„Man muss das Momentum nutzen“

Ob beim Umwelt- und Naturschutz, beim Radewegebau oder generell im Mobilitätsbereich, im Energiesektor, aber auch im Sozialbereich, etwa bei den umfangreichen arbeitsunterstützenden Maßnahmen: Fördermittel sind der Schmierstoff für die Realisierung vieler Infrastrukturprojekte kommunaler Instanzen. Geldtöpfe von Bund, Land und Europäischer Union sorgen maßgeblich mit dafür, dass kommunale Gemeinwesen funktionieren.

Grund genug, sich einmal etwas näher mit Fördermitteln und Zuschüssen zu beschäftigen. Das Online-Lexikon Wikipedia definiert Fördermittel etwas hüftsteif so: „Fördermittel sind aus dem Haushalt der öffentlichen Hand (...) zur Verfügung gestelltes Kapital oder Eventualverbindlichkeiten, die zur Erreichung bestimmter politischer oder wirtschaftlicher Staatsziele dienen. Umfang, Art und Herkunft finanzieller staatlicher Förderung haben eine Dimension erreicht, die selbst von Förderexperten kaum überblickt werden kann.“ Übersetzt: Geld als politisches Instrument, gedacht für eine Region oder Kommune, damit das Leben in ihr besser wird.

„ Man muss da gut bescheid wissen, denn hier ist Wissen Macht “ Kreis-Verkehrs- und Umweltdezernent Carsten Rehers

Einer, der sich qua seines Amtes bestens mit der Fördermittel-Thematik auskennt, ist der Kreis-Verkehrs- und Umweltdezernent Carsten Rehers. „Man muss da gut bescheid wissen, denn hier ist Wissen Macht“, sagt Rehers. Die hohe Kunst bestehe darin, zu erkennen, welche Förderprogramme zu der jeweiligen Maßnahme am besten passen. „Da gilt es, sich durch den Förderdschungel durchzufinden.“

Förderung ist eine hochkomplexe Angelegenheit

Und das ist oft genug hochkomplex. Kommunen wie Emsdetten beschäftigen künftig eigens zwei Fördermanager und -managerinnen, die nichts anders tun, als hauptamtlich Licht ins Förderdunkel zu bringen. Andere Gemeinden im Kreis machen es ähnlich. Und auch der Kreis selbst wird in Kürze die Stelle eines sogenannten Fördermittel-Scouts einrichten, das ist bereits beschlossene Sache.

Carsten Rehers sagt: „Förderprojekte sind ganz wichtig, sie helfen, dass wir die Dinge umgesetzt bekommen, auch wenn meist ein Eigenanteil fällig wird.“ Um, wie Rehers gewohnt pointiert formuliert, „ins richtige Wespennest zu stechen“, sei Erfahrung und Sachkenntnis nötig. Außerdem müsse man etwa bei Ministerien „auch deren Sprache sprechen“, so der Kreisdezernent. Oft seien Förderprogramme überzeichnet, da gelte es, die Emotionen der Fördermittelgeber gezielt anzusprechen.

Beispiel 1: der Triangel-Radweg. Dafür gibt es eine üppige Förderung des Bunds, speziell das Umweltministerium macht freigiebig Geld für solche umweltpolitisch sinnvollen Vorhaben locker.

Beispiel 2: die Blühflächen-Initiative des Vereins „Nachhaltiger Westen“. Hier zeigt sich das Land fasziniert, Kreis und Verein profitieren gleichermaßen.

Beispiel 3: der Kanalradweg nach Münster. „Den kriegen wir bis zu 90 Prozent gefördert“, so Rehers. Eine einmalige Gelegenheit, ein wichtiges Stück Infrastruktur zu realisieren. Rehers: „Dafür lohnt dann auch ein mitunter beträchtlicher bürokratischer Aufwand.“

Vor allem vor Wahlen steigt die Förderbereitschaft

Den zu bewältigen, helfen in seinem Dezernat zwei neue Fachstellen, die auch mal für die Schublade planen: „Damit wir gewappnet sind, wenn der Anruf aus Münster kommt.“ Denn manchmal käme das Land proaktiv auf den Kreis zu, frei nach dem Motto: „Habt ihr noch Förderbedarf?“

Auch umgekehrt wird ein Schuh draus. „Dann gehen wir auf das Land zu und sagen: Wir haben da noch was!“ Vor allem vor den Landtagswahlen – also aktuell – darf man getrost auf die Großzügigkeit der jeweiligen Landesregierung spekulieren.

Klimaschutz lebt von Fördermitteln

Fachfrau in Förderangelegenheiten ist auch Silke Wesselmann, Leiterin des Kreis-Klimaschutzamts und Geschäftsführerin des Vereins „energieland 2050“. „Klimaschutz ist ja immer noch ein freiwilliger Bereich“, sagt sie. „Und natürlich hängen wir da am Fördertopf.“ Nur wegen teilweise großzügiger, auch kleinteiliger Fördermittel könne der Kreis beim Klimaschutz so viel tun, wie er aktuell tut: „Wenn es diese Programme nicht gäbe, sähe es deutlich schlechter aus.“ Gleiches gelte für die Wasserstoffaktivitäten, wo laut Silke Wesselmann „auch künftig noch einiges an Fördermittel-Potenzial liegt.“

Viele, besonders kleinere Kommunen würden beim Klimaschutz vor allem deswegen mitmachen, weil der Kreis ihnen bei der Fördermittel-Akquise zur Seite stehe. Und das immer wieder aufs Neue, so Silke Wesselmann. Sie zitiert überaus pragmatisch den sogenannten Matthäus-Effekt: „Denn wer da hat, dem wird gegeben“ (aus dem Matthäusevangelium).

Voll im Trend im „Energieland2050“ liege übrigens die bezuschusste Heizungsmodernisierung, sagt „energieland“-Mitarbeiter Franz Wennemann. Um mit Carsten Rehers zu sprechen: „Man muss manchmal einfach das Momentum nutzen.“