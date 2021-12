Umlage bleibt für die Kommunen gleich 

Auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr verabschiedete der Kreistag am Montagabend in Rheines Stadthalle nach phasenweise munterer Debatte den Haushalt 2022.

Als Landrat Dr. Martin Sommer gegen Ende der Kreistagssitzung am Dienstagabend zur Abstimmung über den Kreishaushalt 2022 bat, war das Ergebnis ziemlich eindeutig: 37 Ja-Stimmen von bei nur 15 Nein-Stimmen von SPD und Linken. Und: Auch die Grünen, über deren Abstimmungsverhalten im Vorfeld noch spekuliert worden war, entschieden sich letztlich geschlossen für das Etatwerk.

Damit das Ergebnis so werden konnte, wie es war, hatten Verwaltung und Parteien in den vergangenen Tagen eifrig miteinander telefoniert. Etwa Grünen-Fraktionssprecherin Elke Schuchtmann-Fehmer mit CDU-Fraktionschef Wilfried Grunendahl. Weil die SPD dem Zahlenwerk des Kreises eher ablehnend gegenüberstand, so wusste Grunendahl, war es umso entscheidender, mit den Grünen zu sprechen, um eine komfortable Mehrheit pro Haushalt abzusichern.

Auch die CDU-Fraktion stützt den Haushalt

Und obgleich es nach Martin Sommers Parteiaustritt im Frühjahr 2020 keinen CDU-Landrat mehr zu unterstützen galt, stand die CDU-Fraktion im Wesentlichen zum vorgelegten Haushalt und den darin propagierten Politikzielen. In seiner Etatrede – die allesamt aus Pandemiegründen nach Absprache der Fraktionen und Gruppen nicht gehalten wurden und somit nur schriftlich vorlagen – bescheinigt Grunendahl der Kreisverwaltung und Landrat Sommer eine insgesamt gute Arbeit.

Vor allem die nach anfänglichem Zögern der Verwaltung erreichte Beibehaltung des Kreisumlagen-Hebesatzes von 27,8 Prozent hat der CDU, die natürlich den Druck ihrer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gespürt hat, die Zustimmung wesentlich erleichtert.

SPD wollte Verringerung des Hebesatzes

Der SPD-Fraktion indes reichte der gleichbleibende Hebesatz indes nicht aus. Sie wollte per Antrag erreichen, dass der Zahlbetrag der Umlage um stolze 5,3 Mio. Euro gesenkt wird. Kompensieren wollten die Sozialdemokraten das aus der Differenz des aktuellen zum ursprünglich angesetzten Hebesatz sowie einem um 3,8 Mio. Euro geringeren Defizit, ergo einem Griff in die Ausgleichsrücklage des Kreises. SPD-Mann Peter Middendorf: „Klar gehen wir damit ins Risiko, aber das wäre eine substanzielle Hilfe für die Kommunen.“

Sommer wie auch Grunendahl und die übrigen Fraktionen lehnten dieses „Gang ins Risiko“ ab, vor allem weil das Erwachen in den finanziell garantiert schwieriger werdenden Folgejahren ein böses sein könnte.

Grüne verweisen auf Klimaschutzplan

Grünen-Fraktionssprecherin Elke Schuchtmann-Fehmer mochte beim SPD-Ansinnen ebenfalls nicht mitgehen. Sie und ihre Fraktion verwiesen auf den 50-Punkte-Klimaschutzplan, der – mit zusätzlich 1,2 Mio. Euro ausgestattet – endlich Ernst machen will mit dem Klimathema. Zwar sehe man „sehr wohl noch einigen Änderungs- und Ergänzungsbedarf und vieles muss noch deutlich nachgeschärft werden“, so Schuchtmann-Fehmer, aber die grundsätzliche Richtung stimme.

„Wir haben bei uns schon sehr hart diskutiert und es gab auch einige Skeptiker bei uns, aber am Ende haben alle für den Haushalt gestimmt“, so die Fraktionssprecherin. Sie wusste auch, warum: „Aus Verantwortungsbewusstsein und Vernunftsgründen.“ Und außerdem enthalte der Etat ja auch eine Reihe grüner Elemente.

FDP und UWG stimmen zu

Schon im Vorfeld der Kreistagssitzung hatten FDP und UWG ihre Zustimmung zum Haushalt angekündigt. FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Streich hielt den Haushaltsrahmen für zustimmungsfähig, selbst die Personalfragen, sonst ein Lieblingsthema der Liberalen, spielten diesmal eine eher untergeordnete Rolle. Sein UWG-Kollege Christoph Boll nannte den Etat „solide, gemeindefreundlich, sozial ausgewogen und generationengerecht.“ Er sei sehr nah an den Grundüberzeugungen der UWG.

Erstaunlicherweise stimmte auch die zweiköpfige AfD-Kreistagsgruppe dem Kreishaushalt zu, obgleich sämtliche ihrer Anträge von den übrigen Parteien abgelehnt wurden. AfD-Sprecher Florian Elixmann begründete das damit, dass trotz der „Investitionen im Sinne der Klima-Ideologie sowie Folgenabmilderungen zur verfehlten Migrations- und Integrationspolitik“ eine Ablehnung einen, so Elixmann, „gefährlichen Stillstand“ zur Folge haben würde.

Bußgelderhöhung soll fehlende Betrag ersetzen

Kurz vor der Haushalts-Abstimmung wurde es allerdings nochmal unfreiwillig komisch: Kreis-Kämmerer Christian Termathe hatte ausgerechnet, dass nach Berücksichtigung aller Änderungsanträge genau 25 000 Euro fehlen würden, um den angestrebten Umlagen-Hebesatz von 27,8 zu erreichen. Sommer und Termathe schlugen vor, die Beträge im Bußgeldkatalog des Kreises so anzuheben, dass man auf diesen Zusatzbetrag komme. Als „unerträgliches Geschacher“ bezeichnete Elke Schuchtmann-Fehmer dieses Ansinnen. „Lasst uns das Geld doch aus der Rücklage nehmen!“ Das aber wollte der Kreis partout nicht. Es ging hin und her – und auch mal durcheinander. Am Ende der skurrilen Debatte entschied die Mehrheit: Die Bußgelder werden erhöht.

Ansonsten ist die Beibehaltung des Hebesatzes von 27,8 eher unter der Rubrik Symbolpolitik zu verbuchen. Den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern wird damit ein wenig der Wind aus den (Kritiker-)Segeln genommen. Finanziell darstellbar wären ebenso gut 27,7 oder auch 27,9 gewesen.

Dass mit den Grünen der zweite „Wackelkandidat“ dem Etat letztendlich „trotz einiger Skepsis“, wie es hieß, zustimmte, erscheint unterm Strich konsequent. Ist der Haushalt 2022 doch zumindest in Teilen (Klimaschutz, Nachhaltigkeitsprinzip) ein recht „grüner“ Haushalt. Das sahen auch die Grünen trotz mancher Fingerhakeleien schließlich so. Denn was diesen Etat am Ende so besonders macht: Es ist der Aufbruch in einen ernsthaften Klimaschutz.