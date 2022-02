Illegal mit 15 Millionen Zigaretten gehandelt: zwei Männer verhaftet

Durchsuchungen in auch Steinfurt

Diese Zigaretten konnten Ermittler bei Durchsuchungen in Bad Oeynhausen und Steinfurt sicherstellen.

Die beiden Beschuldigten sollen mit insgesamt rund 15 Millionen unversteuerten Zigaretten gehandelt haben. Wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld und das Zollfahndungsamt Hannover erst jetzt in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, wurden die beiden Haftbefehle des Amtsgerichts Bielefeld bereits Ende Januar vollstreckt.

Die Ermittler konnten bei Durchsuchungen im Bezirk der Amtsgerichte Steinfurt und Bad Oeynhausen noch rund 100.000 unversteuerte Zigaretten sicherstellen.

Fahrzeuge, Goldschmuck und Bargeld beschlagnahmt

Außerdem beschlagnahmten sie zwei Fahrzeuge im Wert von mindestens 30.000 Euro, etwa 7000 Euro Bargeld, ein Sparbuch mit einem Guthaben von 5000 Euro und Goldschmuck. Außerdem wurde für die Immobilie eines Beschuldigten eine Hypothek in das Grundbuch eingetragen.

Der in Ostwestfalen agierende Täter steht im Verdacht, seit April 2019 rund 71.000 Stangen à 200 Stück unversteuerte Zigaretten abgesetzt zu haben, was einer allein in Deutschland nicht gezahlten Tabaksteuer von etwa 2,3 Millionen Euro entspricht. Der im Münsterland lebende Beschuldigte wird verdächtigt, seit Mai 2020 einen Tabaksteuerschaden von etwa 680.000 Euro verursacht zu haben.