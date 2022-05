Deutsche Glasfaser meldet Netzstörungen im West- und Ostmünsterland

"Kein Netz": Dem Telekommunikationsanbieter Deutsche Glasfaser wurden am Dienstag (10.5.) Störungen gemeldet.

Bereits seit Dienstagmittag (10.5.) gibt es eine größere Störung im Netz der Deutschen Glasfaser. Erste Hinweise darauf kamen nach Informationen unserer Redaktion aus Senden und Bösensell. Ab 13 Uhr wurden Störungen gemeldet.

Das hiervon betroffene Gebiet ist laut dem Anbieter Deutscher Glasfaser das West- und Ostmünsterland - unter anderem in Senden der Ortsteil Bösensell sowie Teile der Gemeinden Nottuln und Havixbeck. Von den Einschränkungen betroffen ist zum Teil auch das Telefon-Festnetz.

Vorfall bei Straßenbauarbeiten

Am Dienstag wurden Kabel bei Straßenbauarbeiten in Bösensell beschädigt. 2500 Haushalte vor allem im Sendener Norden/Bösensell betroffen. Die Reparaturarbeiten laufen seit Dienstag, mussten aber in der Nacht zu Mittwoch unterbrochen werden, weil sich Anwohner beschwert hatten.

Ein Sprecher der Deutschen Glasfaser teilte mit, dass die Störungen „im Laufe des Tages (Mittwoch)“ behoben sein sollen.