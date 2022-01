Vereins-Rauswurf hält 67-Jährigen nicht vom Basketball ab

Es war ein harter Schlag für den 67-jährigen Ricardo Villanueva Cruz im Juli 2021. Nach den Sommerferien und der langen Corona-Pause ging er wie gewohnt zum Basketball-Training. Seit dem 13 Lebensjahr wirft er mit Passion Körbe – die vergangenen 20 Jahre beim TSC Gievenbeck, einem der größten Sportvereine in Münster. Doch kurz nachdem er in der Halle erschienen war, sagte ihm einer junger Trainer, er dürfe nicht mehr am Training der ersten Herrenmannschaft teilnehmen. Er sei zu alt, das Verletzungsrisiko zu hoch.

„Das ist Altersdiskriminierung“, sagt Villanueva Cruz. In mehr als 55 Jahren, seit er mit Basketball angefangen hat, sei er nie ernsthaft verletzt gewesen. Der Verein konterte bereits im November, dass Grundschnelligkeit und Reaktionsvermögen bei Villanueva Cruz nicht mehr vorhanden seien. Er gefährde sich und seine Mitspieler, so der damalige Vorsitzende des Vereins, Rainer Hillekamp.

Antidiskriminierungsstelle informiert

Villanueva Cruz wollte sich damit nicht abfinden lassen. Er kontaktierte die Antidiskriminierungsstelle des Landes sowie in Münster der Caritas und des Deutschen Rotes Kreuzes. Vermittlungsgespräche zwischen Villanueva Cruz und dem Sportverein waren geplant, fanden dann aber doch nicht statt. Der TSC sagt, der 67-Jährige sei ohne Abmeldung nicht erschienen. Dieser widerspricht.

Mittlerweile haben sich – zumindest aus Sicht von Villanueva Cruz – die Wogen geglättet. „Ich wohne hier in Gievenbeck, ich gehe in den Supermarkt, in steige hier in den Bus. Ich will hier keinen Streit vom Zaun brechen.“ Dennoch ist es ihm wichtig, erneut zu betonen, das er zum einen den damaligen Gesprächstermin frühzeitig abgesagt hat. Noch viel wichtiger ist ihm: „Die Befürchtung hat sich nicht herauskristallisiert.“ Auch ein halbes Jahr nach seinem Trainingsverbot hat er sich nicht verletzt. Dabei geht er schwimmen und spielt mehrmals die Woche Basketball – mittlerweile allerdings beim USC Münster, „da wurde ich direkt gut aufgenommen, besonders von den jungen Spielern.

„ Sport ist ein großer Faktor für Integration und Toleranz in unserer Gesellschaft. Sport soll uns verbinden und nicht ausschließen! “ Ricardo Villanueva Cruz

Er hat sich damit abgefunden, dass er nicht mehr beim TSC Gievenbeck trainieren wird – obwohl er noch Vereinsmitglied ist. Dennoch findet er, dass der Verein sein Verhalten überdenken sollte. Die Gesellschaft werde zunehmend älter. „Manche hängen mit Mitte 60 nur noch vor dem Fernseher rum“, sagt er, doch andere, wie er selbst, seien noch aktiv. „Ich muss mich nicht dafür entschuldigen, dass ich gesund bin“, so Villanueva Cruz.