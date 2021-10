Auslaufmodell Testzentrum – ein Überblick zu den Änderungen 

Freitagmorgen, 10 Uhr, Everswinkel. Alleine steht Marcel Webers in seinem Testzentrum. Die beiden medizinischen Mitarbeiter sitzen am Empfang, wartend. „Früher standen die Leute draußen Schlange“, sagt Webers, es habe Zeiten gegeben, an denen sein Team etwa 1000 Menschen täglich getestet hat. „Heute sind es ungefähr 150“.

Anderthalb Jahre lang gehörten regelmäßige Corona-Tests zu den zentralen Eckpfeilern der Pandemiebekämpfung. Diese Zeit geht nun mit dem Ende der kostenlosen Bürgertests vorbei. Viele Teststellen im Münsterland werden schließen. Auf dem Höhepunkt der Pandemie gab es davon etwa 880, Anfang Oktober noch rund 600. Wie viele Testmöglichkeiten es ab Montag noch sein werden, ist nicht ganz klar. Sprecher mehrerer Kreise verweisen darauf, dass sich viele Betreiber erst im Laufe der kommenden Woche entscheiden wollen, ob sie weitermachen oder nicht. Doch bereits jetzt ist absehbar, dass es in einigen Gemeinden lediglich eine oder gar keine Option mehr geben wird.

Ausnahmen für Schwangere und Geimpfte

Marcel Webers plant nur noch mit zweien seiner vier Zentren, in Everswinkel und Sendenhorst. „Es lohnte sich bisher, aber das wird am Montag vorbei sein“. Mehr als zehn Zahlungswillige pro Tag werde es wohl nicht geben. Seine Hoffnung liegt auf jenen Gruppen, die sich weiterhin testen lassen dürfen, etwa Kindern: „Wir haben hier eine große Fußballfreizeit und Konfirmandengruppen.“ In den Schulen werde aufgrund der Ferien nicht getestet, was die Nachfrage bei ihm erhöhen dürfte.

Auch Schwangere wie Meike Ott können kostenlose Tests in Anspruch nehmen. „Wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe, würde ich mich für bestimmte Anlässe aber trotzdem testen lassen“, erzählt Ott. Im Laufe des Vormittags kommen vereinzelt weitere Testwillige vorbei. Viele seien schon vollständig geimpft, aber „sicher ist sicher“, meint Bernhard Hagenkötter, der gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. „Auf Usedom haben sich die Leute an rein gar nichts gehalten.“ Andere berichten von bevorstehenden Familientreffen.

Ralf Sierkierski hingegen erläutert: „Meine Lebensgefährtin liegt in der Uniklinik. Trotz zweifacher Impfung brauche ich für den Besuch ein negatives Testergebnis“. Dass er ab nächster Woche dafür bezahlen muss, bezeichnet er als „großen Mist“. Ähnlich sieht es eine ältere Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie betont, sie habe sich gerade testen lassen müssen. Das Ende der kostenlosen Tests hält sie für einen Impfzwang durch die Hintertür, sie glaube allgemein nicht an die Gefahr des Virus. Die klassischen Impfverweigerer seien in seinem Testzentrum allerdings in der Unterzahl, so Webers. „Viele wollen auf Nummer sicher gehen“.

Sorge vor Impfdurchbrüchen

Deshalb sehen er und sein Mitarbeiter Michael Arnemann das Ende der kostenlosen Tests skeptisch. Als darüber entschieden wurde „wusste man noch nicht, wie viele Impfdurchbrüche es geben wird“, sagt Arnemann. Webers ergänzt, dass bei ihnen etwa jeder fünfte positiv Getestete bereits geimpft sei. Ungerne möchte er deshalb seine beiden verbliebenen Testzentren schließen. Doch wie lange sie offen bleiben können, ist unklar. „Wir werden ab dem Moment schließen, an dem wir viel Geld drauflegen müssen“.

Fragen & Antworten zum Thema

Eine neue Zeitrechnung in den Testzentren beginnt am Montag (11.10.): Dann werden die Bürgertests für die meisten Menschen kostenpflichtig. Wir geben einen Überblick.

Wie hoch ist die Zahl der Tests und Testzentren?

Im Mai und Juni habe es „in der Spitze“ landesweit mehr als 845.000 Tests pro Tag gegeben, berichtet das NRW-Gesundheitsministerium auf Anfrage unserer Zeitung. Aktuell seien es nur 200.000 – ein Rückgang um mehr als 72 Prozent. Landesweit gebe es aktuell 7573 aktive Testzen­tren. „Der Spitzenwert lag bei 9749.“

Das ist ein Rückgang um mehr als 22 Prozent. „Die Entwicklung lässt derzeit nicht darauf schließen, dass sich die Struktur derart ausdünnen könnte“, teilte das Ministerium mit. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) rechnet aber mit einem weiteren Rückgang: „Es ist wahrscheinlich, dass sehr viele Teststellen in naher Zukunft schließen werden, da diese nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können.“

Wie viel kosten die Tests?

„Es ist keine Vorgabe seitens des Bundes oder des Landes vorgesehen“, erklärt das Ministerium. Der Apothekerverband geht von Preisen um die 20 Euro aus. Einige Anbieter, auch im Münsterland, planen günstigere Angebote. „Der Markt wird die Preisspanne bestimmen“, teilt die KVWL mit.

Welche Personengruppen müssen für die Tests nicht bezahlen?

Laut Coronavirus-Testverordnung des Bundes sind dies Kinder im Alter von maximal zwölf Jahren und drei Monaten. Bis zum 31. Dezember müssen auch unter 18-Jährige sowie Schwangere nichts zahlen. Ohne zeitliche Einschränkung gratis sind die Tests für Personen, die sich aus medizinischen Gründen in den vergangenen drei Monaten nicht impfen lassen konnten – zum Beispiel Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel.

Weitere Ausnahmen gelten für Menschen, die an einer klinischen Studie zur Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen teilnehmen. Auch Menschen, die wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne sind und sich zur Beendigung testen lassen müssen, können sich gratis testen lassen. Die Ausnahme gilt auch bis Jahresende für ausländische Studenten, die mit einem nicht in Deutschland anerkannten Vakzin geimpft wurden.