Meike Ista tut Jens Spahn nicht weh

Für Jens Spahn ist im Gesundheitswesen alles auf einem guten Weg, für Meike Ista fühlt es sich an wie ein Hamsterrad. Die beiden sollten am Montagabend an der Seite von Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel die Frage beantworten, was sich in der Pflege geändert hat.

Für das Treffen mit Gesundheitsminister Jens Spahn bei Pro Sieben hat Krankenschwester Meike Ista sogar ihren Korsika-Urlaub unterbrochen. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel machten die 29-Jährige gleich zu Beginn zu Deutschlands berühmtester Krankenpflegerin, um mit ihrer Hilfe die großspurig in das Fernsehstudio geworfene Frage. „Was hat sich in der Pflege verändert?“ zu beantworten. Zwischen Triell-Analyse, verhülltem Arc de Triomphe und Stalkingopfer sollte die Krankenschwester aus Münster mit den Moderatoren an ihrer Seite den Gesundheitsminister Spahn aus Ahaus offensichtlich grillen. Doch das tat sie nicht.

Der Tag nach der Sendung Foto: Ista sagt unserer Zeitung am Morgen nach der Sendung, dass sie sich mehr Diskussion gewünscht hätte. In der Debatte um die Personaluntergrenzen, mit denen die maximale Anzahl von Patienten pro Pflegekraft festgelegt werden, hätte sie dem Minister gerne stärker widersprochen. Auch wenn die 29-jährige Krankenschwester zugibt, für solchen großen Auftritte „ihre Komfortzone verlassen“ zu müssen, hält sie sie für wichtig: „Ich glaube, dass sie uns letztlich helfen, das Thema präsent zu halten.“ Auch wenn es schwierig sei, ausgerechnet denen, die (noch) keine Pflege benötigen, begreifbar zu machen, dass sie sich jetzt um eine gute Pflege kümmern müssen, „und nicht erst dann, wenn sie selber betroffen sind“. Die Politik allein werde das Pflegeproblem nicht lösen, meint sie. Darum sei es entscheidend, das Pflegerinnen und Pfleger „Schulter an Schulter für unseren Beruf und unsere Interessen einstehen.“ | Von Stefan Werding

Meike Ista ist Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerin des Knochenmark- und Transplantationszen­trums an der Uniklinik Münster. Sie hatte sich im März für eine Dokumentation der beiden Fernsehunterhalter Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf eine Kamera umgeschnallt und ihre siebenstündige Schicht gefilmt. Die Sendung wurde daraufhin als ein Stück Fernsehgeschichte gefeiert.

Minister weist auf Verbesserungen hin

Istas Position im Gespräch mit Spahn: „Man arbeitet und arbeitet, aber die Situation wird nicht besser, und es ist kein Ende in Sicht.“ Seit der Ausstrahlung der Dokumentation vor einem halben Jahr habe sich daran auch nichts geändert. Die Krankenschwester traut der Politik immerhin das Bewusstsein zu, „dass die Situation für die Pflege nicht gut aussieht“. Ihre Strategie: „Politikern so lange auf die Füße zu treten, damit sich etwas ändert.“

Das tut es doch schon, sagt der selbstsichere und – anders als die Moderatoren – klare und eindeutige Jens Spahn. Der Gesundheitsprofi – durch Corona, Politikerleben und unzählige Diskussionen für solche Diskussionen gestählt – betont immer wieder, dass in den dreieinhalb Jahren, in denen er Gesundheitsminister ist, eigentlich jede Menge Voraussetzungen geschaffen worden seien, um den Pflegekarren aus dem Dreck zu ziehen.

Faktencheck Foto: Bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte sind erklärtes Ziel der Bundesregierung – schon vor der Corona-Krise. Dazu gab es auch eine „Konzertierte Aktion“ mit zahlreichen Beteiligten.

Unter anderem steht mehr Geld für zusätzliche Altenpflege-Stellen bereit.

Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen auch in Kliniken jede aufgestockte Pflegestelle. Oft ist es aber weiter schwer, Stellen zu besetzen.

Für eine attraktivere Ausbildung müssen Azubis inzwischen bundesweit kein Schulgeld mehr zahlen, sondern bekommen Vergütungen.

Um bessere Löhne durchzusetzen, sieht eine Reform von Spahn zudem vor, dass es ab September 2022 nur noch mit Pflegeeinrichtungen Versorgungsverträge geben darf, die nach Tarif oder in ähnlicher Höhe zahlen. In der Altenpflege mit rund 1,2 Millionen Beschäftigten erhält laut Arbeitsministerium nur knapp die Hälfte Tariflohn. Ein Anlauf für einen Tarifvertrag, den die Regierung für die ganze Branche verbindlich machen wollte, war gescheitert. (dpa)

„Dass gar nichts passiert wäre in letzten drei Jahren, das trifft es nicht so ganz“, beginnt er. Als Minister habe er durchgesetzt, dass Krankenhäuser nicht mehr zu Lasten der Pflegenden sparen könnten („Die größte Veränderung seit 20 Jahren.“), er sei der erste Minister, der Personaluntergrenzen eingeführt habe, die Ausbildungsvergütung sei in seinen Amtsjahren verbessert worden und in keinem anderen Bereich seien die Löhne so stark gestiegen wie in der Pflege.

All dem hatten die anderen drei auf der Couch wenig entgegenzusetzen. Da konnte Spahn auch noch beklagen, „dass zu selten erwähnt werden würde, was bereits begonnen ist“. Wenn niemand mal sage, dass die Bezahlung besser geworden ist, „wie sollen wir die Kollegen finde, die Sie brauchen, dass die Arbeit weniger stressig ist?“, fragte er Meike Ista.

Kein Ende der Belastung absehbar

Spahn hatte sogar noch die Gelegenheit, den Pflegenden sein Bedauern auszudrücken, dass ein „richtig starker Verband“ fehlt, der die Pflegenden in die Gehaltsverhandlungen führt. „Wenn sich die Pflegenden noch mehr zusammentäten, würden sie auch mehr erreichen können.“

Das alles ändert für Meike Ista wenig. Wenn sie nach ihrem Korsika-Urlaub wieder ihre Arbeit im UKM beginnt, wird es wieder an Kolleginnen fehlen. Und der Stress wird weitergehen. Oder wie sie es sagt: „Man arbeitet und arbeitet, aber die Situation wird nicht besser, und es ist kein Ende in Sicht.“