Erbitterter Kampf um die Deutungshoheit beim Neubaubeschluss

Um den Neubau des Rathauses in Ahlen ist ein erbitterter Streit entbrannt. In der kommenden Woche soll entschieden werden. Aber liegen ausreichend Daten vor?

Für Ahlens Bürgermeister Dr. Alexander Berger ist es der richtige Zeitpunkt, am kommenden Donnerstag in der Sitzung des Stadtrates den Bau des neuen Stadthauses zu beschließen – für geschätzte 44 Millionen Euro. Für eine Minderheit im Rat, bestehend aus Bündnisgrünen, Vertretern der Bürgerlichen Mitte (BMA) und einen Einzelvertreter der „Rathausfreunde 2020“, ist es zu früh, um auf Grundlage einer „vertieften Kostenschätzung“ einen Baubeschluss zu fassen.

Seit Tagen wird in der Tagespresse und den sozialen Medien erbittert um die Deutungshoheit beim Thema Rathaus gerungen. In der Sondersitzung des Rates am vergangenen Dienstag verteidigte Architekt Eckhard Gerber seinen Entwurf, der aus dem vorangegangenen Wettbewerb als Sieger hervorgegangen war, gegen den Vorwurf, er sei in Teilen zu luxuriös, mit dem Satz „Die Bürger müssen gut empfangen werden“. Gute Architektur sei auch ein Beitrag zum Abbau von Aggressionen. Im Übrigen müsse ein Rathaus für eine Lebensdauer von 100 Jahren ausgelegt sein. Stadtbaurat Thomas Köpp bezeichnet den Entwurf als „hoch rational“.

Kritik an Kommunikationsstil

Die gegnerische Seite fühlt sich von der Verwaltungsspitze schlecht informiert und verweist darauf, dass die bestehende Rathauskommission seit 2019 nicht mehr getagt hat. Um einige Ungereimtheiten zu klären, hat eine fünfköpfige Gruppe des Rates Akteneinsicht in sämtliche Unterlagen genommen und festgestellt, dass in dem im Oktober 2020 geschlossenen Vertrag mit dem Projektsteuerer eine Kostenobergrenze von 21,4 Millionen vereinbart worden ist, hinzu kommen drei Millionen für die Außen- und Verkehrsflächen. Nach Aussage des Dortmunder Projektsteuerers befindet sich die Planung derzeit noch in Leistungsphase 2, in der noch keine verbindliche Kostenberechnung vorgelegt werden muss, sondern erst nach Abschluss von Phase 3.

In die öffentliche Debatte haben sich auch zwei ehemalige Bürgermeister und ein früherer CDU-Fraktionsvorsitzender eingeschaltet, die eine Überbelastung der städtischen Finanzen befürchten.