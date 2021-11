Motorradfahrer kollidiert mit Rettungswagen

In Lotte kam es am Montagabend (29.11.) zu einem Zusammenstoß von einem Rettungswagen im Einsatz und einem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall spielte Alkohol eine Rolle.

Am Montag (29.11.) kam es in Lotte an der Kreuzung Eversburger Straße/Westerkappelner Straße gegen 20.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem Rettungswagen, wie die Polizei Steinfurt mitteilte.

Der Rettungswagen war mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Eversburger Straße Richtung Osnabrück unterwegs. Als das Fahrzeug an einer Kreuzung abbiegen wollte, stieß es mit einem Motorradfahrer zusammen. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Erkenntnissen der Polizei zufolge kam es zu dem Unfall, weil der Motorradfahrer den Abbiegevorgang des Rettungswagens zu spät erkannte. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Motorradfahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein sichergestellt.