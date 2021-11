Kontaktverfolgung kollabiert: Kreis Steinfurt ruft nur noch vulnerable Gruppen an

Die Kontaktnachverfolgung gilt als wichtiges Instrument im Kampf gegen Corona: Wer einen Infizierten getroffen hat, soll informiert werden und muss unter Umständen ebenfalls in Quarantäne. Doch bei sprunghaft steigenden Infiziertenzahlen wächst den Teams in den Kreis­häusern die Aufgabe über den Kopf. Als Erster im Münsterland kündigte nun der Kreis Steinfurt an, nur noch ausgewählte Personengruppen zu kontaktieren.

Demnächst wird ausgewählt

„Zukünftig werden zunächst ausschließlich die Kontakte von Infizierten in deren häuslichem Umfeld sowie besonders gefährdete Personen in den Blick genommen“, teilte die Kreisverwaltung mit. Dies seien unter anderem Bewohner sowie Bedienstete von Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern sowie Patienten mit schweren Grundkrankheiten. Positiv Getestete müssten stattdessen selbst Menschen unterrichten, zu denen sie in den 48 Stunden vor dem Test und seit dem Test engen Kontakt hatten.

Vieltelefonierer im großen Sitzungssaal des Steinfurter Kreishauses: Täglich von 7.30 bis 22 Uhr versuchen von hier aus 50 Mitarbeiter, die Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zu erreichen und abzuklären, ob sie ebenfalls in Quarantäne geschickt werden müssen. Foto: Gunnar A. Pier

Die anderen Münsterland-Kreise und die Stadt Münster hingegen bleiben dabei, alle Kontaktpersonen anzurufen – noch: „Dies ist jedoch nur eine kurzfristig haltbare Einschätzung, denn wir wissen nicht, wie sich die Zahlen in einigen Tagen entwickeln“, hieß es etwa aus dem Kreis Warendorf. Der Aufwand ist jedenfalls riesig. Alleine im Kreis Steinfurt versuchen täglich von 7.30 bis 22 Uhr 50 Mitarbeiter, Betroffene zu erreichen.

Kontaktnachverfolgung im Münsterland

In der vergangenen Woche meldeten die Gesundheitsämter im Münsterland zwischen Montag und Sonntag 3867 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Nimmt man an, dass jeder in den zwei Tagen vor dem Test – etwa in der Schule, bei der Arbeit, beim Sport – 50 Menschen getroffen hat, müssen alleine in dieser Woche mehr als 190 000 Personen angerufen werden. Der Aufwand ist riesig, so die Pressestellen:

- Kreis Borken: Im Schnitt sind täglich 22 Scouts im Einsatz, telefoniert wird von 7.30 bis 18.30 Uhr. Die Arbeit teilen sich vier Mitarbeiter aus dem Haus und 22 eingestellte Kräfte.

- Kreis Coesfeld: „Wir wollen die Kontaktnachverfolgung wenn es eben geht aufrechterhalten“, heißt es aus Coesfeld. Ab Mittwoch helfen zehn Bundeswehrkameraden.

- Münster: Im Corona-Team sind 85 Vollzeitstellen besetzt, davon kümmern sich 77 um die Kontaktnachverfolgung im engeren Sinne. Rekrutierungsprobleme gibt es in der Studentenstadt nicht.

- Kreis Steinfurt: 50 Scouts telefonieren täglich von 7.30 bis 22 Uhr.

- Kreis Warendorf: 37 Leute sind mit der Kontaktpersonennachverfolgung betraut, darunter zehn Soldatinnen. Bis zu 27 Personen arbeiten gleichzeitig.

Kommentar: Mitdenken erwünscht! Foto: Die Corona-Lage ändert sich ständig, und mit ihr die verordneten Schutzmaßnahmen. Masken hier, Lockdown dort, und plötzlich Kontaktbeschränkungen oder auch nicht – es ist schwierig, den Anschluss zu halten. Aber die Menschen haben sich daran gewöhnt, Regeln vorgesetzt zu bekommen und zu befolgen. Dabei dürfte es hier und dort auch ein bisschen klarer Menschenverstand sein. Dass sich trotz verheerender Lage Menschen in Stadien und auf Weihnachtsmärkten drubbeln dürfen, ist unverständlich. Dass aber die Kontaktnachverfolgung nicht mehr verlässlich funktioniert, ist nachvollziehbar. Die Zahl der Neuinfektionen und der möglichen Kontakte ist einfach viel zu groß. Also ist mehr denn je Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen gefragt. Wer Kontakt hatte, aber noch keine Ordnungsverfügung im Briefkasten fand, sollte dennoch zu Hause bleibt. „Alles wird gut“, steht auf mutmachenden Ausmalbildern, die Kinder an Haustüren kleben. Aber es wird nicht von allein gut: Jeder muss was beitragen! Von Gunnar A. Pier ...