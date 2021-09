Das Impfzentrum am FMO ist Geschichte: Es wurde Beeindruckendes geleistet

Der letzte von fast 227.000 Piksen wurde am Donnerstagabend im Impfzentrum des Kreises Steinfurt im Flughafens Münster/Osnabrück gesetzt. Ab sofort übernehmen die Hausärzte und die mobilen Impfteams komplett. Ein Rückblick auf das, was am FMO seit Jahresbeginn geleistet worden ist.

Für den Kreis Steinfurt ist die Schließung des Impfzentrums Grund genug, in einer kleinen Abschiedszeremonie zurückzublicken auf die vergangenen Monate. Das taten am Donnerstagmittag unter anderem Landrat Dr. Martin Sommer, Krisenstabs-Leiter Dr. Karlheinz Fuchs, FMO-Chef Prof. Rainer Schwarz sowie der stellvertretende ärztliche Leiter des Impfzentrums, Dr. Burkhard Frase. Und alle drei hatten beeindruckende Zahlen und Daten im Gepäck.

So sagte der Landrat, dass man bereits Mitte Dezember betriebsbereit gewesen sei, es aber erst am 8. Februar erstmals Impfstoff gab. „Dann haben wir bis heute 34 Wochen lang geimpft.“ 3,5 Mio. Euro hätten Aufbau und Betrieb des Zentrums gekostete, „finanziert haben Bund und Land diese große Gemeinschaftsaufgabe.“ Sommer erinnerte auch an das Schneechaos am ersten Impftag, „und trotzdem haben wir an diesem Tag 234 Impfungen durchgeführt.“ Auch dank der unentgeltlichen Transportfahrten etlicher Unternehmen aus dem Kreis.

Schnell spielte sich der Betrieb im Flughafen professionell ein. Am 8. März wurden erstmals 1500 Spritzen an einem Tag verabreicht, Ende Mai waren es fast 2000 pro Tag – „das absolute Limit“, so der Landrat.

Auch Flughafen-Mitarbeiter waren im Einsatz

Insgesamt sind im Impfzentrum – Stand Mittwochabend – 226.723 Impfungen durchgeführt worden. „Das ist gut die Hälfte der Bevölkerung des Kreises“, sagte Sommer. Oder auch 33,7 Prozent aller Impfungen (Stand Donnerstag: 671.885). 23.000 Stunden hätten über 100 Bedienstete des Kreises im Zwei-Schichten-System am FMO gearbeitet und insgesamt 23.000 Mails sowie täglich bis zu 6000 Hotline-Anrufe beantwortet.

Hinzu kommen über das Jahr 790 Ärzte, zahlreiche Apotheker, die Hilfsorganisationen und das aus der Kurzarbeit geholte Personal des FMO. Dessen Chef Prof. Rainer Schwarz meinte dann auch, dass das Zentrum in für den Flughafen schweren Zeiten „eine extreme Hilfe gewesen“ sei. Fast 90 Prozent der Mitarbeiterschaft hätten dadurch zumindest zeitweise wieder sinnvoll beschäftigt werden können.

Ein „Ort der Hoffnung“

Dr. Karlheinz Fuchs, Leiter des Corona-Krisenstabs beim Kreis, nannte das FMO-Impfzentrum einen „Ort der Hoffnung“. Und er sagte erneut, dass man „durchs Fernrohr in Sachen Ende der Pandemie bereits Land sehen“ könne. Fuchs wies auch auf die mobilen Impfteams hin, die „überall im Kreis geimpft“ hätten, das immer noch tun und weiter tun werden.

Zurzeit seien übrigens in der Gruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen immerhin bereits 48,4 Prozent im Kreis geimpft, bei der Gruppe der über 60-Jährigen seien es starke 88,6 Prozent. Hier sei die Herdenimmunität, die bei 90 Prozent greife, fast erreicht. „Das sind super Zahlen, an die Bund und Land nicht heranreichen“, so Karlheinz Fuchs weiter.

43 Impferlasse

Dass Deutschland noch immer ein Bürokratieland ist, verdeutlichen die Zahlen, die der Krisenstabs-Chef dann nannte: Insgesamt 43 Impferlasse des Landes habe man erhalten, teilweise spät abends mit Gültigkeit am nächsten Morgen. Auch die Stiko und der Bund hätten zahlreiche Anordnungen und Erlasse beigesteuert. „Insgesamt viele Hundert Seiten“, so Fuchs. „Und er hat sie alle gelesen!“, sagte Landrat Sommer und deutete dabei auf Karlheinz Fuchs.

248 Notfalleinsätze gab es von Februar bis jetzt im FMO-Impfzentrum – vom Kollaps bis zur Reanimation. Stets hätten die Hilfsorganisationen schnell und effektiv geholfen. Das bestätigte Dr. Burkhard Frase von der KVWL. „Phasenweise hatten wir hier zeitgleich elf Ärzte im Einsatz, außerdem weitere medizinische Hilfskräfte“, so Frase. Stets sei man mit großem Einsatz und Einfühlungsvermögen an die Arbeit herangegangen. Und es seien, wie Dr. Fuchs sagte, „hier in dieser Zeit Freundschaften fürs Leben entstanden.“