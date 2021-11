Telefonieren bis zur Erschöpfung - die „Containment Scouts“ kommen nicht mehr nach

Im Großen Sitzungssaal des Steinfurter Kreishauses reden sie sich mal wieder mit glühenden Ohren die Stimmen heiser. Doch es ist gar nicht der Kreistag, der hier für das permanente Gemurmel sorgt. An langen Tischen sitzen Menschen mit Masken, Headsets und jeweils zwei üppigen Monitoren und telefonieren. Den ganzen Tag. Doch es ist fast aussichtslos: „Wir haben 18 Monate lang alle Kontakte nachverfolgt – aber jetzt können wir es nicht mehr schaffen“, sagt der Adminis­trative Leiter der Stabsstelle Corona Andreas Heeke fast resigniert.

Die Kontaktnachverfolgung gilt als wichtiger Baustein der Pandemie-Bewältigung. Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss angeben, wen er in den zwei Tagen vor dem positiven Test getroffen hat. Die Liste landet auf den Monitoren im Sitzungssaal. Dann beginnt die Arbeit: Die „Scouts“ rufen die Kontaktpersonen an, klären sie über die Lage auf und fragen etwa nach Impfstatus, Beruf und Symptomen – Faktoren, die entscheiden, ob auch diejenigen in Quarantäne müssen, die zwar noch nicht positiv getestet sind, aber mit einem Infizierten Kontakt hatten.

Andreas Heeke, Adminis­trativer Leiter der Stabsstelle Corona im Kreis Steinfurt Foto: Gunnar A. Pier

1146 Neuinfektionen in einer Woche

Es ist gar nicht lange her, da war das ein überschaubares Unterfangen. „Es gab Zeiten, da hatten wir keine 20 Fälle pro Woche“, erinnert sich Andreas Heeke. In der vergangenen Woche aber meldete das Kreis-Gesundheitsamt zwischen Montag und Sonntag 1146 Neuinfektionen. Weil jeder Infizierte nicht – wie zu Lockdown-Zeiten – fünf oder sechs Leute getroffen hat, sondern oft zehn Mal so viele, kommen auch die emsigsten Telefonierer nicht mehr nach.

Telefonieren mehr als 14 Stunden täglich

Dabei wurde schon kräftig aufgestockt. In Steinfurt sitzen täglich von 7.30 bis 22 Uhr 50 Mitarbeiter am Telefon – vor sechs Wochen waren es noch halb so viele. Teilweise helfen Mitarbeiter aus anderen Abteilungen der Kreisverwaltungen aus. Das aber ist keine auf Dauer angelegte Lösung – deren übliche Arbeit muss ja ebenfalls erledigt werden.

Also werden Aushilfen eingestellt. „Die Personalgewinnung wird immer schwieriger“, berichtet Heeke. Als Reisebüros, Gastronomie und Unis dicht waren, hatten mehr Menschen Zeit für diesen Job. Seit Montag helfen nun zehn Soldaten aus.

Rotes Licht – der Scout spricht: Hunderte Mitarbeiter verfolgen im Münsterland Kontakte. Foto: Gunnar A. Pier

„Jeder einzelne reibt sich da auch auf“

Heeke schwärmt vom inspirierenden Teamgeist und dem großen Engagement der „Containment Scouts“: „Es gibt einen super Zusammenhalt.“ Aber: „Jeder einzelne reibt sich da auch auf. Man geht halt abends oft mit einem schlechten Gefühl nach Hause, weil man wieder der Arbeitsmenge nicht gerecht werden konnte“.

Von selbstgesteckten Ansprüchen an die eigene Arbeit müssen sich die Kontaktnachverfolger nach und nach verabschieden. Inzwischen werden nur noch die Kontaktpersonen angerufen, die zu den vulnerablen Gruppen gehören, also älter oder vorerkrankt sind oder in Schule, Altenheimen oder Krankenhäusern arbeiten.

Kommentar: Mitdenken erwünscht! Foto: Die Corona-Lage ändert sich ständig, und mit ihr die verordneten Schutzmaßnahmen. Masken hier, Lockdown dort, und plötzlich Kontaktbeschränkungen oder auch nicht – es ist schwierig, den Anschluss zu halten. Aber die Menschen haben sich daran gewöhnt, Regeln vorgesetzt zu bekommen und zu befolgen. Dabei dürfte es hier und dort auch ein bisschen klarer Menschenverstand sein.,Dass sich trotz verheerender Lage Menschen in Stadien und auf Weihnachtsmärkten drubbeln dürfen, ist unverständlich. Dass aber die Kontaktnachverfolgung nicht mehr verlässlich funktioniert, ist nachvollziehbar. Die Zahl der Neuinfektionen und der möglichen Kontakte ist einfach viel zu groß.,Also ist mehr denn je Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen gefragt. Wer Kontakt hatte, aber noch keine Ordnungsverfügung im Briefkasten fand, sollte dennoch zu Hause bleibt. „Alles wird gut“, steht auf mutmachenden Ausmalbildern, die Kinder an Haustüren kleben. Aber es wird nicht von allein gut: Jeder muss was beitragen!,Gunnar A. Pier ...

Manchmal kommt das Ordnungsamt

Schwierig wird es, wenn sie Kontaktpersonen partout nicht erreichen. „Das macht es ungleich komplizierter“, so Heeke. Denn dann bitten die Scouts die örtlichen Ordnungsbehörden um Hilfe. Deren Mitarbeiter verfügen vorsorglich eine Isolation und bringen die Verfügung persönlich vorbei, damit klar ist, dass der Brief auch angekommen ist. Stellt sich im Nachhinein heraus, dass die Kontaktperson etwa geimpft ist und deshalb nicht in Quarantäne muss, wird die Verfügung wieder aufgehoben. Dabei helfen die Vieltelefonierer im Großen Sitzungssaal.

Kontaktnachverfolgung im Münsterland

In der vergangenen Woche meldeten die Gesundheitsämter im Münsterland zwischen Montag und Sonntag 3867 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Nimmt man an, dass jeder in den zwei Tagen vor dem Test – etwa in der Schule, bei der Arbeit, beim Sport – 50 Menschen getroffen hat, müssen alleine in dieser Woche mehr als 190 000 Personen angerufen werden. Der Aufwand ist riesig, so die Pressestellen:

- Kreis Borken: Im Schnitt sind täglich 22 Scouts im Einsatz, telefoniert wird von 7.30 bis 18.30 Uhr. Die Arbeit teilen sich vier Mitarbeiter aus dem Haus und 22 eingestellte Kräfte.

- Kreis Coesfeld: „Wir wollen die Kontaktnachverfolgung wenn es eben geht aufrechterhalten“, heißt es aus Coesfeld. Ab Mittwoch helfen zehn Bundeswehrkameraden.

- Münster: Im Corona-Team sind 85 Vollzeitstellen besetzt, davon kümmern sich 77 um die Kontaktnachverfolgung im engeren Sinne. Rekrutierungsprobleme gibt es in der Studentenstadt nicht.

- Kreis Steinfurt: 50 Scouts telefonieren täglich von 7.30 bis 22 Uhr.

- Kreis Warendorf: 37 Leute sind mit der Kontaktpersonennachverfolgung betraut, darunter zehn Soldatinnen. Bis zu 27 Personen arbeiten gleichzeitig.