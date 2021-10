Atemwegsinfekte bei Kindern nehmen zu - Ärzte schlagen Alarm

Immer mehr Kinder mit Atemwegsinfekten, ein rasanter Anstieg an Notfällen, Engpässe in Kliniken: Kinder- und Jugendärzte schlagen Alarm. Wegen eines „Corona-Nachhol-Effekts“ erkranken immer mehr Kinder teils schwer. Mit dramatischen Folgen auch im Münsterland.

Kinder- und Jugendärzte in Praxen und Kliniken schlagen Alarm: Aufgrund des extremen Anstiegs von Atemwegsinfekten bei Kindern beobachten sie seit Wochen Engpässe, im näheren Umfeld des Wohnorts Krankenhaus-Plätze für schwere Fälle zu finden. „Das kann lebensbedrohliche Situationen geben“, warnt Professor Dr. Heymut Omran, Direktor der Klinik für Kinder-und Jugendmedizin am Uniklinikum Münster. Die Zahl dieser Notfallpatienten habe stark zugenommen. Kinderärztin Dr. Ute Tietjen (Telgte) bestätigt: „Die Praxen sind überall voll, es gibt Probleme, Kinder in nahe gelegenen Kliniken unterzubringen.“ „Jeder Tag ist gerade eine Herausforderung – auch weil wichtige geplante Operationen aufgeschoben werden müssen“, ergänzt Omran. Dabei seien Unikliniken für viele Kinder der „letzte Rettungsanker“.

Hilferuf an das NRW-Gesundheitsministerium

Stellvertretend für die sechs „Maximalversorger“ in NRW – die für die Versorgung von schwerkranken Kindern zuständig sind – hat er sich mit einem Hilferuf an das NRW-Gesundheitsministerium gewandt. Gebraucht werden dringend mehr Betten – und seit Langem mehr Pflege­personal. Es sei das schlimmste Jahr, das er bislang erlebt hat. „Und ich habe große Sorge, dass es noch schlimmer wird“, so Omran.

Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete gerade einen deutlichen Anstieg der akuten Atemwegserkrankungen und verstärkte Aufnahmen von Säuglingen und bis zu Vierjährigen in Kinderkliniken – besonders wegen des respiratorischen Synzytial Virus (RSV). Gefährlich könne dieser Infekt ­insbesondere für Frühgeborene sowie vorerkrankte Kinder werden. „Doch wir haben auch völlig gesunde Kinder, die plötzlich schwer erkranken“, so Omran.

Personalnotstand in der Kinderkrankenpflege

Ursache ist ein Coronazeit-Nachhol-Effekt, der in vielen Ländern seit dem Sommer beobachtet werden kann. Aufgrund von Schließungen sind Kinder bisher nicht in Kontakt mit bestimmten Erregern gekommen. Weiteres Problem: Die größeren Kliniken wie die Universitätskinderklinik Münster waren bereits in der Pandemiezeit meist voll ausgelastet aufgrund der Versorgung schwerstkranker Kinder. Sie plagt der Personalnotstand in der Kinderkrankenpflege. „Unsere Pflege arbeitet hochmotiviert am Limit, aber uns fehlt Pflege für mehr Betten“, erklärt Omran. „Gerade jetzt zeigt es sich, dass die Aufgabe der eigenständigen Kinderkrankenpflegeausbildung ein Fehler war. Wir brauchen junge Menschen, die sich speziell für die Kinderkrankenpflege interessieren.“

Und Kinderärztin Dr. Ute Tietjen fordert: „Während der Coronazeit haben Kinderabteilungen bereitwillig Betten und Personal für Covid-Patienten abgegeben. Warum kann man nun, wo Kinder in Not sind, nicht ebenso solidarisch sein und die Zahl der Betten für sie aufstocken?“