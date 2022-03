Das Münsterland bleibt solidarisch

In Neuenkirchen waren es am Ende vier 40-Tonner wie dieser, die mit Hilfsgütern gefüllt wurden.

Coesfeld: Die Flüchtlingsinitiative hat in dieser Woche einen Lkw mit Sachspenden in Richtung Ukraine geschickt, der inzwischen dort angekommen ist. Den Kontakt hatte eine schon länger in Coesfeld lebende Familie aus der Ukraine hergestellt. Tragisch: Der Fahrer ist aufgebrochen in der Gewissheit, dass er nach Ankunft das Lenkrad umgehend gegen die Waffe tauschen und in den Krieg ziehen wird.

Drensteinfurt: Ein Pfarrer als Fahrer – Hans Bergen setzte sich hinter das Steuer eines Siebeneinhalb-Tonners, um Hilfsgüter aus dem Lager der Malteser Richtung Osten zu bringen. Zunächst zur Sammelstelle in Ostwestfalen – eventuell fährt er weiter bis in die Ukraine.

Dülmen: Hier laufen momentan drei große Hilfs­aktionen für die Kriegsflüchtlinge, unter anderem sammeln die Schulen. Seit Freitagabend wird auch Dülmens Wahrzeichen, das Lüdinghauser Tor, in den Ukraine-­Farben Gelb und Blau angestrahlt.

Neuenkirchen: Eine riesige Spendenaktion mit 22 Sammelstellen im Kreis Steinfurt hat der in Polen lebende Neuenkirchener Christian Üffing gestartet. Am Ende reichte es für vier 40-Tonner, die bis zu 60 Ehrenamtliche randvoll mit Spendengütern packten.

Nottuln: Ein privat organisierter Hilfstransport mit mehreren Fahrzeugen fährt an diesem Wochenende an die polnisch-ukrainische Grenze. Die Gemeinde Nottuln und das Partnerschaftskomitee haben zudem aufgerufen, die Ukraine-Hilfe in der polnischen Partnerstadt Chodziez mit Spenden zu unterstützen. Auch örtliche Unternehmen engagieren sich.

Rheine: Zahlreiche Unternehmen, Gemeinden, Vereine, Ärzte und Institutionen in Rheine rufen zu Spendenaktionen auf, unter anderem hat sich dazu das Netzwerk Maidan gegründet.

Telgte: Mit dieser Resonanz hätte Thorsten Kubea wirklich nicht gerechnet: Kurz nach seinem privaten Spendenaufruf füllte sich sein Spendenlager. Die Spenden sind auf dem Weg ins Krisengebiet.