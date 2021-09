Kreis durfte Westfleisch schließen

Verwaltungsgericht in Münster gibt Behörde in Coesfeld recht

Der Kreis Coesfeld hat den Schlacht- und Zerlegebetrieb von Westfleisch in Coesfeld zurecht geschlossen, nachdem es dort zu einem Corona-Ausbruch gekommen war. Das hat das Verwaltungsgericht in Münster am Donnerstag entschieden. Die Westfleisch SCE mbH ist damit mit ihrem Versuch gescheitert, die Schließung ihres fleischverarbeitenden Betriebs in der Bauerschaft Stockum als rechtswidrig darstellen zu lassen. Dafür hatte die Fleischfirma den Kreis Coesfeld vor dem Verwaltungsgericht verklagt. Die Behörde hatte den Schlacht- und Zerlegebetrieb im Mai 2020 für zehn Tage stillgelegt, nachdem unter den Mitarbeitern dort Corona ausgebrochen war. Nach eigenen Angaben ist Westfleisch dabei „sicherlich ein Schaden von einer Million Euro entstanden“.

Der Anwalt von Westfleisch argumentierte, dass das Unternehmen nicht der richtige Adressat gewesen sei. Der Kreis hätte sich an die Subunternehmer oder deren Mitarbeiter richten müssen.

Westfleisch wollte mit dem erneuten Gang vors Gericht – das Verwaltungsgericht hatte schon einmal eine Eilantrag gegen die Schließung abgelehnt – „in Ruhe und grundsätzlich klären lassen, ob die komplette Schließung verhältnismäßig war oder nicht mildere Mittel genauso effektiv gewesen wären.“ Das erklärte ein Sprecher auf Anfrage. „Ein milderes Mittel wäre beispielsweise das Weiterarbeiten einzelner, kleinerer Teams gewesen.“



Die Frage, ob Westfleisch Schadensersatz für die Schließung will und ob das Unternehmen gegen das Urteil in die nächste Instanz gehen will, ließ er offen. Das werde das Unternehmen prüfen.

Westfleisch-Anwalt beißt auf Granit

Die komplette Schließung des Werkes sei unverhältnismäßig gewesen. Die Behörden hätten am Drehkreuz zum Werksgelände der Fabrik prüfen können, welcher Mitarbeiter positiv und welcher negativ getestet ist. Ob sich die Arbeiter ihre Infektionen auf dem Gelände geholt hätten, sei ebenfalls fraglich, erklärten sie. Schließlich seien die Infektionen wenige Tag nach der Feier des orthodoxen Osterfestes aufgetreten, betonte der Leiter der Rechtsabteilung von Westfleisch, der davon ausgeht, dass das die Ursache für das hohe Infektionsgeschehen war.

Abgesehen davon sei gar nicht der Kreis, sondern die Stadt Coesfeld zuständig gewesen.

Doch der Anwalt des Unternehmens biss bei den fünf Richtern auf Granit. Seine ganze Reihe von Beweisanträgen lehnten sie ab, weil sie in ihren Augen „im Kern unerheblich“ waren.

Der Coesfelder Kreisdirektor Linus Tepe fand die Vorstellung der Gegenseite „beachtenswert, wenn Westfleisch den Eindruck erweckt, nur die Hülle zu stellen, und alles andere Subunternehmer machen“ würden.

Ausweitung des Virus verhindern

Das Gericht wertete die Ordnungsverfügung des Kreises als rechtmäßig. Er habe schnell entscheiden müssen. In solchen Fällen ist der Kreis und nicht die Stadt zuständig. Zu dem Zeitpunkt (am 8. Mai) seien 171 der 1200 Mitarbeiter positiv getesteten gewesen. Es habe eine „Tendenz zu einer Durchseuchungsrate von 50 Prozent“ gegeben, sagte der Richter. Wegen der Eile sei eine Anhörung nicht nötig gewesen. Westfleisch sei der richtige Adressat gewesen – und nicht die Subunternehmer oder die Mitarbeiter.

Tepe vom Kreis begründete nach der Verhandlung das Vorgehen damit, dass er eine weiteres Ausweitung des Virus verhindern wollte. „Dafür ist das Ordnungsrecht da.“ Er wertete die Entscheidung der Richter „als Stärkung des Ordnungsrechts bei der Gefahrenabwehr“.