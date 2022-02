Keine Heizungen, keine Klimaanlagen, keine Lampen. All das verkaufen sie nicht. DEOS liefert clevere Lösungen: Intelligente Software, pfiffiges Steuerungs-Knowhow für Heizung, Klima, Licht, Luft, Wärme, Kälte. Die vier Buchstaben im Firmennamen erklären es: Digitale Energie Optimierungs-Systeme – ergibt DEOS. Bernhard Pieper (52) kann’s noch besser. Fragt man den Marketingchef des weltweit tätigen, aber im Münsterland in Rheine fest verwurzelten Familienunternehmens, was DEOS eigentlich macht, lächelt er und erklärt High-Tech mal wirklich ganz einfach: „Energie sparen, Komfort steigern.“ Das versteht auch, wer kein Technik-Freak ist. Experten nennen das Gebäudeautomation.

So dreht sich bei DEOS alles um ein hochaktuelles, ein grünes, ein Öko-Ziel: „Wir produzieren Hard- und Software, um in Gebäuden alles energieoptimal zu regeln“, sagt Bernhard Pieper. Die Energiequelle (Strom, Gas, Öl, Pellets, Solar etc.) ist dabei eher zweitrangig. Entscheidend ist die Planung einer individuellen, auf jedes einzelne Gebäude angepassten Mess- und Regelungstechnik für Heizung, Licht, Luft und Klima.

Groß-Auftrag für Fluggesellschaft „Emirates“

Das komplizierte Thema ist – grob vereinfacht – am Beispiel gut zu erklären: Wer in Münster an kalten Tagen den altehrwürdigen Paulus-Dom betritt, der muss nicht frieren. Tür auf, Tür zu, zig mal, hundert Mal. Kälte rein, Wärme raus – macht nichts: DEOS regelt die Heizung. Regnet es draußen und zahllose Besucher bringen tropfnasse Regenschirme mit in den Dom, erfassen funkgesteuerte Sensoren eine steigende Feuchtigkeit. Die Lufttrocknung wird entsprechend angepasst, schützt Kunstschätze und Bausub­stanz.

Hard- und Software aller Art für die Gebäudeautomation, dafür ist DEOS der Spezialist. Hier ein Blick in die Produktion. Foto: Foto: DEOS AG

Beispiel zwei: DEOS arbeitet aktuell an einem Groß-Auftrag für die Fluggesellschaft „Emirates“. Die baut in Dubai in einem 77 000 Quadratmeter großen, vertikal aufgestellten Gewächshaus eigenes Gemüse für die Menüs der Emirates-Fluggäste an. Drei Tonnen pro Tag werden geerntet. Das klappt nur, weil DEOS im Mega-Gewächshaus im Mittleren Osten Klima, Luftfeuchtigkeit und Wärme/Kälte regelt. Ziel: Möglichst wenig Energie und Wasser verbrauchen.

An zahlreichen Projekten national und international hat DEOS aus Rheine mitgearbeitet, wie hier am Aaseebad Ibbenbüren. Foto: Foto: DEOS AG

Ziele: Energieausnutzung und –einsparung

In Rheine – im architektonisch wie energetisch hochmodernen DEOS-Hauptsitz – zeigt sich, was Gebäudeautomation leisten kann: „Hier haben wir zum Vorzeigen alles verbaut, was machbar ist: Einzelraumsteuerung, Licht, Verschattung, Klima, Heizung, Lüftung“, Fabian Gödker (35; Leiter Projektmanagement) könnte noch lange aufzählen, wo überall Energie und somit Betriebskosten gespart werden können. Wichtig ist aber der Vergleich Altbau und Neubau: „Wir sind 30 bis 50 Prozent besser und effektiver in Sachen Energieausnutzung und –einsparung“, sagt Gödker.

Auch im Hilton in Abu Dhabi hat die DEOS AG geholfen, Energie zu sparen und Komfort zu verbreiten. Foto: Foto: Deos AG

In drei Geschäftsbereichen ist man aktiv: „DEOS Control Systems“ ist Hersteller für Hard- und Software und kümmert sich um Schulung sowie die Kooperation mit 300 Systempartnern weltweit. Der Bereich „DEOS Gebäudeautomation“ erledigt Komplettlösungen (Planung, Ausführung, Wartung, Betreuung) für Bauherren und Endkunden im Umkreis von 100 Kilometern rund um die Standorte Rheine und Oberhausen. Der dritte Geschäftsbereich „DEOS Building IT“ bietet die Chance, digitalisierte Gebäudedaten in der Cloud zu sammeln, auszuwerten und zu nutzen.

gegründet 1957 in Rheine als Plüth Energietechnik; Großhandel für Heizung, Kessel, analoge Regelungstechnik

- seit 2007 DEOS AG, Aktiengesellschaft, inhabergeführtes Familienunternehmen, Vorstandsvorsitzender Stefan Plüth, Vorstand Thomas Patzelt

- Umsatz in 2020 rund 20 Mio. €; Umsatzziel in 2025 rund 30 Mio. €

- ca. 200 Mitarbeiter weltweit, Ausbildungsbetrieb technische-handwerklich und kaufmännische Berufe

- Hauptsitz Rheine, zwölf Standorte in acht Ländern, u.a. Oberhausen, Berlin, Schweiz, Kanada, Singapur, Hong Kong, Australien, Mittlerer Osten (Dubai)

- ca. 300 weltweite Systempartner / Produktintegratoren

- Aufträge/Projekte (Büros, Verwaltung, Einzelhandel, Hotels, Industrie, Flughäfen, Krankenhäuser, Sport- und Kulturstätten, Universitäten, Schulen) zu etwa 80 Prozent in der DACH-Region, 20 Prozent international

Gebäude u.a. von IKEA, adidas, Audi, C&A, Porsche, K&K, Rossmann, Greenpeace, ERGO, Sparkasse, Hilton nutzen DEOS-Technik ...

Drei Fragen an Fabian Gödker (Leiter DEOS-Produktmanagement):

Energie optimal einsetzen, Energie sparen, Betriebskosten senken, darum dreht sich alles. Um welche Gebäude geht es?



Fabian Gödker: „Nur ein Prozent sind Neubauten. Es geht darum, den Gebäudebestand energetisch zu optimieren. Das sind 99 Prozent des Marktes. Gebäude nachdigitalisieren, das ist die große Zukunftsaufgabe. Energie und der Umgang damit sind ein sehr wichtiges Thema. Das Geschäft ist krisen- und zukunftssicher.“

Stichwort Zukunft: Was bringt die fortschreitende Digitalisierung?

Gödker: „Das Thema Dämmung für Gebäude ist inzwischen durch. Es geht jetzt darum, mehr rauszuholen, Energie noch effizienter zu regeln. Eine teilweise Gebäudeautomation wird ab 2025 Pflicht werden, die Klimapolitik treibt das voran. Es wird auch um KI, um künstliche Intelligenz gehen. Um Gebäude, die sich selbstständig und selbstlernend regeln, die zum Beispiel vorausschauend Serviceleistungen einplanen und organisieren. Oder Gebäude, die die Wettervorhersage automatisch in die Heizungsregelung einbauen.“

Und es geht nicht nur um das einzelne Gebäude, sondern auch ums Drumherum?

Gödker: „Richtig. Gebäude weiter gedacht, darum geht es, um den Energiefluss rund um ein Gebäude. Denken Sie an zum Beispiel Ladesäulen, Parkraumüberwachung, Warnsensoren oder Füllstandsensoren damit die Müllabfuhr nur kommt, wenn die Tonne wirklich voll ist und, und, und… Sensoren können Daten in allen Bereichen erfassen, Flächenmanagement ist das Stichwort. Es geht zukünftig auch um die Vernetzung von Gebäuden, die Smart-City.“