Stimmung trübt sich leicht ein: Lieferengpässe, teure Energie und Fachkräftemangel belasten

Die Folgen der ­Corona-Krise belasten die Unternehmen auch im Münsterland und der Emscher-Lippe-Region wieder stärker. „Grundsätzlich sind wird auf einem guten Weg“, betonte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen in Münster, Dr. Fritz Jaeckel, am Dienstag in einer Videokonferenz zur Vorstellung von Konjunktur-umfrage-Ergebnissen der Kammer. „Aber die Stimmung hat sich wieder etwas eingetrübt.“

Vor allem die anhaltenden Lieferengpässe, die hohen Energie- und Rohstoffpreise sowie den Fachkräftemangel sehen die Unternehmen der Region als aktuelle Belastungsfaktoren. Der IHK-Konjunkturklimaindikator, der die derzeitige Geschäftslage und die Zukunftserwartungen der Unternehmen zusammenfasst, ist daher um sechs auf 122 Punkte gesunken. Er liegt damit aber weiter über dem langjährigen Durchschnitt von 114 Punkten.

Bei den Erwartungen für die nahe Zukunft schwinge eine größere Portion Skepsis mit, sagte Jaeckel. „Ich persönlich bin da allerdings etwas zuversichtlicher“, betonte der IHK-Hauptgeschäftsführer mit Blick auf sich in NRW abzeichnenden Lockerungen bei den Corona-Re-striktionen.

Sinkende Erträgen, steigende Kosten

Über 90 Prozent der Unternehmen sind laut IHK von Lieferengpässen bei Rohstoffen, Vorprodukten oder Waren betroffen sowie von Preissteigerungen, die aus den Lieferschwierigkeiten resultieren. Knapp zwei Drittel der Firmen registrieren deshalb einen Preisanstieg „in erheblichem Umfang“, wobei die Industrie davon am stärksten betroffen ist (81 Prozent).

In der Folge berichten die Unternehmen quer durch alle Branchen von sinkenden Erträgen, steigenden Kosten und längeren Wartezeiten für die Kunden. Oftmals kommen es sogar zum Produktionsstopp, so Jaeckel. „Dabei fehlt manchmal nur ein winziges Teil.“ Rund 40 Prozent der Industriebetriebe im Münsterland und der Emscher-Lippe-Region können den Umfrageergebnissen zufolge bestehende Aufträge nicht abarbeiten oder müssen die Produktion drosseln. Ein schnelles Ende der Situation ist laut Jaeckel nicht in Sicht: Mehr als die Hälfte der Betriebe – konkret: 57 Prozent – rechnet mit einer besseren Liefersituation erst in der zweiten Jahreshälfte, manche sogar erst im nächsten Jahr. „Eine Beruhigung der Lage wird noch Zeit in Anspruch nehmen und hängt auch von den Entwicklungen in der Ost- Ukraine ab“, prognostizierte auch der IHK-Hauptgeschäftsführer.

Bei der Beruhigung auf den Energiemärkten mit ihren explodieren Preisen sieht Jaeckel auch die Bundesregierung in der Pflicht. „Die Abschaffung der EEG-Umlage ist ein wichtiger und richtiger Schritt.“ Aber auch in dieser Frage sei die Befriedung des Konflikts mit Russland von entscheidender Bedeutung, so Jaeckel.

Die Beschäftigungssituation ist vor allem im Münsterland trotz der Pandemie gut. Die IHK berichtete für den Zeitraum von Mitte 2019 bis zur Jahresmitte 2021 von einem Anstieg der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse um 3,5 Prozent auf 670 000.