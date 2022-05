Unwetter sorgt für Störungen im Zugverkehr im Münsterland

Unwetterschäden sorgen am Donnerstagnachmittag für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen. Auch im Münsterland sind zahlreiche Strecken betroffen. Unter anderem kommt es laut zuginfo.nrw zwischen Rheine und Osnabrück zu Störungen.

Wie die Deutsche Bahn über Twitter mitteilte, liegt auf der Strecke zwischen Altenberge und Münster ein Baum - Verspätungen und Teilausfälle seien die Folge. Ähnliches gelte dem Unternehmen zufolge für weitere Streckenabschnitte im Münsterland, wie zwischen Coesfeld und Ahaus sowie Lengerich und Ostbevern.

#RB64, Baum auf der Strecke zwischen #Altenberge und #Münster (Westf) Hbf. Streckenabschnitt gesperrt. Züge warten an geeigneten Bahnhöfen. Verspätungen / Teilausfälle und kurzfristige Änderungen im Zuglauf möglich. Reiseverbindung prüfen. Zur Zeit noch keine Infos zur Dauer. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) May 19, 2022

#RB50 Baum auf der Strecke zw. #Münster-Amelsbüren und #Münster (Westf) Hbf. Streckenabschnitt gesperrt. Züge warten an geeigneten Bahnhöfen. Verspätungen / Teilausfälle u. kurzfristige Änderungen im Zuglauf möglich. Reiseverbindung prüfen. Zur Zeit noch keine Infos zur Dauer. — zuginfo.nrw (@ZuginfoNRW) May 19, 2022

Blitzeinschlag in Wohnhaus

Im Verlauf des Nachmittags ist es bereits im Kreis Borken aufgrund der Unwetterlage an verschiedenen Stellen zu Gefahrenstellen im Straßennetz gekommen, meldet die Polizei. Durch das stürmische Wetter sind an mehreren Stellen Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Die Polizei bittet um vorsichtige, der Witterung angepasste Fahrweise.

In Neuenkirchen im Kreis Steinfurt schlug gegen 16 Uhr ein Blitz in ein Wohnhaus ein, wie die MV Online berichtet. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, in der Umgebung war es zu Stromausfällen gekommen. In Ostbevern waren mehrere Bäume umgestürzt, auch hier rückte die Feuerwehr aus.

In Münster ist das Unwetter nach Angaben der Feuerwehr glimpflich verlaufen. Es habe acht kleine sturmbedingte Einsätze gegeben. Weder seien Keller vollgelaufen, noch habe es Verletzte gegeben, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

DWD warnt vor Unwettern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Donnerstag für die westlichen Teile Nordrhein-Westfalens eine amtliche Warnung vor schwerem Gewitter herausgegeben. Das Unwetter erreicht laut DWD zunächst den Westen des Münsterlandes, des Ruhrgebiets und des Rheinlands. Dort könnte es ab dem Nachmittag zuerst zu orkanartigen Böen und heftigem Starkregen kommen.

Die Menschen müssten zudem mit Hagelkörnern rechnen. In einer Vorabinformation hatte der DWD bereits am Morgen auf mögliche schwere Gewitter ab dem Nachmittag hingewiesen, die Orte in ganz Nordrhein-Westfalen treffen könnten.

Am Nachmittag wurden die Menschen im Münsterland über die Warn-App "NINA" vor schwerem Unwetter gewarnt. Vor allem die Kreise Borken, Coesfeld und Steinfurt sind betroffen. Es drohen "schwere Gewitter, Orkanböen, heftiger Starkregen und Hagel". Die Orkanböen können eine Geschwindigkeit von bis zu 110 km/h erreichen. Nach Einschätzung eines DWD-Meteorologen dürfte vielerorts die höchste Warnstufe (Stufe 4) ausgerufen werden. „Damit drohen dort, wo der Gewitterkomplex langzieht, massive Schäden“, sagte der Wetterforscher am Donnerstag in Offenbach.

Windböen von 16 Uhr - Münster/Osnabrück mit 106 km/h: https://t.co/WcKoVcanWp (zum Ablesen in die Länder/Klick auf Zahl). #Gewitter

/PH — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) May 19, 2022

Bei einer amtlichen Warnung der Stufe 4 kann es der Definition nach für den Menschen lebensgefährlich werden. „Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Verhalten Sie sich sehr vorsichtig und informieren Sie sich regelmäßig über die Entwicklung der Wettersituation“, riet der DWD. Zudem solle man sich auf „außergewöhnliche Maßnahmen“ vorbereiten und auf jeden Fall möglichen Anweisungen der Behörden folgen.

Außerdem warnt der Bevölkerungsschutz in ganz NRW vor möglichem Hochwasser. Für Münster und den Kreis Warendorf gibt es eine Warnung vor "markantem Wetter": Es drohen Starkregen, Blitzschlag sowie Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 95 km/h. Aufenthalte im Freien sollten möglichst vermieden werden, heißt es in der Warnung weiter.

„ Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien! “ Warnung über die Warn-App "NINA" des Bevölkerungsschutzes

Tornado-Gefahr in NRW

Spätestens am Freitag drohen zudem überall im Münsterland kräftige Regenschauer mit Hagel, Gewitter und Sturm. „Das Tief wird voraussichtlich ab Mittag die Region erreichen“, so Meteorologe Jürgen Schmidt vom Dienstleister „Wetterkontor“. Der Deutsche Wetterdienst schließt fünf Zentimeter große Hagelkörner und das Auftreten von Tornados nicht aus. Ob, wo und wann die schlauchartigen Stürme über das Land fegen könnten, lasse sich noch nicht vorhersagen. „Wir können nur kurzfristig vor einem Tornado warnen, etwa fünf bis sechzig Minuten vorher“, sagt ein Meteorologe des DWD.

Schmidt rät dazu, sich dann nicht in Wäldern aufzuhalten. Die Temperaturen werden ab Freitagnachmittag fallen. Die Unwetterlinie soll dann von Westen nach Osten ziehen, im Norden und Süden werde es weniger stürmisch.