Das Drama um einen psychisch kranken Mann

„Wie gehen wir mit unbequemen Mitmenschen um?“ Professor Dieter Seifert, forensischer Psychiater und ärztlicher Direktor der Forensik in Münster-Amelsbüren beschäftigt sich mit dieser Frage. Und was passiert mit kranken Menschen, die sich selbst gefährden?

Am Mittwoch kletterte der stadtbekannter Müllsammler auf einen Baustellenkran und verursachte umfangreiche Sperrungen im Umfeld. Aus seinem Garten war am Vortrag durch die Stadt bergeweise Müll zwangsweise abgeräumt worden, den er gehortet hatte.

Für Professor Dieter Seifert, forensischer Psychiater und ärztlicher Direktor der Forensik in Münster-Amelsbüren, ist der Mann auf dem Kran Anlass für die Frage: „Wie gehen wir mit unbequemen Mitmenschen um?“ Unbequeme Mitmenschen seien oft psychisch krank, könnten sich selbst oder Fremde gefährden.

Seifert geht davon aus, dass es in den vergangenen Jahren, in denen der Müllsammler seine Nachbarn an seinem vollgemüllten Garten verzweifeln ließ, nicht gelungen sei, „eine vertrauensvolle Therapeut-Patient-Beziehung“ zu schaffen. Und er ahnt, wie sehr das Verhalten des Mannes die Lebensqualität der Nachbarn beeinträchtigt, die direkt neben ihm und seinem Garten wohnen. „Das ist schwierig und belastend“, sagt er.

Psychisch kranke Menschen, die sich selbst gefährden, können gegen ihren Willen für vier bis sechs Wochen in einer Klinik behandelt werden, im Zweifelsfall kann das verlängert werden, doch dann müssen sie in die Freiheit entlassen werden.

Bis jemand für Jahre im Maßregelvollzug landet, müssen die Straftaten psychisch Kranker besonders schwer sein. Schwarzfahrer einzusperren, soll nach dem Willen der Richter des Bundesverfassungsgerichts nicht möglich sein.

Und verendete Ratten im Briefkasten der Nachbarn, Diebstähle, Beleidigungen und Bedrohung, für die das Landgericht den Münsteraner verurteilt hat und gegen die er daraufhin vors Oberlandesgericht gezogen ist, reichen dafür nicht aus.