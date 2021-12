Die Ereignisse nach Flucht von verurteiltem Mörder überschlagen sich

Udo Vetter kennt die Frage, doch er kann da nicht weiterhelfen. Wo ist Ralf Hörstemeier? „Das kann ich Ihnen nicht beantworten“, sagt der Rechtsanwalt aus Düsseldorf auf Nachfrage unserer Zeitung. Die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht halte ihn ab – er habe aber auch schon länger keinen Kontakt gehabt. Und so lief die Fahndung nach dem 56-jährigen verurteilten Mörder, der zuletzt in Münster-Gremmendorf lebte, am Abend vor Heiligabend noch weiter.

Was war geschehen? Hörstemeier wurde im Januar 2021 zu lebenslanger Haft verurteilt. Er soll im Oktober 1993 die Dortmunder Schülerin Nicole-Denise Schalla getötet und missbraucht haben. Auf die Spur waren ihm die Ermittler 25 Jahre später durch neue DNA-Untersuchungsmethoden gekommen. Zusammen mit Anwalt Vetter legte er Revision ein – zu dünn seien die Indizien, auf denen das Urteil fuße. „Als Berufsoptimist, der ich bin, habe ich es für naheliegend gehalten, dass der Bundesgerichtshof unserer Argumentation folgt“, sagt Anwalt Vetter. Und so optimistisch sei er wahrlich nicht immer. Weil das Urteil somit noch nicht rechtskräftig war und der nun Verurteilte bereits zwei Jahre in Untersuchungshaft verbracht hatte, kam er zunächst auf freien Fuß. Das Oberlandesgericht in Hamm sah keine Fluchtgefahr – eine Fußfessel gab es erst später.

BGH weist Revision zurück

Am 14. Dezember hat der Bundesgerichtshof nach Darstellung von Anwalt Vetter die Revision zurückgewiesen und das dem Anwalt, vermutlich auch dem Verurteilten, in einem Brief mitgeteilt. Montag fand Vetter das Schreiben in der Post und leitete es an Hörste­meier weiter.

Die elektronische Fußfessel Foto: Eine elektronische Fußfessel musste Ralf Hörstemeier tragen, weil befürchtet wurde, dass er in Freiheit weitere Straftaten gegenüber Frauen begehen könnte. Er war einschlägig vorbestraft. „Die Fußfessel steht nicht im Zusammenhang mit der Verurteilung wegen Mordes“, betont Jürgen Wrobel, Direktor des Amtsgerichtes Münster, auf Nachfrage unserer Zeitung. Auf Antrag des Polizeipräsidiums Münster sei das Tragen der Fußfessel für den 56-Jährigen im April angeordnet worden. Es habe die begründete Sorge bestanden, dass H. eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit sein könnte.,Bei der Fußfessel handele es sich um eine rein präventive Maßnahme. Grundlage dafür sei Paragraf 34 c des Polizeigesetzes NRW. Gründe für das Tragen einer Fußfessel sind danach die Verhütung von terroristischen Straftaten oder die Abwehr einer Gefahr für die sexuelle Selbstbestimmung nach dem Strafgesetzbuch. Fußfesseln könnten auch angeordnet werden als Auflage bei einer Sicherungsvorkehrung, berichtet Wrobel. Dazu gehöre unter anderem ein genehmigter Freigang von Häftlingen. Marion Fenner ...

Schriftlicher „Stellungsbefehl“

Noch lief also alles wie üblich. Als Nächstes wäre ein „Stellungsbefehl“ der Staatsanwaltschaft Dortmund gekommen, in dem Hörste­meier aufgefordert wird, sich binnen einer gesetzten Frist in der Justizvollzugsanstalt zu melden und seine Haft anzutreten. Dieser Brief wurde am Dienstag „auf den Weg gebracht“, bestätigt Henner Kruse von der Dortmunder Staatsanwaltschaft auf Nachfrage unserer Zeitung.

Brief kommt zu spät

Doch der Brief erreichte Hörstemeier nicht mehr. Am Dienstagabend entfernte der 56-Jährige nach Angaben der Polizei „gewaltsam“ die Fußfessel. Bei der Polizei ging ein Alarm los – doch die Beamten trafen ihn und seine Verlobte nicht mehr an. Seitdem gilt er als flüchtig, seit Mittwoch gibt es einen Vollstreckungshaftbefehl, der seit Donnerstag auch international ausgeschrieben ist. Gefahndet wird nun auch nach seiner Verlobten, der vorgeworfen wird, bei der Entfernung der Fußfessel geholfen zu haben.

Eine Flucht, betont Hörstemeiers Anwalt Vetter, sei nicht strafbar. Doch der Fahndungsdruck sei hoch und das Untertauchen schwierig in einer Welt, in der man ohne Personalausweis, Kreditkarte und personalisierten Impfnachweis nicht weit kommt.

„Ängste“ in Münster-Gremmendorf Foto: Ralf Hörstemeier hatte zuletzt im münsterischen Stadtteil Gremmendorf gewohnt. Nach Bekanntwerden der Flucht hätten ihn Anrufe besorgter Bürger erreicht, berichtet Bezirksbürgermeister Peter Bensmann. Im Stadtteil gebe es „Ängste“. ,Die Bürger beschäftige zudem, wie es Hörstemeier gelingen konnte, sich der Fußfessel zu entledigen. Er selbst habe erst am Donnerstag aus der Zeitung erfahren, dass dieser in Gremmendorf lebte. Dass die Bürger im Stadtteil nun besonders gefährdet seien, glaubt Bensmann nicht. „Wenn jemand flüchtet, dann verlässt er ja in der Regel den Ort, wo er bislang gelebt hat.“,Der Bezirksbürgermeister betont derweil , dass er „großes Vertrauen“ in die Polizei habe, dass sie Ralf Hörstemeier schnell wieder fassen werde. (Von Martin Kalitschke) ...

Haft ist teilweise bereits verbüßt

Wird der Flüchtende gefasst, muss er seine lebenslange Haftstrafe antreten – die so lang übrigens gar nicht sein dürfte. Nach 15 Jahren wird sie überprüft, zudem werden mehrere Jahre bereits abgesessener Haftstrafen für andere Taten und die zwei Jahre Untersuchungshaft angerechnet.