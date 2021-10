Antje Große-Entrup ist eine Frau, der es manchmal fast körperliches Unbehagen bereitet, wenn Fragen zu keinen Antworten führen – einfach nur, weil es keine Antworten zu geben scheint. „Das habe ich noch nie akzeptiert“, sagt sie und schickt ihre Gedanken auf eine Zeitreise zurück in die späten ­80er Jahre, als sie mit ihrem damaligen Partner vor einem offenbar unlösbaren Problem stand.

Ihr Mann, beruflich im Gebäudemanagement verankert, war auf der Suche nach einer Firma, die eine Wohnung nach einem Leichenfund instandsetzen sollte – und fand keine. „Wir haben in den Gelben Seiten gesucht, Reinigungsunternehmen angerufen und sind überall auf Ablehnung gestoßen.“ Einen Tat- und Sterbeort wieder zurück in den Stand eines bewohnbaren Zuhauses zu versetzen – offenbar galt das als Schmuddelkram, als ganz und gar indiskutabler.

Experimente im Keller mit Schweineblut

Die heute 49-Jährige war damals hauptberuflich als Model beschäftigt und lebte im Rheinland. Und als sie zehn Jahre später eine Reportage sah, die von einem Amerikaner erzählte, der sich nach einer ganz ähnlichen Erfahrung als Tatortreiniger selbstständig gemacht hatte, stellte sie fest, dass ihr die Gedanken unbewusst immer wieder durch den Kopf gespukt waren. „Ich habe den Polizeidirektor von Düsseldorf angerufen, und der sagte mir, dass ihre Arbeit erledigt sei, wenn der Erkennungsdienst die Wohnung verlassen habe.“ Und wer kommt dann? Nach einer Weile hat sie die Frage mit diesem Wort beantwortet: „Ich.“

Antje Große-Entrup ist seit 20 Jahren Tatortreinigerin. Foto: Annegret Schwegmann

Nun, dieses „Ich mache das“ brauchte zwei Jahre, um zu einem Konzept zu reifen. Die gebürtige Berlinerin experimentierte in ihrem Keller mit Schweineblut – „das ist dem des Menschen sehr ähnlich“ –, entfernte Blut aus Kleidern, Teppichen, Vorhängen und von Wänden. Sie kaufte Industriereiniger, entwarf neue Mixturen, sprach mit Forensikern, sah bei Obduktionen zu und gründete ihre eigene Firma, die schon bald in den Schlagzeilen und im Kameralicht stand. Eine junge attraktive Frau, die über die Courage verfügt, Wohnungen instandzusetzen, in denen Menschen ermordet worden sind und manchmal erst Wochen nach ihrem Tod gefunden werden – für Magazine und Talkshow-Gastgeber ein reizvolles Thema.

Einsätze in NRW

Ein Dienstagmorgen in einem Industriegebiet in Lüdinghausen, der Stadt, in die sie der Liebe wegen gezogen ist. Erste Besprechung um 8 Uhr. Eine Stunde später sitzt sie in ihrem Auto, fährt nach Hattingen und verschafft sich einen Überblick über einen neuen Auftrag. „Eine Messie-Wohnung“, erzählt sie. Ihr Team soll sie entrümpeln und mit dem Bewohner einen Weg finden, der ihm hilft, sich von den Unmengen an Dingen zu trennen, die ihn so sehr einengen, dass sein Zuhause unbewohnbar geworden ist.

Seit zwei Jahren delegiert Antje Große-Entrup den praktischen Teil ihrer Arbeit an ihre ­sieben Teams, die in Zweier-Gruppen hauptsächlich Wohnungen nach Leichenfunden reinigen. Seit zwei Jahren ­beschränkt sie sich auch nur noch auf Einsätze in NRW – für den Rest der Republik hat sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von 15 Subunternehmen ausgebildet. Und ist dabei immer wieder in einer Grunderfahrung bestätigt worden: „Entweder kann man das – oder man kann es nicht. Man härtet dabei nicht ab.“

Antje Große-Entrup bei der Koordination von Einsätzen. Foto: Annegret Schwegmann

Was heißt das? Arbeit ohne Emotionen? Aufträge, die ohne innerliche Beteiligung erledigt werden? Die 49-Jährige findet diese Formulierung treffender: „Die Emotionen müssen bei null sein. Trotzdem ist man extrem nah dran.“ Es sei so, als erweise man einem Toten, den man nicht gekannt habe und dem man nun so nahe komme, eine letzte Ehre.

Manchmal schwierige Gefühlslage

Antje Große-Entrup hat Wohnungen instandgesetzt, in denen Tote in der Badewanne nahezu unkenntlich verwest waren. Sie hat Fotos und Briefe gelesen, um Nachlassverwaltern bei der Suche nach Angehörigen und Erben zu helfen. Manchen Verstorbenen ist sie dabei näher gekommen als Menschen aus ihrem Umfeld. Und dennoch ist es ihr ge­lungen, sich nicht verstricken zu lassen in ein Geflecht aus Gefühlen, Wut und Traurigkeit.

„ Die Emotionen müssen bei null sein. Trotzdem ist man extrem nah dran. “ Antje Große-Entrup

Bei Erwachsenen ist ihr das immer gelungen – bei Kindern noch nie. Antje Große-Entrup erzählt von einer Frau, die von ihrem drogenabhängigen Nachbarn vor den Augen ihrer Kinder getötet – nein, „niedergemetzelt worden ist“. Von dem Vater, der sich und seine beiden Söhne um­gebracht hat und in der Öffentlichkeit als Monster ge­fürchtet wurde. „Dabei kannte kaum jemand die wahre Ge­schichte. Seine Frau hat das Leben zur Party gemacht, hatte Affären, hat getrunken und wollte ihm die Kinder weg­nehmen. Eine Verzweiflungstat.“

Hier hört die professionell-unbeteiligte Arbeit auf, setzen Grübeln, Wut und Unverständnis ein. Wenn sie nach einem solchen Tag nach Hause zurückkehrt, muss und will sie ­reden. Das ändert zwar nichts. Doch es hilft.

Tatortreiniger? Sind das die Fachkräfte, die kommen, wenn Polizei und Bestatter ge­gangen sind? Richtig. Antje Große-Entrup aus Lüdinghausen war die erste Tatort­reinigerin in Deutschland – und ist noch immer die bekannteste.