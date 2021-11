Besonnenes Boostern

Alle reden vom Boostern – aber wer macht‘s eigentlich? Derzeit in der Hauptsache die Hausärzte. Hausärzte wie Dr. Jens Huber. Er impft gerne und aus Überzeugung gegen das Coronavirus, aber die zusätzliche Aufgabe ist auch mühsam. Ein Besuch in seiner Praxis in Telgte.

Am Donnerstagnachmittag ist in dieser Woche keine Sprechstunde bei Dr. Jens Huber, aber in jedem Zimmer seiner Praxis in Telgte wartet ein Patient. „Kommen Sie mal bitte alle zur Tür, können Sie mich gut hören?“, ruft er vom Flur aus. Als alle genickt haben, beginnt er mit der Aufklärung über Nutzen und Risiken der Corona-Impfung. Impf-Alltag in der Hausarzt-Praxis. Dr. Huber will impfen – aber es sei auch eine organisatorische Herausforderung.

Seit die Impfzentren Ende September dichtgemacht wurden, setzen in erster Linie die Hausärzte den erlösenden Piks. „Es gehört zu unseren Grundaufgaben, für den ausreichenden Impfschutz unserer Patienten zu sorgen“, findet Huber. Erstimpfung, Folgeimpfung, Booster-Impfung: „Ich bin sicher: Wir können das!“

Doch so ganz nebenbei geht es eben nicht. „Unsere Primäraufgabe ist ja die Behandlung kranker Menschen“, formuliert Huber. Und beides parallel sei schwierig. In seiner Praxis gab es in dieser Woche drei Impftage. In der Regel lädt er dann eine Gruppe von sieben Patienten ein und impft sie im Anschluss an die reguläre Sprechstundenzeit. Am Donnerstagnachmittag bot der Arzt keine Sprechstunde an, sondern konzen­trierte sich aufs Impfen. So schaffte er drei Gruppen.

Siebenergrüppchen

Sieben Spritzen kann er im Normalfall aus den Ampullen, die Vial genannt werden, aufziehen, deshalb die Siebenergrüppchen. „Anders als bei der Grippeimpfung kann ich halt nicht einfach eine Spritze aus dem Kühlschrank nehmen.“

Hat er die jeweils sieben Impfanwärter aufgeklärt über die möglichen Nachwirkungen, geht er von Zimmer zu Zimmer und setzt die Spritze. In seiner Praxis impft der Doktor selbst, obwohl es auch medizinische Fachangestellte (MFA) dürfen. Aber ihm fehlt, wie vielen seiner Kollegen, schlicht das Personal. „Ich würde sofort zwei Kräfte einstellen“, sagt er. Doch er findet sie nicht. Deshalb muss er sorgsam mit den personellen Kapazitäten umgehen. Die Überstunden nimmt er auf seine Kappe.

Impfen seit Januar

Huber engagiert sich schon sein Januar, zog durch die Altenheime und organisierte eine Impfstraße etwa für Pflegekräfte. Im Sommer war es etwas ruhiger, nicht zuletzt, weil die Impfzentren für viele eine Anlaufstelle waren. Doch seit die Zentren dicht sind und nun auch noch die dritte Impfung angeraten wird, steht das Telefon kaum noch still. „Da hat sich eine Welle aufgebaut“, erklärt der Telgter. Und er leidet massiv unter weitverbreitetem Halbwissen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Booster-Impfung frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfung für Menschen, die besonders gefährdet sind, darunter alle ab 70, Menschen in Pflegeheimen und Immundefiziente.

Über diese Empfehlung hinaus hat die Bundesregierung allen ab zwölf Jahren eine Auffrischungsimpfung versprochen – frühestens jedoch sechs Monate nach der zweiten Impfung. Das klang für viele wie „Booster-Impfung für alle“. Seither rufen gefühlt „alle“ an und fragen nach einem Termin – und sei es für in drei Monaten. Die Masse an Anrufen lähmt viele Hausarztpraxen regelrecht. Deshalb bitten die Ärzte um Besonnenheit. Etwa Dr. Dirk Spelmeyer, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe: „Die Booster-Impfung ist wichtig, aber es ist nicht nötig, dass man exakt ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung in der Praxis steht. Der Impfschutz verschwindet ja nicht auf Knopfdruck. Es gibt keinen Grund, nervös zu werden.“

„Wir schaffen das bis kurz nach den Sommerferien“

Dr. Jens Huber in Telgte wird jedenfalls nicht so schnell nervös. „Wir schaffen das bis kurz nach den Sommerferien“, zeigt er sich sicher, während er die sieben silbernen Schalen desinfiziert, auf denen er gleich die nächsten Spritzen bereitlegt. Bis dahin wünscht er sich weniger „Störfeuer der Politik“ – und zwei neue medizinische Fachangestellte.