfen lassen, weil sie mRNA-Impfstoffen wie Biontech oder Moderna nicht trauten oder weil sie sich eher mit dem Protein-Impfstoff von Novavax impfen lassen wollten. Man hoffte auch ­deshalb auf einen Impfschub durch Novavax.

Wie hat sich die Zahl der Erstimpfungen entwickelt?

In Westfalen geht die Zahl der Erstimpfungen seit Jahres­beginn kontinuierlich zurück. In der zweiten Kalender­woche bekamen laut KVWL noch 19 346 den ersten Piks in den Arztpraxen verabreicht, in der Kalenderwoche acht waren es nur noch 3817, in der vergangenen Woche (KW 9) nur noch 2428. Auch im Münsterland sanken in der vergangenen Woche bis auf im Kreis Coesfeld überall die Zahlen. Die Stadt Münster kam laut KVWL auf 125 Erst­impfungen (Vorwoche 222), der Kreis Steinfurt auf 154 (231), der Kreis Warendorf auf 93 (174), der Kreis Borken auf 126 (141) und der Kreis Coesfeld auf 92 (90). Zumindest landesweit ist die Zahl laut NRW-Gesundheitsministerium gestiegen – von 13 503 in der Vorwoche auf 14 615.

Foto:

Untersuchung zu „bestehenden Impfhürden“

Steigen die Impfzahlen nach der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht?

Der Hausärzteverband rechnet nicht damit. „Ich weiß zum Beispiel von einer Einrichtung, in der sich keine zehn Prozent der noch zu Impfenden gemeldet haben“, berichtete Anke Richter-Scheer. Sie wies aber auch darauf hin, „dass zum jetzigen Zeitpunkt viele durch die Omikron-Variante positiv wurden und damit zunächst für die kommenden 90 Tage als genesen gelten“.

Was plant das Ministerium, um die Nachfrage in den nächsten Wochen zu steigern?

„Die Kreise und kreisfreien Städte haben zu den Einrichtungen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, Kontakt aufgenommen und auf die Impfangebote hingewiesen“, berichtete Achim Hermes, Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums. Zudem habe das Ministerium eine Untersuchung zu „bestehenden Impfhürden in Auftrag gegeben, um die lokalen Impfkampagnen noch zielgenauer ausrichten zu können“.

Wie hat sich die Zahl der Viertimpfungen entwickelt?

In Westfalen lagen in der ­vergangenen Woche laut KVWL in der Arztpraxen-Statistik erstmals die Viertimpfungen vorne. Hinter dem Doppel-Booster (39 399) folgen Booster-Impfungen (32 746) sowie Zweit- (8740) und Erstimpfungen (2428).