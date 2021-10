Gestohlenes Boot taucht nach fünf Jahren wieder auf

Dass ein gestohlenes Boot gemeldet wird, ist im Polizeialltag etwas Besonderes. In einem aktuellen Fall durfte sich der Besitzer aber darüber freuen, dass er sein Eigentum zurückbekam - fünf Jahre nach dem Diebstahl. Die Umstände der Boots-Rückkehr sind ungewöhnlich.

Vor fast genau fünf Jahren haben Unbekannte ein Boot samt Trailer vom Autobahnparkplatz Kattenhorst an der Autobahn 3 bei Isselburg gestohlen. Trotz Ermittlungen des Zentralen Kriminalkommissariats (ZKK) der Wasserschutzpolizei NRW konnten weder die Täter identifiziert werden noch das "Diebesgut" gefunden werden.

Im August dieses Jahres entdeckten Polizisten auf einer Streifenfahrt auf demselben Parkplatz dasselbe Boot auf demselben Trailer. Augenscheinlich war es nie abgeladen worden. Einziger Unterschied: Abgeschraubte Kennzeichen.

Wiederaufnahme der Ermittlungen

Die Polizisten stellten das Boot sicher und informierten den glücklichen Eigentümer. Das ZKK nahm die Ermittlungen wieder auf und erlangte damals wie heute keine Hinweise auf einen Täter oder auf einen Betrug zum Nachteil der Versicherung.

Weil der Trailer damals einen Defekt aufwies und deshalb nicht so weit gezogen werden konnte, vermuten die Ermittler, dass das Boot in den letzten fünf Jahren in der Nähe des Parkplatzes Kattenhorst gestanden haben muss.

Das ZKK fragt deshalb gezielt die Menschen in Isselburg und Umgebung, ob jemand weiß, wo das Boot abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.