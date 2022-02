Tank von Lastwagen nach Unfall ausgelaufen

Auf der Autobahn 1 bei Münster kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall mit einem Lastwagen und zwei Pkw. Eine Person wurde dabei verletzt. Da der Tank des Lkw aufgerissen wurde, ist Diesel ausgelaufen - die A1 wurde teilweise gesperrt.

Um 20 Uhr ging bei der Feuerwehr Münster ein Alarm ein: Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall, in den ein Lastwagen und zwei Pkw verwickelt waren. Nach ersten Informationen der Feuerwehr wurde eine Person hierbei verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Unfall ist der Tank des Lkw aufgrissen worden, sodass rund 400 Liter Diesel auf der Fahrbahn ausgelaufen sind.

Für die Reinigungsarbeiten musste eine Fahrspur der A1 ab dem Autobahnkreuz Münster-Süd in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden, berichtet die Feuerwehr weiter. Der Verkehr musste über die Parallelspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es bildete sich ein Stau in dem Bereich. Etwa 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.