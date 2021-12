„Tiere sollen ein wirklich gutes Leben haben“

Heinrich van Lengerich und Babette Lichtenstein van Lengerich stehen in einer runderneuerten Filiale des Lohner Landbäckers in Rheine. In diesem „Tierwohlcafé" werden nur Zutaten verwendet, die Tierwohl-Kriterien erfüllen - unter anderem für Snacks, Frühstücke, Backwaren und Mittagessen.

Auf dem Parkplatz grüßt eine gelbe Kuh, an den Wänden sonnen sich glück­liche Schweine und mitten im Raum sieht es aus wie auf einem Bauernhof: Der Lohner Landbäcker zeigt in seinem neuen Tierwohlcafé in Rheine sein Konzept für maximales Tierwohl im ­Bäckerhandwerk. Sämtliche tierische Zutaten – wie der Schinken auf dem Schlemmerbrötchen, das Hühnchen im Mittagstisch-Menü oder die Milch im Cappuccino – stehen unter dem Tierwohl-Gedanken. Anfang Dezember eröffneten Heinrich van Lengerich und seine Frau Babette die runderneuerte Filiale auf 350 Quadrat­metern im Obergeschoss eines Möbelhauses in der Rheiner Innenstadt.

„Wenn wir schon tierische Produkte wie Milch, Eier oder Fleisch verarbeiten, sollen die hierfür gehaltenen Kühe, Hühner und Schweine ein wirklich gutes Leben haben“, sagt Babette Lichtenstein van Lengerich. Echtes Tierwohl bedeute vor allem: viel Auslauf und frische Luft, natürliches, gentechnikfreies Futter und soziale artgerechte Kontakte.

Das Tier nicht als Sache ansehen – mit diesem ethischen Grundsatz unternahm das Ehepaar schon im Jahr 2013 die ersten Gehversuche. Damals stellte es bei Eiern auf Freilandhaltung ohne Kükenschreddern um und versuchte auch danach, das Tierwohl im Betrieb zu eta­blieren. Wie schwierig das aber ist, macht Babette Lichtenstein van Lengerich deutlich. Am Anfang gehe es darum, den passenden Landwirt oder die passende Landwirtin zu finden. Nur durch Zufall habe man einen Bauern gefunden, der Freilandeier vermarktet. Anfangs fehlten aber häufig die Vertriebswege.

Aufbau von eigenen Verwertungsketten

Später, als man das Thema Fleisch anging, stellte sich die Frage, wie aus dem Schwein eine Scheibe Salami wird – vom Schlachter über den Wurstmacher zu Schnitt, Verpackung und Lieferung an den Großkunden. „Sie liefern an Schlachthöfe und Genossenschaften – das war‘s.“ Das Problem seien die derzeitigen Strukturen nach jahrzehntelanger Industrialisierung der Landwirtschaft.

Sie arbeiten direkt mit Landwirten zusammen – etwa mit dem Eierhof von Theo Veddern. Foto: privat

Die einzige Lösung: Zusammen mit Landwirten, die vom Konzept überzeugt waren, baute der Lohner Landbäcker eigene, neue Verwertungsketten auf. Heute ist der Eierhof von Theo Veddern in Wietmarschen ein fester Partner, ebenso der „Aktivstall für Schweine“ von Pionierin Gabriele Mörixmann (bei Melle) sowie die Molkerei Ammerland.

Der „Aktivstall für Schweine“ von Gabriele Mörixmann Foto: privat

Das offizielle Siegel der Initiative Tierwohl hat dabei nur Mörixmann; Legehennenbetriebe und Molkereien sind dort gar nicht im Programm. Patrick Klein, Sprecher der Initiative Tierwohl, ist bundesweit bislang kein gastronomischer Betrieb bekannt, der ausschließlich nach Tierwohl-Grundsätzen arbeitet. „Es ist ambitioniert und ehrenwert, dass man so etwas versucht“, sagt er. Das Tierwohl-Siegel umfasst dabei vier Tierhaltungsstufen – vom schlichten gesetzlichen Standard der Stallhaltung (Stufe 1) bis zur Biohaltung oder gleichwertigen Haltungsformen (Stufe 4: Premium). Klein: „Tierwohl fängt eigentlich erst bei Stufe 2 an.“

Die nötige Transparenz schaffen

Heinrich van Lengerich sagt: „Viele werben mit Tierwohl, aber die genaue Stufe ist nur beim Blick auf die Verpackung möglich.“ Beim Lohner Landbäcker seien alle Lieferanten der vierten Stufe einzuordnen. Mit Infos auf Flyern und im Internet sowie großformatigen Bildern im neuen Café wollen er und seine Frau die nötige Transparenz liefern.

Am Ende war die Umsetzung auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. „Nur gutes Gewissen macht keinen Sinn.“ Er und seine Frau sehen die Politik in der Pflicht, Landwirten den Umstieg bei der Tierhaltung zu erleichtern. „Eine neue Genehmigungslage muss her. Es geht nicht, dass sich jeder seine eigenen Verwertungsketten schaffen muss.“

Schautafeln im Café erklären, wo die Produkte herkommen Foto: privat

Neben dem Tierwohl setzt der Lohner Landbäcker in seinen 17 Filialen (rund 180 Mitarbeitende) auf Nachhaltigkeit, Müllvermeidung und Regionalität. Das Mehl kommt von einer Mühle aus Rheine, das Obst aus Schüttorf und Lohne, der Kaffee aus Steinfurt. Süßkartoffeln und andere Feldfrüchte kauft der Betrieb direkt von Landwirten aus der Region. Marmelade wird selbst hergestellt. Man verzichtet auf Zuckertütchen, Milchdöschen und bei Fettgebäcken wie Berlinern auf Palmöl.