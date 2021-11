Die Gründe für den Rekordanstieg

In NRW und im Münsterland ist die Inzidenz aktuell niedriger als der Bundeswert – und viel niedriger als in Sachsen, Thüringen oder Bayern.

Mehr als 67 Prozent der Deutschen sind vollständig geimpft – trotzdem sind die gemeldeten Inzidenzen und Zahlen der Neuinfizierten höher als im Herbst 2020. Doch die heutige Situation ist mit der Lage im Vorjahr nicht vergleichbar.

Während vor einem Jahr die Inzidenz in NRW und im Kreis Warendorf über dem Bundeswert lag, sieht die Lage jetzt anders aus. NRW und das Münsterland liegen weit darunter. Foto: Lisa Stetzkamp

Ausgangslage im Herbst 2020: Damals war noch kein Impfstoff verfügbar – und die Menschen ohne Impfschutz unterwegs. Anfang November 2020 gab es den zweiten Teil-Lockdown: Nur noch zwei Haushalte durften sich treffen. Die Gastronomie wurde geschlossen und touristische Übernachtungsangebote verboten. Das Gleiche galt für Kultur und Freizeitsport. Deutschland machte die Schotten dicht.

Ausgangslage im Herbst 2021: Die Lage ist im Vergleich dazu positiver. 80,5 Prozent der Erwachsenen sind vollständig geimpft – 67,2 Prozent aller Bundesbürger. Experten gehen deshalb davon aus, dass das Gesundheitssystem jetzt mehr Neuinfektionen aushalten kann als im Vorjahr, da die Impfungen sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützen. Und auch einen Lockdown für alle soll es nicht mehr geben. Darin sind sich die Politiker einig. Vielmehr wird darüber diskutiert, 2G-Regeln einzuführen – wie in Sachsen oder Österreich.

Zudem steht die Inzidenz nicht mehr – wie im Herbst 2020 – über allem. Sie ist mittlerweile nur noch einer von mehreren Leitindikatoren zur Bestimmung des Infektionsgeschehens. Dazu gehören auch die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Fälle der Corona-Patienten im Krankenhaus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) sowie die Auslastung der Intensivbetten. Die Hospitalisierungsrate liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bundesweit bei 4,31 (NRW: 3,43) – vor einem Jahr lag sie bei mehr als 8, Ende Dezember sogar noch über 15. Allerdings gab es bereits Kritik daran, dass die Rate meist auf unvollständigen Daten beruht. Das RKI will nachbessern. Die Zahl der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten ist bundesweit auf fast 2700 gestiegen (NRW: 437). Aber der Wert ist aktuell nicht einmal halb so hoch wie noch Anfang Januar.

Münsterland und NRW mit besseren Werten: Das Münsterland steht im Vergleich zu anderen Regionen gut da. Ein Beispiel dafür ist der Kreis Coesfeld, der in der vergangenen Woche bundesweit die niedrigste Inzidenz verzeichnete. Auch NRW (130) kommt auf bessere Werte als der Bundesschnitt (213,7) – vor allem als die drei Bundesländer mit den höchsten Inzidenzen: Sachsen (483,7), Thüringen (439,3) und Bayern (348). Während in den drei Ländern in etwa jedem fünften Intensivbett ein Covid-19-Fall liegt, sind es in NRW 8,18 Prozent. Die Intensivstationen in NRW sind laut ­Divi-Intensivregister zu 89 Prozent ausgelastet. In Bremen sind es 97 Prozent. Derzeit gibt es in NRW noch 578 freie Intensivbetten für Erwachse­ne. Zusätzlich hat NRW eine Notfallreserve von 2354 Intensivbetten, die innerhalb von sieben Tagen verfügbar wären.

Experten diskutieren aktuell darüber, warum die Inzidenzen höher sind als vor einem Jahr. Wir geben eine Übersicht über die Gründe, die häufig angeführt werden.

Grund 1 – Delta: Im Herbst 2020 gab es noch keine bekannte Virus-Mutation, die grassierte. Mittlerweile ist die Delta-Variante hierzulande für fast alle Fälle verantwortlich. Laut dem jüngsten Wochenbericht des RKI liegt ihr Anteil bei 99,5 Prozent. Studien zufolge steigt bei der Delta-Variante die Viruslast schneller an und ist im Körper deutlich höher als bei Alpha oder dem ursprünglichen Wildtyp. Wer sich mit Delta infiziert hat, ist laut Experten ansteckender – und kann das Virus nach noch kürzerer Zeit weitergeben.

Grund 2 – Nachlassender Impfschutz: Auch wenn mehr als zwei Drittel der Deutschen geimpft sind, lässt der Impfschutz nach einer gewissen Zeit nach. Daten aus Großbritannien und Israel zeigen bereits, dass der Impfschutz bei Älteren schneller schwindet. Ferner hat eine britische Studie ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit, trotz Impfung zu erkranken, größer wird, je länger die Immunisierung zurückliegt. Ergänzende Zahlen lieferte jüngst eine Untersuchung der US-Gesundheitsbehörde CDC: Demnach sank die Wirksamkeit des Biontech-Präparats nach vier Monaten auf 77 Prozent, während Moderna mit einer Effektivität von 92 Prozent nahezu stabil blieb. Zudem zeigt der Wirkstoff von Johnson & Johnson laut RKI „eine vergleichsweise geringe Wirksamkeit“ gegenüber der Delta-Variante.

Vermutlich hohe Dunkelziffer im Herbst 2020

Grund 3 – mehr Veranstaltungen in Innenräumen: Im Gegensatz zum Herbst 2020 ist die Zahl der Veranstaltungen in Innenräumen wieder gewachsen – und auch die Besucherzahlen sind insgesamt gestiegen. Zudem sind Diskotheken und Bars mittlerweile wieder geöffnet. Und in Innenräumen ist die Ansteckungsgefahr grundsätzlich wesentlich größer.

Grund 4 – weniger Masken: Sind die Menschen beim Maske-Tragen nachlässiger? Zumindest sind die Vorgaben nicht mehr so strikt wie im Herbst 2020. So ist in einigen Ländern die Maskenpflicht an Schulen entfallen, in NRW wurde sie eingeschränkt.

Grund 5 – Tests: Nicht klar ist, ob die Infektionszahlen vor einem Jahr wirklich niedriger waren. Denn man darf nicht vergessen, dass es damals noch kein flächendeckendes Testangebot gab. Auch Drogerien und Supermärkte hatten noch keine Selbsttests im Sortiment. Bei der Arbeit wurde auch noch nicht getestet. Es gab demnach vermutlich eine hohe Dunkelziffer.