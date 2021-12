Verdacht auf Geflügelpest in Hamminkeln-Dingden

In einem Betrieb in Hamminkeln-Dingden besteht der Verdacht der Geflügelpest. Die vorläufige Sperrzone betrifft auch den südwestlichen Teil des Kreises Borken. Für das gesamte Kreisgebiet gelten zudem Vorsorgemaßnahmen.

In einem Geflügelbetrieb in Hamminkeln-Dingden mussten am Wochenende rund 3200 Legehennen, Masthühner, Gänse und Enten getötet werden, weil dort der Verdacht des Ausbruchs der Geflügelpest amtlich festgestellt worden ist. Die abschließende amtliche Bestätigung durch das "Friedrich-Löffler-Institut" steht allerdings noch aus, teilt der Kreis Borken mit.

MEHR ZUM THEMA Verdacht auf Geflügelpest bei Hausgeflügel im Kreis Wesel

Um den Verdachtsbetrieb wird eine vorläufige Sperrzone mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern festgelegt, in denen besondere Restriktionen für geflügel- und vögelhaltende Betriebe gelten. Das teilt Dr. Manfred Ulrich, Leiter des Fachbereichs Tiere und Lebensmittel der Kreisverwaltung Borken, mit. Zudem gelten für den gesamten Kreis Borken vorsorglich eine Aufstallungspflicht für sämtliches Geflügel und ein Verbot von Geflügelausstellungen, -börsen und -märkte.

In der vorläufigen Überwachungszone im südlichwestlichen Kreis Borken liegen die Städte Isselburg, Bocholt, Rhede und Teile der Gemeinde Raesfeld.

Die vorläufige Überwachungszone im Kreis Borken. Foto: Kreis Borken

Für geflügel- und vogelhaltende Betriebe in der vorläufigen Sperrzone gilt insbesondere Folgendes:

1. Geflügel oder gehaltene Vögel dürfen weder aus noch in den Betrieb verbracht werden.

2. Erzeugnisse, Materialien oder Stoffe von Geflügel oder gehaltenen Vögeln oder von Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen, die mit Geflügel oder gehaltenen Vögeln in Kontakt gekommen sind, dürfen aus dem Betrieb nicht verbracht werden.

3. Geflügel und gehaltene Vögel sind so zu halten oder isolieren, dass diese keinen Kontakt zu wildlebenden Tieren, Tieren nicht gelisteter Arten und erforderlichenfalls zu Insekten und Nagetieren haben. (Stallpflicht)

4. Geflügel oder gehaltene Vögel dürfen ohne Genehmigung des Fachbereichs Tiere und Lebensmittel des Kreises Borken nicht getötet werden. Zur Genehmigung ist dem Kreis rechtzeitig ein formloser Antrag zuzuleiten.

5. Nicht wesentliche Verbringungen von Erzeugnissen, Materialien, Stoffen, Personen und Transportmitteln in die Betriebe sind untersagt.

Ausnahmen zu den Regelungen können beim Fachbereich Tiere und Lebensmittel der Kreisverwaltung Borken beantragt werden. Die Anträge sind an folgende E-Mail-Adresse zu richten: tiereundlebensmittel@kreis-borken.de. Der Kreis Borken schaltet zudem ab Montagmorgen, 13. Dezember, zu den üblichen Dienstzeiten eine Telefon-Hotline unter der Telefon-Nr. 02861/681-1377.

Informationen gibt es im Internet unter https://kreis-borken.de/index.php?id=15933&L=942. Im Verlauf des Montags wird dort auch eine interaktive Karte zur Verfügung stehen, in der Tierhalter ihre Adresse eingeben können, um zu prüfen, ob sie in der vorläufigen Sperrzone liegen und damit von den Restriktionen betroffen sind.