Viele münsterländische Firmen stoppen ihre Geschäfte

In der Ukraine tobt eine Angriffskrieg der Russen. Das hat die wirtschaftlichen Aktivitäten der meisten Unternehmen gestoppt. Auch in Russland gibt es massive Einschränkungen. Auch im Münsterland bleibt das nicht folgenlos.

Vor allem kleine münsterländische Firmen mit Geschäftsbeziehungen nach Russland oder in die Ukraine sind durch den Krieg oftmals verunsichert. Da überrascht nicht, dass sich die Anfragen bei der Außenwirtschaftsabteilung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord West­falen in Münster häufen. Manche Unternehmen hätten schon Geld aus Russland erhalten, könnte die bestellte Ware aber nicht liefern, weiß Gerhard Laudwein, Teamleiter International bei der IHK.

„Viele stecken auch in einem Dilemma zwischen Vertragserfüllung und einem mög­lichen Imageschaden bei Lieferung nach Russland“, so Laudwein. Auch sei der Transport von Produkten ins Land des Aggressors derzeit meist unmöglich. Mit Blick auf die Geschäftsbeziehungen mit der Ukraine stellte Laudwein am Mittwoch klar: „Da geht aktuell gar nichts mehr.“

Kleine und mittelgroße Unternehmen sind meist nicht bereit, konkrete Auskünfte über ihre Probleme zu geben. Die Großen be­ziehen klar Position: So betont etwa der Hersteller von Sattelaufliegern, Aufbauten und Anhängern, Schmitz Cargobull (Horstmar/Altenberge), dass man alle Investitionen in Russland und der Ukraine gestoppt habe. In der Niederlassung nahe Kiew komme es jetzt vor allem darauf an, die Mitarbeiter zu schützen, betonte Firmensprecherin Anna Stuhlmeier. Auch nahe Moskau gibt es eine Schmitz-Cargobull-Niederlassung.

Veka in Sendenhorst, ­Produzent von Kunststoff-Profilsystemen für die Herstellung von Fenstern, Türen und Rollläden, hat sein ­ukrainisches Werk in der Nähe von Kiew bei Ausbruch der Kämpfe geschlossen.

Auch der Agrarmaschinen-Konzern Claas in Harsewinkel hat seine Produktion im russischen Werk Krasnodar gestoppt. Grund seien unterbrochene Lieferketten, hieß es. Es fehlten Vorprodukte aus Deutschland und anderen EU-Ländern, die zurzeit nicht nach Russland geliefert werden könnten. Mit Blick auf die Ernährungssituation in Russland sei ein baldiges Wieder­anlaufen der Fertigung aber nötig, erklärte Claas-Sprecher Wolfram Eberhardt.