Der CDU-Abgeordnete Jens Spahn hat jetzt wieder mehr Zeit für seinen Wahlkreis

Der erste Eindruck: Jens Spahn wirkt entspannt. Der zweite: Der Macht des Ministers trauert er schon noch hinterher. Nach dem Regierungswechsel habe er schon ein paar Wochen für sich gebraucht, sagt der 41-jährige CDU-Mann. Um das Wahlergebnis zu verdauen, und alles, was auch für ihn damit zusammenhing. Bis Dezember Treffen mit Ministerkollegen, internationale Konferenzen, die Corona-Krise. Kurzum: dauerhaftes Drehen am großen Rad. Jetzt: Wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in der Opposition, Fraktionsvize – und Zeit für die Heimat. „Von 300 km/h auf zehn“, sagt Spahn und grinst.

Auf den Tag genau drei Monate nach der Amts­übergabe an seinen Nach­folger Karl Lauterbach (SPD) ist Spahn an diesem Dienstag wieder in seiner Heimat. Ahaus im Münsterland: Hier wurde er geboren, hier hat er seinen Wahlkreis. Arg habe er den als Bundesgesundheitsminister vernachlässigt, gibt er zu. „Das kann ich jetzt aber nachholen.“

Was er aus dieser Zeit am allerwenigsten vermisst: „die Schreihälse“, die Sich-in-Rage-Reder. All jene, mit denen man einfach nicht sprechen könne, weil sie nicht wollten. „Dabei ist es wichtig, immer im Gespräch zu bleiben.“

Und was vermisst er am meisten? Spahns Antwort gleicht einem Pistolenschuss: „Entscheiden.“ Und Entscheidungen herbeiführen. „In der Opposition ist das anders. Da kannst du Anträge schreiben“, sagt er – und klingt nicht verbittert.

Nun also Wirtschaft und Energie statt Gesundheit. Bei den neuen Themen ist’s wie zuvor beim alten. Plötzlich bekommen sie ein neues Gewicht. Die Energiekosten explodieren, Deutschland diskutiert vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges den Importstopp von rus­sischem Gas – der Gedanke ist dem 41-Jährigen nicht unsympathisch. Und spricht über eine Laufzeitverlängerung für die verbliebenen Atomkraftwerke – hier ist Spahn selbsterklärt „ideologiefrei“. Zumindest für die kommenden vier Jahre wird er sich auch mit Fragen wie diesen befassen. „Ich habe große Lust auf neue Themen“, sagt er. Und die, um die er sich nun kümmert, seien „Politikfelder der Zukunft“.

Nach der verlorenen Wahl im September sei aufgeben für ihn kein Option gewesen. Auch nicht, als er danach in der CDU nach hinten durchgereicht wurde.

Jens Spahn: Karriere in Bildern Der ehrgeizige Gesundheitsminister Jens Spahn aus dem westfälischen Ahaus hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder als konservativer Kritiker der Kanzlerin profiliert. Nun zählt auch er zu den potenziellen Nachfolgern der Kanzlerin. Foto: CDU Erst im März 2018 übernahm Jens Spahn das Gesundheitsministerium von Hermann Gröhe und wurde damit jüngster Minister in Merkels Kabinett. Es ist die bisher höchste Karrierestufe des Jungkonservativen. Foto: dpa Nach sechs Jahren als gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion und zweieinhalb Jahren als parlamentarischer Finanz-Staatssekretär rückt Spahn in die erste Reihe auf. In der Vergangenheit brachte sich Spahn nicht nur als geschicktester Merkel-Kritiker in den eigenen Reihen in Stellung. Er tummelte sich auch auf gesellschaftspolitischen Feldern, die mit seinen offiziellen Politikbereichen wenig, mit dem gefühlten Stimmungen im Land und dem erwünschten konservativen CDU-Kurs aber um so mehr zu tun haben. Foto: Soeren Stache So forderte das CDU-Präsidiumsmitglied ein Islamgesetz etwa gegen «Import-Imame», die von der Türkei geschickt würden und eine reaktionäre Ausprägung ihrer Religion in Deutschland verankern wollten. Statt nach den langen Tagen mit der SPD den von ihm mitverhandelten Koalitionsvertrag zu erklären und verteidigen, reiste er tags drauf zum Wiener Opernball und suchte die Nähe zu Österreichs jungkonservativem Kanzler Sebastian Kurz, der so etwas wie ein politisches Gegenbild zu Merkel ist und für einen harten Flüchtlingskurs steht. Foto: dpa Einigermaßen spektakuläre Einlassungen und Vorstöße mit Überraschungseffekt gehören zu Spahns Karriere seit Jahren dazu. Als 2008 die damalige große Koalition eine Rentenerhöhung beschlossen hatte, wertete der Jungpolitiker das «Wahlgeschenk an die Rentner» und löste eine Empörungswelle aus. Foto: dpa Ob er ein Verbot von Schönheitsoperationen bei Jugendlichen forderte oder die Trennung in gesetzliche und private Krankenversicherung als «nicht mehr zeitgemäß» kritisierte - Aufmerksamkeit war ihm gewiss. Foto: Carsten Rehder Persönlich ist der großgewachsene Mann mit modischer Brille gewinnend, freundlich. Mühe, sein Selbstbewusstsein zu verbergen, gibt er sich wenig. Immer wieder ist er mit Schwulenfeindlichkeit konfrontiert. Er heiratete seinen Lebenspartner, den Journalisten Daniel Funke. Unpassende Bemerkungen konterte er immer wieder lässig. Gleichzeitig bemängelte er auch, dass Schwulenhass von Flüchtlingen tabuisiert werde, angeblich aus einem krudem «Multi-Kulti-Wohlfühldasein» heraus. Foto: Robert Schlesinger Verwurzelt ist Spahn in Ahaus, wo er Abitur machte, einem Kreisverband der Jungen Union vorsaß und zehn Jahre Mitglied in einem Stadtrat war. Foto: Kay Nietfeld Ein bisschen Gegenwind bekam der gelernte Bankkaufmann vergangenes Jahr wegen seiner Beteiligung an einem Startup, das günstige Bearbeitungen von Steuererklärungen im Internet anbietet. SPD und Grüne warfen ihm einen Interessenkonflikt vor, weil er als Finanzstaatssekretär für solche Firmen zuständig sei und einen staatlichen Zuschuss erhalten habe. Foto: Kay Nietfeld Ob Spahn als Merkels Nachfolger eine Chance hat? Ihm wird parteiintern angekreidet, dass er mit Äußerungen etwa in der Flüchtlingspolitik zu stark polarisiert habe. Wer als Kandidat die Mehrheit eines Parteitages auf sich vereinen wolle, müsse alle Flügel integrieren, sagen Kritiker. Foto: Jürgen Peperhowe

„Opposition ist Mist“. Diesen Müntefering-Satz unterschriebe auch Jens Spahn. „Ich würde vorm Regieren nicht weglaufen“, sagte er. Darum aber an jenen, die nun das Zepter in der Hand halten, nur herumzumäkeln, ist sein Ding nicht. Die Koalitionsverhandlungen der Ampel seien schon „geschmeidig“ gewesen. Ihr Start aber „schlechter als gedacht“. Zu seinem Ministernachfolger sagt er nichts. Weil das guter Brauch ist. Dafür lobt er die grüne Au­ßenministerin Anna­lena Baerbock. Die mache „einen guten Job, einen beeindruckend guten“. Seiner eigenen Partei bescheinigt er, noch „im neuen Modus ankommen zu müssen“.

Für Spahn bedeutet der nun auch: „Back to the roots.“ Zurück zu den Wurzeln. Das sei auch nicht schlecht. Gemessen an der Ministerzeit geht es nun ruhiger zu. Und anders. Vorher Bundesliga, jetzt Regionalliga? Spahn antwortet pfiffig. Das Jetzt könne man mit dem Vorher nicht vergleichen. „Das ist eine andere Sportart.“