Erneut Feuer im Entsorgungshof Lohmann

Auf dem Lohmann-Entsorgungshof war Elektroschrott in Brand geraten. Die schwarze Rauchwolke war laut Messungen ungefährlich.Auf dem Lohmann-Entsorgungshof war Elektroschrott in Brand geraten. Die schwarze Rauchwolke war laut Messungen ungefährlich.

Zum Glück war der Brand dank des beherzten Eingreifens der gesamten Emsdettener Feuerwehr schnell gelöscht, zum Glück wurde niemand verletzt, wurden keine Gebäude beschädigt, gelang kein kontaminiertes Löschwasser in die Umwelt. Und zum Glück erwies sich die mächtige schwarze Qualmwolke als unbedenklich. Dennoch bleiben nach dem erneuten Großbrand im Entsorgungszentrum Lohmann an der Gutenbergstraße Fragen.

Denn obwohl der Entsorger nach dem verheerenden Großbrand im August 2019 etliche Änderungen und Verbesserungen bereits umgesetzt hat – was nach Einschätzung von Feuerwehr-Einsatzleiter Ralf Albers auch am Mittwochabend Schlimmeres verhindert hat, lässt das neue Brandschutzkonzept auch zweieinhalb Jahre nach dem Großschadenereignis auf sich warten.

Knall

Gegen 19.20 Uhr hatten Emsdettener am Mittwochabend zunächst einen Knall gehört. „Offenbar war nach der Explosion eines Bauteils im Elektroschrott ein Elektrogerät in Brand geraten“, erzählt Bürgermeister Oliver Kellner, der am Abend selbst vor Ort war. Das Feuer griff um sich, auf einer Fläche von 15 mal 30 Metern geriet Elektroschrott in Brand – die Leitstelle löste Vollalarm aus. Daraufhin rückten alle drei Löschzüge und der Löschzug Hembergen aus, die Feuerwehren Rheine und Greven übernahmen derweil den Brandschutz für Emsdetten – falls ein weiterer Einsatz hereingekommen wäre, schließlich waren alle 120 Emsdettener Kräfte bei Lohmann im Einsatz.

„Beton-Boxen“

Dort habe sich schnell gezeigt, dass die nach den letzten Bränden vom Entsorger umgesetzten Maßnahmen gegriffen hätten. „Die Feuerwehr kam gut und schnell an die Brandstelle heran, die Wege waren frei“, berichtet Kellner. Vor allem aber konnte dank der neuen „Beton-Boxen“ ein Übergreifen des Feuers auf weitere Lagerflächen verhindert werden.

Lohmann hatte dafür gesorgt, dass die einzelnen Bereiche mit großen Betonsteinen, die ähnlich dem Lego-System gestapelt werden können, abgegrenzt werden. Mit weiteren Steinen wurde am Mittwochabend die brennende Parzelle auch nach vorne geschlossen. So konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bekommen, zudem konnten so Löschschaum und -wasser gut aufgefangen werden. „Es ist nichts irgendwo hingelangt, wo es nicht hin soll“, bilanzierte Kellner am Morgen nach dem Brand. Schaum und Wasser seien in Tankwagen abgepumpt worden, die fachgerechte Entsorgung müsse Lohmann sicherstellen und bezahlen.

ABC-Messtrupps

ABC-Messtrupps der Feuerwehr Rheine überprüften zudem noch am Abend eine mögliche Luftbelastung. „Diverse Bürgerinnen und Bürger hatten sich über massiven Gestank beschwert“, erzählt Kellner, über Hollingen zog eine große, schwarze Qualmwolke. Anwohner wurden über die Warn-App Nina und das Radio gewarnt, Türen und Fenster sollten vorsorglich geschlossen bleiben. Die gute Nachricht: „Trotz des heftigen Qualms wurden keine giftigen Werte in der Luft gemessen“, erklärte die Stadt am Donnerstag.

Nachdem der Brand gegen 21.45 Uhr gelöscht worden war, wurden die Reste mit einem Bagger auseinander gefahren, mit einer Drohne mit Infrarotkamera wurden mögliche weitere Brandnester aufgespürt. Vor Ort waren neben der Emsdettener Feuerwehr und dem DRK mit heißem Tee und Snacks auch der Kreisbrandmeister. „Wir waren ständig in der Lage“, zog auch Dr. Karlheinz Fuchs, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst beim Kreis Steinfurt, am Donnerstag ein positives Fazit. Auch er betonte, dass die bereits umgesetzten Optimierungsmaßnahmen wirksam gegriffen hätten.

Beeindruckend

„Es war wieder beeindruckend zu erleben, wie gut wir in Emsdetten aufgestellt sind und wie professionell und schnell unsere Hilfsorganisationen vor Ort arbeiten“, bedankte sich Oliver Kellner bei allen Einsatzkräften und Beteiligten.

Dennoch bleibt die Frage, warum das seit 2019 ausstehende neue Brandschutzkonzept noch immer nicht unterschrieben ist. Das hatte die zuständige Bezirksregierung Münster nach dem Brand im Sommer 2019 zur Auflage für eine weitere Genehmigung gemacht, auch die Stadt hatte auf weitergehende Sicherheitsmaßnahmen bei dem Entsorger gepocht. In Rede standen neben baulichen Veränderungen etwa Feuerschutz-Schulung von Mitarbeitern, technische Einrichtungen bis hin zur Anschaffung eines eigenen Feuerwehrfahrzeugs mit Löschdorn durch Lohmann.

Brandschutzkonzept

Die Emsdettener Volkszeitung hat sich seit 2019 in regelmäßigen Abständen bei der Bezirksregierung nach dem Stand der Dinge erkundigt, immer mit derselben Antwort: Das neue Brandschutzkonzept sei in Bearbeitung und in der Abstimmung. Zuletzt sei es aufgrund der Corona-Lage zu Verzögerungen gekommen. Nach Informationen der EV ist es mittlerweile fertiggestellt – liegt aber seit Monaten beim Kreis Steinfurt in der Brandschutzdienststelle und wartet jetzt dort auf Bearbeitung ...