Emsdettener entwickeln die App „BWL Champion“

Prof. Dr. Jörn Littkemann ist an der größten Universität Deutschlands, der Fern-Universität in Hagen, tätig. Der Emsdettener leitet an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unter­nehmensrechnung und ­Controlling. Dr. Klaus Berning ist Arzt und als Kopf einer großen HNO-Praxis mehr mit wirtschaftlichen Fragestellungen befasst, als es ihm lieb sein dürfte. Als ihm sein Fußball-Freund Jörn Littkemann von dem Start-up erzählte, entschied er sich, mit einzusteigen, „um das ­Risiko zu teilen“. Saskia Rienhoff leitete nach ihrem BWL-Studium in Bielefeld unter anderem eine Weiterbildungsakademie in Arnsberg. Dort traf sie Jörn Littkemann, der dort nebenberuflich als Studienleiter tätig war. Mit ihm betreibt Saskia Rienhoff auch den Podcast „Die Blondine & Der Professor“.