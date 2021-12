Der große Ländervergleich: So schlägt sich NRW in der Corona-Pandemie

Beim dritten Piks läuft es offenbar wie geschmiert in NRW – zumindest im Vergleich zu anderen Bundesländern. Fast 40 Prozent der Bürger zwischen Rhein und Weser sind geboostert. Damit liegt NRW als starker Dritter nur minimal hinter Niedersachsen. Das NRW-Gesundheitsministerium nennt auf Anfrage unserer Zeitung Gründe: die hohe Dichte an Arztpraxen und deren Impfaktionen abends und an Wochen­enden sowie „Hunderte nie­drigschwellige Angebote“ der Kreise und kreisfreien Städte. Zudem habe NRW mit dem Boostern in den Pflegeheimen noch vor der Stiko-Em­p­fehlung losgelegt. „Damit war NRW bundesweit Vorreiter“, heißt es aus Düsseldorf.

Ganz so rund läuft es nicht überall. Blickt man auf die Zweitimpfungen, muss NRW gleich vier Ländern den Vortritt lassen. Vor allem Bremen ist enteilt. „Die Landesregierung hat die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft“, kritisiert Josef Neumann, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, auf Anfrage unserer Zeitung.

„In Bremen wurde bei der Logistik rund um die Impfungen sehr eng mit der Wirtschaft zusammengearbeitet. Callcenter, Impfzentren, IT und Personal wurden so mit Unterstützung der Wirtschaft organisiert.“ In NRW sieht Neumann einen „Flickenteppich“. Die frühe Schließung der Impfzentren sei falsch gewesen, meint er.

„Flächendeckendes Angebot an Krankenhäusern“

Aus Sicht des Ministeriums ist ein Vergleich mit Bremen „kaum zielführend“: „Im Vergleich zu den Stadtstaaten ist zu berücksichtigen, dass NRW zahlreiche Flächenkreise hat. Daraus ergeben sich oftmals lange Wegstrecken.“ Mit vielen mobilen Impfangeboten habe man bereits reagiert.

Beim Inzidenzwert bewegt sich NRW während der vierten Welle klar unter dem Bundesschnitt. Das Ministerium begründet dies auch mit der Impfquote und betont, dass NRW „mit dem Ruhrgebiet und seiner hohen Einwohnerdichte“ verglichen mit anderen bevölkerungsreichen Ländern positiv dastehe. Vier Länder liegen aber auch hier vor NRW. Neumann verweist zudem auf große regionale Unterschiede in NRW. Die Inzidenz-Spanne geht von 72 im Kreis Olpe bis 285,8 im Kreis Mettmann. Bei den Impfaktionen „gerade in sozial benachteiligten Stadtteilen“ müsse mehr Tempo eingelegt werden, fordert er.

Bei der täglich schwankenden Hospitalisierungsrate liegt NRW meist im oberen Drittel: am Montag auf Platz drei, am Dienstag auf Rang sechs. Die Situation auf den Intensivstationen sei trotz einer erheblichen Belastung der Kliniken „bisher weniger kritisch als in einigen Bundesländern im Süden und im Osten Deutschlands“, erklärt das Ministerium.

Und NRW hilft: Bis kurz vor Weihnachten seien 30 Intensivpatienten aus anderen Ländern aufgenommen worden. Auch Neumann sieht das „flächendeckende Angebot an Krankenhäusern und damit auch Intensivstationen in NRW“ als Grund, warum die Situation gut gemeistert wurde. Er fordert aber einen „landesweit koordinierten Personalnotfallplan“ – gerade im Hinblick auf die Omikron-Variante.

Das Fazit für NRW

Unter dem Strich schneidet NRW im Ländervergleich gut ab und liegt meist auf den vorderen Plätzen. Aber Josef Neumann, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, warnt auch: „Es ist nur eine Momentaufnahme und kann sich jederzeit wieder ändern.“

Im Folgenden blicken wir nun darauf, welche Länder im Vergleich bei Inzidenzen, Impfungen oder Hospitalisierungsrate jeweils vorne liegen – und wer am Ende der Tabelle steht.

Erst- und Zweitimpfungen: Primus Bremen

Wenn es um die bundesweit erfolgreichste Impfkam­pagne geht, führt der Weg an die Weser. Bremen hat bei den Erst- und Zweitimpfungen die mit Abstand beste Quote – jeweils deutlich über 80 Prozent. Der Stadtstaat untersuchte früh, in welchen strukturschwachen Stadt­teilen besonders viele In­fektionen auftraten. „Darauf haben wir uns eingestellt“, sagte Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) in der ARD. „Wir sind schwerpunktmäßig in genau diese Stadtteile gegangen, haben dort geimpft.“

So wurden Zehntausende Impfstoffdosen mobil verabreicht. Am Tabellenende liegen vier ostdeutsche Länder. Abgeschlagenes Schlusslicht ist Sachsen. Dort hat die Impfskepsis nach Angaben von Wissenschaftlern eine Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht. Zudem spielten Vorbehalte gegenüber Regierungsbehörden eine Rolle. Eine Studie der TU Dresden hebt hervor, dass es zudem starke Überschneidungen zwischen Impfskepsis, Kritik an Corona-Maßnahmen sowie Sympathien für AfD und Querdenker gebe.

Boostern: Das Saarland macht Tempo

Das Saarland macht beim Impfen eine gute Figur – nicht nur bei den Erst- und Zweitimpfungen, sondern auch beim Boostern. Die saarländische Regierung begründet den Erfolg vor allem mit der eigenen Strategie. Bei den Booster-Impfungen nannte das Land schon Anfang November einen Mindestabstand von fünf Monaten zum zweiten Piks – viel früher als andere Länder. Damit machte das Saarland schon früh Tempo in der Booster-Kampagne. Anders war das beim Schlusslicht Sachsen. Die sächsische Impfkommission empfahl noch Mitte Dezember den Booster „frühestens sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung“ – ebenso lief es in Ham­burg.

Und das Saarland schaffte wie einige weitere Länder bereits früh zusätzliche Anreize zur Auffrischimpfung: Geboosterte waren so schon länger von der Testpflicht bei der 2G-plus-Regel ausgenommen. Viele andere Länder folgten erst, als sich alle Gesundheitsminister darauf verständigten.

Inzidenz: Niedersachsen mit niedrigstem Wert

In nie gekannte Höhen stieg im November bundesweit die Inzidenzkurve: Experten nannten den Vormarsch der Delta-Variante und den nachlassenden Impfschutz als Gründe. Den Osten traf es besonders. Ende November lag in Sachsen die Inzidenz bei fast 1500, auch der jetzige negative Spitzenreiter Thüringen lag zwischenzeitlich im vierstelligen Bereich. Der Osten als Sorgenkind in der Inzidenz-Rangliste – dagegen der hohe Norden als Musterschüler.

Niedersachsen hat die ­­nie­drigs­­te Inzidenz, Nordlicht Schleswig-Holstein folgt knapp hinter Rheinland-Pfalz auf Rang drei. Es liegt auf der Hand, gleich die Verbindung zu den Impfquoten herzustellen. Die sind in Ostdeutschland wesentlich geringer – und die Gefahr für mehr Neuinfektionen dementsprechend höher. Beo­bachter im Norden nennen auch eine größere Akzeptanz von Hygiene- und Abstandsregeln als Gründe für die vergleichsweise niedrige Inzidenz. Die Länder verweisen auch darauf, dass sie Härte bei der Einhaltung der Corona-Regeln zeigen.

Hospitalisierungsrate: Das Drama im Osten

Seit dem Herbst steht die Inzidenz nicht mehr über allem, sondern die Hospitalisierungsrate spielt eine immer wichtigere Rolle. Sie spiegelt die Zahl der Covid-Patienten je 100 000 Einwohner wider, die innerhalb einer Woche ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Es gibt bei dem Ranking der Länder deutliche Parallelen zur Inzidenz. Denn auch hier liefert Niedersachsen den positiven Spitzenwert. Ganz hinten steht erneut der Osten mit Thüringen – immer noch mit zweistelligem Wert – und Mecklenburg-Vorpommern.

Die hohen Hospitalisierungsraten schlugen auch direkt auf die Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern durch. Mit dramatischen Folgen: Unter anderem in Thüringen lösten die Intensivmediziner früh Alarm aus. So flog die Luftwaffe bereits Intensivpatienten aus Ländern wie Thüringen und Sachsen, aber auch Bayern in Kliniken anderer Bundesländer – wie Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen.