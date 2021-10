Eurobahn sucht neuen Eigentümer

Privaten Eisenbahnunternehmen in Deutschland geht es wirtschaftlich nicht gut. Keolis-Frankreich, Mutterkonzern der Eurobahn, zieht die Reißleine und trennt sich von seiner deutschen Tochter. Die Eurobahn braucht einen neuen Gesellschafter. Der aber dürfte kaum zu finden sein.

Ein Zug der Firma Eurobahn fährt in den Hauptbahnhof in Oberhausen ein.

Die französische Konzernmutter der Eurobahn macht ihre Drohungen wahr und trennt sich zum Jahresende von ihrer deutschen Tochtergesellschaft. Das hat der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) als Aufgabenträger auf Nachfrage bestätigt. Für die Zugreisenden soll sich nichts ändern, auch nicht für die knapp 900 Mitarbeiter der Eurobahn.

Ziel sei es, den Verkehr aufrechtzuerhalten und die Arbeitsplätze zu sichern, hieß es beim NWL mit Sitz in Unna. Die Aufgabenträger in NRW und Niedersachsen sowie der niederländischen Provinz Overijssel suchen nun händeringend nach einem neuen Gesellschafter, unter dessen Dach das marode Eisenbahn-Unternehmen zum Jahreswechsel schlüpfen kann. Den zu finden, dürfte nicht einfach sein. Schließlich ist die Eurobahn ein dicker Fisch. Das Unternehmen ist der zweitgrößte Anbieter im öffentlichen Schienenpersonennahverkehr Nordrhein-Westfalens und fährt allein in Westfalen-Lippe rund 17 Millionen Zugkilometer pro Jahr.

Bieter kalkulieren so knapp wie möglich

Seit Jahren schon steht den privaten Eisenbahn-Unternehmen wirtschaftlich das Wasser bis zum Hals. Die Ausgaben explodieren, die Einnahmen stagnieren – Schuld an der Misere tragen vor allem die starren Verkehrsverträge. Der Nahverkehr in NRW wird von den Zweckverbänden NWL, dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und dem Nahverkehr Rheinland (NVR) organisiert. Sie vergeben die Strecken nach Ausschreibungen für zehn, 15 oder sogar 20 Jahre. Für die vereinbarten Leistungen erhalten die Eisenbahnunternehmen Pauschalbeträge. Nachträglich verändert werden kann daran nichts.

Die Bahnstrecken im Münsterland im Überblick Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Informationen zu allen zwölf Regionalbahn-Linien des Münsterlandes.

Foto: NWL RB 50 fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Amelsbüren - Davensberg - Ascheberg - Capelle - Werne an der Lippe - Lünen - Lünen-Preußen - Dortmund-Derne - Dortmund-Kirchderne - Dortmund Hbf

Foto: Theo Heitbaum RE 2 fährt stündlich mit Halt in Osnabrück Hbf - Hasbergen - Natrup-Hagen - Lengerich(Westf) - Kattenvenne - Ostbevern - Westbevern - Münster(Westf)Hbf - Dülmen - Haltern am See - Recklinghausen Hbf - Wanne-Eickel Hbf - Gelsenkirchen Hbf - Essen Hbf - Mülheim(Ruhr)Hbf - Duisburg Hbf - Düsseldorf Flughafen - Düsseldorf Hbf Foto: Ludger Warnke RE 7 fährt stündlich mit Halt in Rheine - Emsdetten - Greven - Münster-Hbf - Münster-Hiltrup - Drensteinfurt - Hamm - . . . - Hagen - . . . - Wuppertal - . . . - Köln Hbf - . . . - Krefeld Hbf Foto: Anna Spliethoff RE 15 fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Greven - Emsdetten - Rheine - Salzbergen - Leschede - Lingen (Ems) - Geeste - Meppen - Haren (Ems) - Lathen - Dörpen - Aschendorf - Papenburg (Ems) - Leer (Ostfriesland) - Emden Hbf

Foto: Anna Spliethoff RE 42 fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Albachten - Bösensell - Appelhülsen - Buldern - Dülmen - Sythen - Haltern am See - . . . - Recklinghausen - . . . - Gelsenkirchen - Essen - . . . - Krefeld - . . . - Mönchengladbach Hbf

Foto: Anna Spliethoff RB 63 fährt stündlich mit Halt in Münster Zentrum Nord - Münster Hbf - Münster-Mecklenbeck - Münster-Roxel - Havixbeck - Billerbeck - Lutum - Coesfeld Schulzentrum - Coesfeld (Westf.) Hbf

Foto: Anna Spliethoff RB 64 fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster Zentrum Nord - Münster-Häger - Altenberge - Nordwalde - Steinfurt-Borghorst - Steinfurt-Grottenkamp - Steinfurt-Burgsteinfurt - Metelen Land - Ochtrup - Gronau - . . . - Enschede Hbf

Foto: Matthias Ahlke RB 65 fährt zweimal pro Stunde mit Halt in Münster Hbf - Münster Zentrum Nord - Münster-Sprakel - Greven - Reckenfeld - Emsdetten - Rheine-Mesum - Rheine Hbf

Foto: Anna Spliethoff RB 66 fährt stündlich mit Halt in Münster Hbf - Westbevern - Ostbevern - Kattenvenne - Lengerich - Natrup-Hagen - Hasbergen - Osnabrück Hbf Foto: Anna Spliethoff RB 67 fährt stündlich mit halt in Münster Hbf - Telgte - Warendorf-Einen-Müssingen - Warendorf - Beelen - . . . - Rheda-Wiedenbrück - . . . - Gütersloh - . . . - Bielefeld Hbf

Foto: wn RB 69 fährt halbstündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Hiltrup - Rinkerode - Drensteinfurt - Mersch - Bockum-Hövel - Hamm (Westf.) - Heessen - Ahlen (Westf.) - . . . - Oelde - . . . - Gütersloh - . . . - Bielefeld Hbf

Foto: Anna Spliethoff RB 89 fährt halbstündlich mit Halt in Münster Hbf - Münster-Hiltrup - Rinkerode - Drensteinfurt - Mersch - Bockum-Hövel - Hamm (Westf) - . . . - Soest - . . . - Lippstadt - . . . - Paderborn Hbf

Foto: Anna Spliethoff

Hier beginnt das Problem: Um Aufträge zu bekommen, kalkulieren die Bieter so knapp wie möglich. Einnahmen erhöhen können sie später nicht mehr. Steigen die Personalkosten, ist es das Problem der Unternehmen. Auch Verspätungen oder Zugausfälle kosten viel Geld, weil Strafzahlungen fällig werden, die allein im Verbandsgebiet des NWL jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag erreichen. Fällig werden diese auch dann, wenn das Unternehmen nicht verantwortlich ist, beispielsweise weil die Bahn AG Baustellen eingerichtet hat.

Fehlbeträge in Millionenhöhe

Das erste private Eisenbahnunternehmen, das seine wirtschaftlichen Probleme öffentlich machte, war vor Monaten Abellio. Das Unternehmen aus Halle, das künftig auch den Rhein-Ruhr-Express mitbetreiben wird, stand vor der Insolvenz, konnte aber gerettet werden. Nicht viel besser ging es der Eurobahn: Vor zwei Monaten drohte der Mutterkonzern Keolis Frankreich: Werden die Verträge nicht angepasst, ziehen wir uns aus dem Deutschlandgeschäft zurück. Die Eurobahn bedient im Münsterland die RB 50 (Münster – Dortmund), die RB 65 (Münster – Rheine), die RB 69 (Münster - Hamm – Bielefeld) und die RB 89 (Münster – Hamm – Paderborn – Warburg). Laut Bundesanzeiger fuhr das Unternehmen in Deutschland 2019 einen Fehlbetrag von 33,8 Millionen Euro ein, 2018 waren es 24,1 Millionen Euro. „Das System ist nicht mehr rentabel“, sagte Eurobahn-Sprecherin Nicole Pizzuti im August auf Nachfrage.

Nun ist guter Rat teuer. Die NWL-Verbandsversammlung hat vor wenigen Tagen beschlossen, an der Kooperation mit der Eurobahn festhalten zu wollen. Das Unternehmen soll in Westfalen auch perspektivisch das Maas-Rhein-Lippe-Netz, das Hellweg-Netz, das Teutoburger-Wald-Netz und das Ostwestfalen-Lippe-Netz bedienen. Der Beschluss der Gremien von VRR, der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen und der Provincie Overijssel für ihre Eurobahn-Netze steht noch aus.

Die Frage ist nun: Wie geht es ab dem 1. Januar 2022 weiter?

Dass ein anderes Eisenbahn-Unternehmen als Gesellschafter einspringt, gilt in der Branche als unwahrscheinlich. Dafür ist auch deren wirtschaftliche Lage viel zu angespannt. Theoretisch könnten der NWL und die anderen Zweckverbände Keolis Frankreich juristisch zur Vertragserfüllung zwingen, nur weiß niemand, wie das dann praktisch aussieht. Um langwierige juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden und keinen Kundenärger wegen schlechter oder nicht erbrachter Leistungen zu riskieren, kursiert im Kreis der Aufgabenträger offenbar die Idee, im Verbund mit den jeweiligen Ländern selbst als Interimsgesellschafter aufzutreten. Sollte auf Sicht kein neuer Betreiber gefunden werden, könnte aus dieser Übergangslösung schnell ein Dauerzustand werden. Schließlich laufen die Verträge mit der Eurobahn teilweise bis 2032. Und die Zweckverbände sind verpflichtet, die Verkehre aufrechtzuerhalten. Egal wie.