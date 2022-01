Unbekannte bewerfen Regionalexpress - vierter Steinwurf in drei Wochen

Dass es hier um keinen Dumme-Junge-Streich geht, zeigt allein die Strafandrohung: Die liegt bei einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr zwischen fünf Monaten und zehn Jahren Haft, bei minderschweren Fällen bis fünf Jahre. Schließlich ginge es, wenn mutwillig Steine auf vorbeifahrende Züge geworfen werden, unter Umständen um „Leib und Leben“ von Zugpersonal und Reisenden, verdeutlicht Roger Schlächter, Sprecher der Bundespolizeidirektor Münster.

Und solche fatalen Steinwürfe haben sich in Dülmen leider zuletzt gehäuft. In gut drei Wochen gab es vier solcher Vorfälle - der letzte, ganz aktuell, am Montagnachmittag. Erstmals traf es dabei keinen vorbeifahrenden Intercity, sondern einen Regionalexpress, der auf dem Weg nach Düsseldorf im Dülmener Bahnhof hielt. Bei der Ausfahrt, gegen 14.40 Uhr, wurde der Zug mit Steinen beworfen, so Schächter. Diese beschädigten eine kleine Scheibe oben in einem der Fenster. Der Regionalexpress konnte seine Fahrt fortsetzen, in Düsseldorf nahmen die Beamten der Bundespolizei den Schaden auf.

Anzahl der Täter unklar

Zuvor waren bereits am 17. und 23. Dezember sowie an Neujahr vorbeifahrende Intercitys im Bereich Dülmen mit Steinen beworfen worden. So viele Vorfälle in so kurzer Zeit an einem Ort, das sei schon ungewöhnlich, betont Schächter. Bei den Steinwürfen im Dezember komme ein Brückenbauwerk in Frage, von dem aus die Züge beworfen wurden. An Neujahr und am Montag seien Lok und Waggongs vermutlich erst nach der Durchfahrt in Richtung Recklinghausen beworfen worden. Da es in diesem Bereich keine Brücken über die Gleise gibt, müssten die Steine von der Seite geworfen worden sein.

Die Schäden würden zudem darauf hinweisen, dass es mehrere Steine gewesen sein müssen. „Entweder war es eine Person, die häufiger kurz hintereinander geworfen hat, oder es waren mehrere Personen“, so der Polizeisprecher. Unter anderem diese Frage sei jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Vermutlich seien Schottersteine aus dem Gleisbett benutzt worden, ergänzt Schächter. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dafür extra Steine mitbringt.“

Gefährliche Folgen

Übrigens: Mit bis zu 160 Stundenkilometern dürfen Züge den Bahnhof Dülmen durchfahren. Nach der Ausfahrt beschleunigen sie dann meist, erläutert der Sprecher.

Bemerkt ein Zugführer einen Einschlag, meldet er dies weiter an die Betriebszentrale an Duisburg, die dann die Bundespolizei informiert. Der Regionalexpress von Montagnachmittag konnte noch bis Düsseldorf weiterfahren, für die Intercitys am 23. Dezember und an Neujahr war in Recklinghausen Endstation. Warum gerade hier? In Recklinghausen befinde sich eine Inspektion der Bundespolizei, antwortet Schächter. Außerdem würde die Bahn in solchen Fällen gerne größere Bahnhof ansteuern, da Reisende dann mehr Umsteigemöglichkeiten hätten.

Warum das Bewerfen so gefährlich ist? Erstens sei da der Knall, der Aufprall, der bei Reisenden zu einem Schock führen können. Dann könnten die Steine aufgrund der großen Wucht teilweise sogar das Sicherheitsglas der Fenster zerschlagen - wie im Fall an Neujahr. Hier hatte eine Frau, die nahe der zersplitterten Scheibe saß, großes Glück, nicht von den umherfliegenden Scherben verletzt worden zu sein. Und sollte ein Stein die Frontscheibe einer Lok treffen und durchschlagen: Diesen Fall wolle man sich besser nicht vorstellen, sagt Roger Schächter. „Zum Glück hat es bislang noch keine Personenschäden gegeben.“

Hinweise zu möglichen Verdächtigen nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Nummer 0800/ 6888000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.