Beim „Kulturrucksack 2022“ werden junge Menschen an Kultur herangeführt

„Das ist hier so ein bisschen wie ein Familientreffen“, sagte ein gut aufgelegter Kreis-Kulturdezernent Tilman Fuchs am Mittwochmorgen in Stroetmanns Fabrik in Emsdetten. Gemeinsam mit Emsdettens Bürgermeister Oliver Kellner (Grüne) freute Fuchs sich, dass der Auftakt des kreisweiten Projekts „Kulturrucksack 2022“ endlich wieder in Präsenz statt online erfolgen konnte. Kellner sagte zudem, dass durch das Projekt „Kunst und Kultur für zehn- bis 14-jährige Kinder und Jugendliche direkt erlebbar wird.“

Und tatsächlich ist der „Kulturrucksack“ wieder gut gepackt. Die Projektpartnerinnen und Projektpartner des 22 Kommunen starken Verbundes „Connected – der Kreis ist rund“ (Hörstel und Ibbenbüren ausgenommen) haben ein vielfältiges Kunst- und Kulturprogramm für die rund 18 600 Kinder und Jugendlichen im Kreis Steinfurt auf die Beine gestellt; auch dank erneut großzügiger Förderung durch das Land sowie die Kreissparkasse und die Verbundsparkasse Emsdetten-Ochtrup.

Upcycling bleibt weiter voll im Trend

Das Wichtigste aber, so Fuchs, „passiert in den Städten und Gemeinden, da kommen die vielen tollen Ideen her.“ Da würden die Kinder an die Kultur herangeführt, da würden die jungen Menschen zudem selbst viele kreative Projekte entwickeln. Erstmals wird es im Herbst keine Ausstellung wie bisher geben, sondern es soll ein Film gedreht werden, der einige der kurzweiligsten Projekte näher vorstellt.

Auffällig: Auch 2022 bleiben Upcycling und Recycling voll im Trend. Zum Beispiel in Mettingen, wo es einen Upcycling-Nähkurs geben wird, in dem aus alten Kleidungsstücken neue, coole Designerstücke entstehen sollen. Oder in Lengerich, wo mit dem Recycling-Mobil aus Müll kleine Alltagsgegenstände hergestellt werden.

Auch Programm-Klassiker wie Graffiti-Workshops gibt es wieder, etwa in Laer, wo auf Leinwand gesprüht wird, oder auch in Rheine und Recke. Interessant verspricht zudem das Projekt „Action Painting“ in Mettingen zu werden. Es sollen „nicht vorhersagbare Formen und wilde Muster entstehen – mit einer geradezu anarchischen Herangehensweise.

Kulturcamp Bentlage in Rheine

In Westerkappeln wiederum entsteht Kunst im öffentlichen Raum, genauer: ein Geodome zum Mitgestalten. Geplant ist ein Kuppelbau, der bereits für sich betrachtet eine Art Kunstwerk ist und reich verziert werden soll. Nochmal nach Mettingen: Dort steigt ein Cajon-Kurs, bei dem die Teilnehmenden ihr eigenes Perkussionsinstrument bauen können.

Auch immer wieder im „Kulturrucksack“ dabei ist das Thema Breakdance. Neben dem tänzerisch-akrobatischen Aspekt geht es auch um die Vermittlung der HipHop-Kultur, um deren Entstehung in den USA und am Ende – natürlich – um eine energiegeladene Aufführung.

Etwas Besonderes im Programm stellt das Kulturcamp Bentlage in Rheine dar. Dort geht es darum, Kunst, Kultur und Natur zu erfahren. Es werden Kurse in Holzbildhauerei, Druckgrafik und in der Salzwerkstatt angeboten. Dass Computer und Museen sich nicht ausschließen müssen, das soll ein Ausflug von Ladbergen aus zum Nixdorf-Computermuseum in Paderborn klarmachen. Ein Workshop vor Ort gehört dazu.

Ebenfalls einen technischen wie auch künstlerischen Schwerpunkt hat ein Videoworkshop in Lengerich. Dort wird ein Film gedreht – nach einem eigens entwickelten Drehbuch. In Recke schließlich bietet ein Künstler-Duo im Rahmen einer Kreativ-Projektwoche unter anderem eine Outdoor-Kettcar-Aktion an.

Wie gesagt: Der Rucksack ist prallvoll. Mit Kultur und Kunst. Nie abgehoben. Immer spannend.