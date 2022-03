Drosseln Autofahrer ihr Tempo?

Es ist nur ein Gefühl: Aber auf den Autobahnen der Republik scheint sich Vernunft breit zu machen. Raser gibt es kaum noch. Um weniger Kraftstoff zu verbrauchen, drosseln offenbar viel Fahrer ihr Tempo. „Das ist auch unser Eindruck“, sagt Melanie Mikulla vom Autoclub ADAC. „Doch handfeste Daten haben wir dazu nicht.“ Auch bei der Autobahnpolizei Münster herrscht eher Ratlosigkeit. Belastbare Erhebungen? Fehlanzeige.

Die Datenanbieter Inrix und TomTom haben genauer hingeschaut. Ergebnis: „ Auf Autobahnen ist bisher kein Rückgang der Geschwindigkeiten festzustellen.“ Und das, obwohl besonders auf der Autobahn aber der Verbrauch pro Kilometer stark von der gefahrenen Geschwindigkeit abhängig ist. Laut Umweltbundesamt verbraucht beispielsweise ein typisches Fahrzeug mit 90 Stundenkilometern auf der gleichen Strecke 23 Prozent weniger Sprit als mit einer Geschwindigkeit von 110 Kilometer.

„Unsere Geschwindigkeitsanalyse mehrerer Autobahnabschnitte in Deutschland lässt derzeit keine Veränderung der Fahrgewohnheiten aufgrund des Kraftstoffpreises erkennen“, sagt Bob Pishue von Inrix. Man habe nur an den Stellen ein geringeres Tempo gemessen, an denen das Verkehrsaufkommen höher war.

Umfrage:

Haben die hohen Spritpreise Auswirkungen auf Ihr Fahrverhalten? Drosseln Sie beispielsweise Ihre Geschwindigkeit auf der Autobahn? Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter Angabe Ihrer Adresse an regio @zgm-muensterland.de