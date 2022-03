Plötzlich gab Thorsten W. Gas – Staatsanwaltschaft wirft ihm Mordversuch vor

Zunächst war er nur nicht angeschnallt. Um einer Polizeikontrolle zu entkommen, raste Thorsten W. am 17. Juli 2020 durch die Coesfelder Fußgängerzone. Seit Freitag muss er sich vor dem Landgericht in Münster verantworten. Einer der Vorwürfe: versuchter Mord.

Seit Freitag steht Thorsten W. vor dem Landgericht in Münster. Er war am 17. Juli 2020 unter anderen durch eine Coesfelder Außengastronomie gerast (oben rechts), sein Fiat Punto wurde in der darauffolgenden Nacht sichergestellt.

Zur Sache äußern will sich der bald 31-Jährige erst am dritten Verhandlungstag, doch was an jenem Freitagabend in Coesfeld geschah, ist offenbar erschöpfend ermittelt und wurde von Polizisten bestätigt, die beim Prozessauftakt ihre Eindrücke schilderten. Demnach stand Thorsten W. gegen 19.15 Uhr mit seinem Fiat Punto, den er kurz zuvor für 230 Euro über Ebay-Kleinanzeigen gekauft hatte, an einer Ampel, als eine Streifenwagenbesatzung auf ihn aufmerksam wurde, weil er nicht angeschnallt war.

Das Polizeiauto drehte, fuhr hinter Thorsten W. her und ließ das „Bitte-anhalten“-Schild auf dem Dach blinken. Der Verfolgte, so beschrieben es die drei Polizisten übereinstimmend, sei zunächst vorschriftsmäßig gefahren. Doch plötzlich gab er Gas und raste davon, erst mit geschätzten 80 bis 100 Stundenkilometern über Tempo-30-Straßen, dann durch die Fußgängerzone. Passanten sprangen zur Seite, die Polizisten gingen sicherheitshalber vom Gas und verloren den Anschluss.

Prozessauftakt vor dem Landgericht Münster: Dem heute 30-jährigen Thorsten W. wird vorgeworfen, am 17. Juli 2020 mit einem nicht zugelassenen Auto und ohne Führerschein auf der Flucht vor der Polizei durch die Innenstadt von Coesfeld gerast zu sein. Mehrere Menschen wurden verletzt sowie Autos und das Mobiliar einer Außengaststätte beschädigt. Foto: Gunnar A. Pier

Bild der Verwüstung

Als sie die Außengastronomie einer Gaststätte erreichten, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Umgekippte Tische, kaputte Blumenkübel: Der Flüchtende war zwischen den Tischen hindurchgerast. Einige Besucher wurden durch umherfliegende Teile leicht verletzt. Weiter folgen konnte die Streife dem Punto nicht: Es war zu eng für den großen Wagen. Das kaputte Auto wurde noch in der folgenden Nacht gefunden. Doch wer gefahren ist, war zunächst unklar: Der Wagen war nicht angemeldet, die Kennzeichen geklaut. Erst eine gute Woche später wurde Thorsten W. gefasst. Er hatte keinen Führerschein.

Odyssee des Lebens

Beim Prozessauftakt wollte sich der Angeklagte zu den Vorfällen noch nicht äußern. Aber er machte Angaben zur Person – und erzählte von seinem Leben, einer Odyssee geprägt von Schwierigkeiten, Rückschlägen – und Kleinkriminalität.

Thorsten W. Foto: Gunnar A. Pier

Von Vätern und Stiefvätern

Demnach lebte er in den ersten Jahren mit seinen Eltern und dem zwei Jahre jüngeren Bruder in Oelde. Er war noch im Kindergartenalter, als seine Eltern sich trennten. Seine Mutter war kurz mit einem Mann liiert, was zum ersten Halbbruder führte. Nach der erneuten Trennung heiratete sie einen anderen Mann und bekam zwei weitere Kinder. Doch dieser „Stiefvater“, wie der Angeklagte ihn nannte und dessen Nachnamen er annahm, misshandelte die Kinder, schlug zu bei schlechten Noten und schlechtem Benehmen.

„Ich bin ein schwieriger Junge gewesen.“

Der kleine Thorsten kam damit nicht zurecht. Überhaupt, so scheint es, kam er nirgends mehr so recht zurecht. „Ich bin ein schwieriger Junge gewesen“, sagt er leise. In der Schule kam er nicht klar, landete im Heim, wiederholt in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, lebte mal bei Bekannten, mal in betreuten Wohngemeinschaften und bei Pflegeeltern. Meistens gab es Streit, Gewalt. Irgendwann kamen Drogen ins Spiel. Erst Alkohol, dann Marihuana, Ecstasy, später gelegentlich Kokain. Eine Ausbildung hat er nicht, stattdessen verbrachte er immer wieder Zeit im Gefängnis.

Die nächste Haftstrafe stand bevor

Der nächste Haftantritt stand auch bevor, als es zu dem folgenschweren Abend in der Coesfelder Innenstadt kam. Thorsten W. wohnte bei Bekannten in Coesfeld, mit dem Auto mit geklauten Nummernschildern fuhr er gerne nach Münster. Als die Polizei ihn kontrollieren wollt, hatte er Angst, aufzufliegen. Da gab er Gas.