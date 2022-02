„Unser Zugpferd bleibt die Reiterei“

Foto:

Beherbergungsbetriebe in Münsterland registrierten im vergangenen Jahr 2 664 682 Übernachtungen. Das sind 10,8 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte der Münsterland e.V. mit Verweis auf Zahlen des Statistischen Landesamts IT.NRW mit. Bei den Ankünften gab es 2021 demnach ein Plus von 12,8 Prozent auf 1 046 108. ,„In normalen Zeiten könnten wir uns alle auf die Schulter klopfen, wenn man die positive Entwicklung der Tourismuszahlen 2021 gegenüber dem Vorjahr betrachtet“, kommentierte Michael Kösters, Bereichsleiter Tourismus bei der Regionalagentur Münsterland e.V., die Zahlen. Aussagekräftiger sei jedoch der Vergleich mit dem letzten Jahr vor der Pandemie: „Im Vergleich zu 2019 verzeichnet das Münsterland ein deutliches Minus von 40,5 Prozent bei den Gästeankünften und ein Minus von 33,7 Prozent bei den Übernachtungen. Damit liegen wir zwar über dem NRW-Landesschnitt, aber noch weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt.“ Immerhin seien insbesondere die Sommermonate 2021 sehr gut gelaufen: „Im August verzeichneten wir sogar höhere Zahlen als 2019. Allerdings ist der Geschäftstourismus seit Beginn der Pandemie 2020 massiv eingebrochen.“,Mit Blick auf die weitere Entwicklung 2022 ist Kösters zwiegespalten. „Im Vergleich zu den beiden Vorjahren haben wir bisher in 2022 keinen Lockdown, auch wenn größere Einschränkungen für Gastgeber und Gäste natürlich da sind. Der Trend zum Deutschland-Tourismus lässt mich in Bezug auf den Freizeittourismus optimistisch in die Zukunft schauen. Großer Wermutstropfen bleibt aber der Geschäftstourismus.“ Der komme kaum in Gang. ,NRW-weit gab es laut IT.NRW ein ähnliches Bild. Die Zahl der Gäste stieg zwar gegenüber dem ersten Corona-Jahr 2020 leicht um 1,1 Prozent auf 11,1 Millionen. Allerdings lag die Gästezahl damit noch immer 54,4 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.