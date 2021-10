Babylotsin weist Weg ins Leben

Foto:

Babylotsinnen spielen eine wichtige Rolle, um Frauen den Einstieg ins Mutter-Sein zu erleichtern, sagt Dr. Michael Böswald vom Franziskus­hospital in Münster. Hilfsangebote seien zwar vielfältig, aber wie ein Dschungel schwer zu durchschauen. „Da brauchen sie jemanden, der sie an die Hand nimmt und führt,“ sagt er. „Das Gute an Babylotsinnen ist: Sie kommen in Zivil, setzen sich ans Bett, fragen: ,Wie geht es Ihnen? Was macht Ihnen Probleme? Wie könnte ich Ihnen helfen?‘ Sie leuchten deren Ressourcen zu Hause aus“, sagt Böswald. Alle Frauen, die dort ein Kind bekommen, können den Lotsinnen sagen, ob und was sie besonders belastet. Die Lotsinnen haben ausdrücklich keine Kontrollfunktion. Sie sind in der Regel Krankenschwestern oder Sozialarbeiterinnen, die in neun Tagen das „Fachzertifikat Babylotse“ erworben haben. Ähnliche Angebote wie die Babylotsen gibt es auch an anderen Krankenhäusern. Das Franziskus gehört zum Qualitätsverbund Babylotse e.V. mit 69 Kliniken deutschlandweit. Der Verein will einheitliches Verständnis schaffen für die Qualitätsstandards. Das Franziskus ist dafür das erste Ausbildungszentrum in NRW. Eine Umfrage des Landes-Familienministeriums soll klären, wo es zurzeit überhaupt welche Angebote gibt.