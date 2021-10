Grundschul-Alltag in Corona-Zeiten mit neuen Regeln

Schulen, Lehrer, Schüler – sie haben viel durchgemacht, seit die Corona-Pandemie ihr Unwesen begann. Derzeit sind die Regeln eher lax. Wie sieht der Alltag in den Klassenzimmern aus? Ein Besuch in der Wicherngrundschule in Nordwalde.

Besuch in einer Schule

Freitagmorgen, erste Stunde: Deutsch. „Llllaaammmmppe“, sagt Lea Steen deutlich, und noch mal „Llllaaammmmppe“. 21 Augenpaare schauen sie gespannt an, und dann zupft die Klassenlehrerin doch kurz die Maske runter, damit die Schüler ihren Mund sehen, wenn sie noch einmal „Llllaaammmmppe“ sagt. Sie zieht den weißen Stoff wieder zurecht, und 21 kleine Händchen schreiben langsam „LAMPE“ in die Hefte. Der Umgang mit Corona-Schutzmaßnahmen gehört in den Schulen wie fast überall zum Alltag. Und zumindest hier, in der 1c der Nordwalder Wichernschule, scheint das kein Problem zu sein.

Schulen, Lehrer, Schüler – sie haben viel durchgemacht, seit die Corona-Pandemie ihr Unwesen begann. Wochenlang waren alle Schulen komplett dicht. Es gab mal Distanzunterricht, mal Wechselunterricht, mal Maskenpflicht, dann wechselnde Testszenarien. Die aktuellen Regeln sind da vergleichsweise lax: Nur im Gebäude müssen alle eine Maske tragen, wer reinkommt wäscht die Hände, zwei Tests pro Woche – viel mehr ist nicht geblieben. „Das normale Leben ist zu 80 Prozent wieder zurück“, sagt Schulleiter Johannes Neumayer.

Ab 7.50 Uhr trudeln am Freitagmorgen die Kinder der 1c – sie nennen sich „Pinguin-Klasse“ – ein. Alle waschen zunächst im Klassenraum die Hände und tragen eine Maske. „Ich finde das mittelgut“, sagt Kiyan, und die anderen pflichten ihm bei. „Mittelgut“ soll heißen: Die Masken sind blöd, weil es darunter zu warm ist – aber gut, weil sie vor Corona schützen. Das haben die Sechsjährigen längst verinnerlicht. Ein Viertel ihres Lebens dauert diese Pandemie jetzt schon an. Selbst die Zweitklässler von heute kennen die Schule nur im Corona-Schutzmodus.

Mimik fehlt

Ein gespaltenes Verhältnis hat auch Lehrerin Lea Steen zu den Masken. „Für mich ist das nicht so ein Problem – eher für die Kinder und das Sozialgefüge“, sagt die 32-Jährige. „Emotionen, Gestik und Mimik fehlen total.“ Auch die Qualität des Unterrichts leide: „Das Erlernen von Sprache funktioniert mit Maske nicht.“ Dennoch überwiegen für die Pädagogin die Vorteile, die das Maskentragen bringt: Die Schüler müssen keinen Abstand mehr halten, es gibt wieder Gruppentische und Stuhlkreise. Dass die Kinder ab Dienstag am Platz ihre Masken abnehmen dürfen, freut Steen auf der einen Seite – andererseits findet sie es „irgendwie schräg“ angesichts der steigenden Zahlen.

Jacke zu, es zieht!

Steens i-Dötzchen schreiben weiter fleißig „LAMPE“ in ihre Hefte, während nach und nach immer mehr Finger in die Luft schnellen. Aber Butrint, Magdalena, Lennja wollen nicht wissen, ob bei „LAMPE“ am Ende wirklich ein „E“ steht, sondern fragen, ob sie sich ihre Jacke holen dürfen. Denn auch das gehört zum Alltag in Zeiten von Corona: Lüften. Vom Spielplatz vor der offenen Glastür weht es durch den Raum bis auf den Flur.

Aber auch das nehmen in der Pinguin-Klasse alle ganz gelassen. Selbst die obligatorischen Tests am Montag und Mittwoch irritieren niemanden mehr. „Da habe ich mich dran gewöhnt“, sag Julian. 30 Sekunden auf dem Stäbchen herumlutschen, dann ab in eine Box und ins Sekretariat damit!

Schon acht Corona-Fälle

Dort kommt Schulleiter Johannes Neumayer ins Spiel, in dessen Büro sich Kartons mit FFP2-Masken und Teströhrchen stapeln. Er schickt die Tests in ein Labor nach Düsseldorf. Jeden Morgen schaut er per App nach, ob es einen positiven Befund gab. Achtmal war das bereits der Fall. Weil dann zunächst nur klar ist, in welcher Klasse es einen Corona-Fall gibt und nicht, welcher Schüler infiziert ist, muss die ganze Klasse zu Hause bleiben, bis erneute Tests Klarheit gebracht haben. „Aber wenn wir damit gut über die Runden kommen, ist alles gut“, gibt sich auch der Chef im Haus gelassen.

Dann muss Neumayer los, die i-Dötzchen des kommenden Jahren melden sich in diesen Tagen an. Der Schulleiter macht erste Tests mit jedem einzelnen. Mit Maske und geschützt durch eine Plexiglasscheibe.