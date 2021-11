Rentner haben sich zu früh gefreut ...

So ist das mit Koalitionsverträgen der Umfangsmarke Konvolut: In einem 177 Seiten starken Ampel-Regierungspapier findet sich natürlich genügend Platz für quasi Kleingedrucktes, für Inhalte, die die Macher nicht gleich prominent ins Schaufenster ihrer Macht stellen und offensiv als Errungenschaft zu verkaufen versuchen.

Im konkreten Fall trifft es die Rentner: Über die erst vor wenigen Wochen in Aussicht gestellten üppigen Rentenerhöhungen der Jahre 2022 und 2023 in Höhe von zusammen rund zehn Prozent haben sie sich zu früh gefreut. Von den erwarteten 5,2 Prozent in 2022 bleiben jetzt nur noch 4,4 Prozent, weil die neue Bundesregierung vor der fällig werdenden Anpassung noch schnell in die Rentenformel eingreift.

Heil lässt Katze aus dem Sack

Lohn- und Rentenentwicklung folgen im Positiven einer einfachen Mechanik; steigen die Löhne, steigen die Renten. Sinken allerdings die Löhne, sinken nicht zwangsläufig auch die Renten; hier hat der Gesetzgeber eine Rentengarantie ausgesprochen, die das verhindern soll. Gegriffen hat diese Garantie z.B. in diesem Jahr, in dem es für die Rentner keine Kürzung, sondern eine Nullrunde gab, obwohl die Löhne zuvor 2020 kurzarbeitsbedingt gesunken waren. Weil die Rentner nun mal eine bedeutende Wählergruppe darstellen, hatte die große Koalition schon 2018 beschlossen, den sogenannten Nachholfaktor außer Kraft zu setzen. Den gibt es, um eigentlich anfallende Rentenkürzungen nachträglich mit fälligen Erhöhungen zu verrechnen.

Diesen Nachholfaktor setzt die neue Ampelregierung nun flugs wieder in Kraft; er wird die Rentenerhöhungen der kommenden Jahre abschmelzen. Arbeitsminister Heil ließ diese Katze am Wochenende aus dem Sack.

Kontinuierlich auf der politischen Agenda

Ärgerlich aus Sicht der Rentner? Vielleicht. Allerdings bedeutet dieser Schritt auch ein Stück mehr Generationengerechtigkeit in der Rentenpolitik. Denn steigende Rentenausgaben führen später zu steigenden Beiträgen der Jüngeren, der Erwerbstätigen, die, wie insbesondere jetzt in Corona-Zeiten, auch schon die Last der sinkenden Löhne zu tragen haben. Und die nicht belastbar wissen, mit welchem Renten- und Versorgungsniveau sie es selbst später einmal zu tun haben werden.

Die demografische Entwicklung in Deutschland sorgt dafür, dass die gesetzliche Rentenversicherung kontinuierlich auf der politischen Agenda einer jeden Regierung bleiben wird. Und zwar losgelöst von koalitionspolitischen Vorfestlegungen.