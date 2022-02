Wieder sind Tierschützer in Ställe im Münsterland eingedrungen, um Bilder von verletzten Schweinen zu machen und zu veröffentlichen. Die Landwirte bestreiten nicht, dass die Bilder von ihren Höfen stammen. Aber dem Vorwurf, gegen den Tierschutz verstoßen zu haben, widersprechen sie.

Verletzte Schweine mit blutig gebissenen Schwänzen. Ein Schwein mit einem Mastdarmvorfall. Erschreckende Bilder, die die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch (Ariwa) in zwei Betrieben im Kreis Coesfeld aufgenommen hat – auf dem Hof Schulze Esking in Billerbeck und auf dem Hof Selhorst in Ascheberg-Herbern. Dass sich die Vorfälle ereigneten, bestreiten die Hof-Chefs nicht. Den Vorwurf, schwere Tierschutzverstöße begangen zu haben, weisen sie aber entschieden zurück.

„Tatsächlich gab es im Sommer ein gravierendes Schwanzbeißergeschehen“, sagt Philipp Schulze Esking von dem Billerbecker Betrieb. In der Zeit seien auch die Aufnahmen der Tierschützer entstanden. Das Schwanzbeißen führt er auf eine extreme Stresssituation zurück, die die Schweine erfuhren, als durch einen Blitzeinschlag der Strom ausgefallen sei. Der „Spiegel“ berichtete am Samstag zuerst.

Beide Landwirte engagieren sich ehrenamtlich im Vorstand der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands e.V. (ISN). „Unsere Schweine liegen uns am Herzen“, betont Christoph Selhorst von dem Ascheberger Betrieb. Zweimal täglich kontrolliere er oder ein anderes Familienmitglied die Ställe. Der Mastdarmvorfall sei bei dem Schwein tatsächlich zunächst nicht aufgefallen. Wohl aber beim nächsten Kontrollgang. „Natürlich haben wir dann sofort reagiert.“

Laut Kreisveterinäramt hat es bei beiden Betrieben in den vergangenen Jahren keine Hinweise auf Haltungsmängel oder noch nicht behandelte Schweine hindeuten gegeben. Die Bilder zeigten „singuläre Ereignisse, die die Gesamtsituation auf den Betrieben nicht richtig wiedergeben.“