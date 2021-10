Land und Gemeinde schaffen Grundlagen für mehr Wohnraum

51 000 Quadratmeter neues Bauland

Nottuln In Nottuln wird auf 51 000 Quadratmetern neues Bauland geschaffen. Dabei unterstützt das Land die Gemeinde. Am Montag war Ministerin Ina Scharrenbach deswegen in Nottuln.