Wie Fahrradbauer sich beim Teile-Einkauf abstrampeln

Wer bei Chipkrise nur an Laptops oder Autos denkt, denkt viel zu kurz. Sogar Fahrradhersteller bekommen die Halbleiterkrise zu spüren – wie Velo de Ville in Altenberge.

Fahrrad-Montage nach Kundenwünschen in Altenberge (o.l.): Doch Velo de Ville fehlen in der Corona-Krise immer wieder Teile.

Chips im Drahtesel? „In jedem Fahrradakku steckt ein kleiner Chip“, sagt Volker Thiemann, geschäftsführender Gesellschafter von Velo de Ville in Altenberge. In der Steuerung der E-Motoren ohnehin. E-Bikes machen rund 80 Prozent der Produktion in Altenberge aus. Aber: Selbst bei ganz normalen „Leezen“ sind derzeit wichtig Bauteile knapp: „Schaltwerke und Bremsen zum Beispiel.“ Zugleich ist die Nachfrage nach Fahrrädern am Ende des ersten Lockdowns 2020 „geradezu explodiert.“ Die Folge: „Wir könnten deutlich mehr Fahrräder verkaufen, als wir aktuell liefern können. Die Nachfrage liegt deutlich über den verfügbaren Materialkapazitäten.“

Wie reagiert ein Mittelständler wie Velo de Ville auf die Lieferprobleme? Möglichst flexibel! Möglichst kreativ im Einkauf: „Es gibt einige Produkte, da kann man Alternativen suchen – Sättel, Gepäckträger, Radschützer – auch bei Bremsen“, sagt Thiemann. „Nur: Die Alternativen haben auch schon andere entdeckt.“ Also heißt es inzwischen länger vorausplanen, früher bestellen, mehr lagern. Velo de Ville hat seinen Lagerbestand „um 50 bis 60 Prozent“ ausgebaut. Devise: Haben ist besser als Brauchen. Aber: Haben ist teuer. Ein großes Lager bindet großes Kapital. Thiemann: „Nicht verkaufen können ist noch teurer.“

. Ganz schwierig ist, „alles was mit Mikrochips zu tun hat“, berichten die geschäftsführenden Gesellschafter des Fahrradherstellers Volker Thiemann und sein Bruder Alain Thiemann (v.l.) Foto: Foto: Martin Ellerich

Teuer ist auch, was knapp ist: 2021 seien „buchstäblich im Tagesrhythmus“ Preiserhöhungen der Lieferanten ins Haus geflattert. „Nicht um zwei Prozent, sondern um 10, 15, 20 Prozent“, sagt Thiemann. Die Rahmen, die Velo de Ville in Fernost nach den 3D-Zeichnungen der Altenberger Ingenieure und Konstrukteure fertigen lässt, seien heute 40 Prozent teurer als vor zwei Jahren. Darin schlägt sich auch der höhere Alupreis nieder.

Und: Manche Teile seien „ganz normal in zwei oder drei Monaten“ verfügbar. „Es gibt aber Komponenten, die bestellen wir mittlerweile 24 Monate im voraus“, erklärt Thiemann. Die Branche stöhnt, dass mit Shimano ein wichtiger Komponentenhersteller Lieferschwierigkeiten hat und mit Bosch der wichtigste Lieferant von E-Bike-Motoren. „Und es gibt Produkte, die trotz Auftragsbestätigung unserer Lieferanten gar nicht geliefert werden“, sagt Thiemann.

Dazu kommen die Verwirbelungen beim Güterverkehr über die Ozeane. Statt früher vier Wochen dauere der Lieferweg heute acht bis zehn. Die Frachtkosten haben sich „fast verzehnfacht“.

Zum Thema: Velo de Ville / AT-Zweirad Foto: Gegründet 1966 als Fahrradgroßhandel.

Seit 1982 werden Fahrräder gefertigt – kundenindividuell oder „custom made“. Mitte der 1990er Jahre wird der erste eigene Fahrradrahmen entwickelt. 2009 wurde das erste Pedelec vorgestellt.

Die Chefs: Volker (58) und Alain (30) Thiemann, Söhne des Firmengründers Albert Thiemann.

Umsatz: 85.000 Einheiten (Fahrräder und E-Bikes), im Vorjahr waren es noch 65.000.

Mitarbeiter: rund 160.

Standort: Altenberge. ...

Nicht nur deshalb, sondern auch wegen der Liefersicherheit, versucht Velo de Ville es inzwischen mit „Reshoring“, dem Zurückholen der Teile-Fertigung an heimische Strände: So sollen die Rahmen für das neue Cargo-Modell in Europa gefertigt werden. Ihr erstes Lastenrad wollen die Altenberger im Frühjahr vorstellen.

Die Folge der ganzen Probleme: Zwischen drei und sechs Monate – je nach Modell – muss derzeit warten, wer ein E-Bike in Altenberge bestellt. „Manchmal geht es auch in 14 Tagen, wenn wir die Komponenten gerade da haben“, sagt Thiemann. Es ist ein Vorteil, dass die Altenberger ihre Räder nach den Wünschen der Kunden konfektionieren – vom Rahmen über die Ausstattung bis zur Schaltung. Wer statt des großen 500er-Akku mit einem kleineren 400er-Akku, der gerade am Lager ist, zufrieden ist oder wer statt der Ketten- eine Nabenschaltung wählt, kann zuweilen eher in die Pedale treten.

Fahrrad-Montage in der Halle von Velo de Ville in Altenberge. Foto: Foto: Gunnar A. Pier

Räder sind gefragt: Thiemann berichtet von einer „zweistelligen Umsatzsteigerung“ 2020. Nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV) wurden in dem Corona-Jahr mehr als fünf Millionen Fahrräder in Deutschland verkauft – fast 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Nachfrage bleibt – wie die Lieferprobleme. Nach einer Studie des Ifo-Instituts aus dem November rechneten die Fahrradhändler damit, dass der Engpass noch 18 Monate anhält.

Thiemann hofft sehnlich auf eine Erholung der Lieferketten: „Vielleicht können wir ab Juni, Juli, August wieder aufholen.“ Aber es gibt viele Unwägbarkeiten: Wie entwickelt Corona sich? Wird es neue Lockdowns in Asien geben? Erst wenn der Warenverkehr sich erholt, wird wieder jederzeit Nachschub verfügbar sein.

Drei Fragen an Volker Thiemann (Geschäftsführender Gesellschafter des Fahrradhersteller Velo de Ville):

Viel Nachfrage, aber wegen fehlender Teile keine Chance, schnell zu liefern. Das erlebt derzeit Volker Thiemann, Geschäftsführender Gesellschafter des Altenberger Fahrradhersteller Velo de Ville.

Wann haben Sie die Lieferprobleme zum ersten Mal zu spüren bekommen?

Volker Thiemann: „Im Herbst 2020 machte sich das erstmals bemerkbar.“

Was macht am meisten Schwierigkeiten?

Thiemann: Zur Zeit alles worin ein Mikrochip verbaut ist – Akkus, Motorsteuerungen...

Wie gleicht man solche Lieferschwierigkeiten aus?

Thiemann: Es ist ein hohes Maß an Flexibilität erforderlich - und ein hohes Maß an Kreativität beim Aufspüren alternativer Einkaufsquellen. Uns kommt dabei zugute, dass wir unsere Fachhändler kennen und die Situation im direkten Gespräch erklären können.