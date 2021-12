Polizeianwärter auf den Spuren des Holocausts

Ein Wald. Die Sonne vergoldet die Nadelbäume. Am Boden sanfte Mulden, nur wenige sind mit Balken abgesperrt. Die Bilder vor Anna Schmitz zeigen eine Idylle. Der friedliche Ort ist ein furchtbarer Ort. „Es war sehr bedrückend, in diesem schönen Wald zu stehen und zu wissen: Hier haben Polizisten einfach mal 1500 Jüdinnen und Juden umgebracht“, sagt die 19-Jährige.

Deutsche Polizisten wie sie – und doch ganz andere. „Ich habe mich für meinen Beruf entschieden, weil ich Menschen helfen wollte“, sagt die Polizeianwärterin aus Rhede. „Wie konnten Polizisten damals so etwas tun? Wie konnten sie da mitmachen?“ Thomas Köhler vom Geschichtsort Villa ten Hompel in Münster kennt die Frage: „Als Historiker versuchen wir seit Jahren Annäherungen zu dieser Kernfrage des Holocausts zu finden.“

Mordaktion des Polizeibataillons 101

Der Wald liegt in der Nähe des polnischen Städtchens Józefów. Köhler hat ihn mit Anna Schmitz und sieben weiteren jungen deutschen Polizistinnen und Polizisten besucht – Spurensuche und Standortbestimmung zugleich. „Man hat sich fast nicht getraut, durch den Wald zu gehen“, erinnert sich Anna Schmitz. „Überall hätte man auf einem Grab, auf ermordeten Menschen stehen können.“ Denn die sanften Mulden sind Massengräber. Längst nicht alle sind gekennzeichnet.

Am 13. Juli 1942 haben die Männer des Polizeibataillons 101 die Idylle zum Schreckensort gemacht. Es ist von Historikern wie Christopher R. Browning und aus Gerichtsakten bestens dokumentiert, was die Hamburger Polizisten hier taten: In kleinen Gruppen führten sie die Menschen in den Wald. Jeder richtete sein Gewehr auf den Hinterkopf eines Opfers und tat, was der Bataillonsarzt zuvor an einer Zeichnung auf dem Erdboden erklärt hatte: Die Polizisten schossen dem Kind, der Frau, dem alten Mann in den Hinterkopf. Die „Arbeitsfähigen“ unter den Juden – etwa 400 Männer – waren bereits nach der Räumung des Ghettos am Morgen ins Arbeitslager abtransportiert worden.

Es war die erste große Mordaktion des Polizeibataillons 101. „Es gibt Schilderungen von verstörenden, schrecklichen Szenen, die sich da abgespielt haben“, sagt Anna Schmitz. So berichtete einer der Männer später: „Die Schützen waren grauenvoll mit Blut, Gehirnteilen und Knochensplittern besudelt.“

Polizisten in Józefów nicht zum Morden gezwungen

Mörder in Polizeiuniform – und „ganz normale Männer“, wie Browning sein Buch über das Reserve-Polizeibataillon 101 nannte. Im Bataillon sind Berufspolizisten, aber seit 1939 auch Reservisten, Männer, die im zivilen Leben Feuerwehrleute, Schreinermeister oder Fleischer waren. Ganz normale Deutsche.

„Die haben sich doch vielleicht anfangs aus denselben Motiven bei der Polizei beworben wie ich“, sagt Anna Schmitz. „Dass sie dann zu Mördern werden, das stellt einen natürlich vor Fragen.“ Warum haben sie mitgemacht? Waren das alles Antisemiten? Welche Rolle spielen Gruppendruck und „toxischer Männlichkeitswahn“? Haben sie geglaubt, sie würden einfach nur ihre Pflicht tun, Befehle erfüllen? Die 19-Jährige ist nachdenklich: „Und man fragt sich, ob man selber zu der Zeit den Mut gehabt hätte, das zu hinterfragen, wie weit man mit­gemacht hätte.“

Die Polizisten wurden in Józefów nicht zum Morden gezwungen – im Gegenteil. Laut Augenzeugen trat der Major des Bataillons mit tränenerfüllten Augen vor seine Truppe. Er erklärte den Auftrag, der ihm missfalle, aber ein Befehl sei. Dann fragt er, ob Männer „darunter seien, die sich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlen“. Zehn bis zwölf melden sich. „Sie werden Hohn der anderen geerntet und eine unangenehme Zeit in der Truppe gehabt haben“, sagt dazu Peter Römer, der die Idee zum Projekt der Villa ten Hompel hatte. „Aber passiert ist ihnen nichts.“

Schrecken, für die die Worte fehlen

„Wir kennen auch sonst keinen einzigen Polizisten oder Wehrmachtsangehörigen, der getötet worden wäre, weil er sich geweigert hat, an einer völkerrechtswidrigen Mordaktion teilzunehmen“, betont Köhler. Der angebliche „Befehlsnotstand“ ist für den Historiker „eine relativ billige Ausrede“, mit der sich die Täter nach 1945 zu verteidigen versuchten.

Die Polizeianwärterin Anna Schmitz und die beiden Historiker Thomas Köhler (l.) und Peter Römer (r.) betrachten in der Villa ten Hompel in Münster Dokumente über das Polizeibataillon 101 auf dessen Spuren sie in Polen unterwegs waren. Foto: Foto: Martin Ellerich

Alles das wissen Anna Schmitz und ihre sieben Kollegen an jenem Nachmittag im Wald. Sie haben von den Historikern, die ihre Reise begleiten, gehört, was hier geschah. Sie haben die Augenzeugenberichte gelesen. Ihnen ist klar, dass die 1500 Menschen, die vor dem Wald warteten, Gruppe für Gruppe weggehen sahen. Dass sie die Schüsse hörten. „Die wussten, was auf sie zukam“, sagt Anna Schmitz, „einige mussten das über Stunden ertragen, warten, bis sie selbst erschossen wurden.“

Anna Schmitz ist das Entsetzen anzusehen. Sehr still muss es an dem Nachmittag unter den jungen Polizistinnen und Polizisten im Wald gewesen sein. „Das muss man erst einmal fassen“, sagt Anna Schmitz. Es gibt Schrecken, für die die Worte fehlen. Gefühle, die schweigend geteilt werden.

Rechtsradikale Chatgruppen

Was nimmt sie mit von der Reise an ehemalige Tatorte in Polen wie Jozefów, Zamość, Bełżec oder Warschau, an denen deutsche Polizisten zu Mördern wurden? „Sensibilität! Ich habe zumindest die Hoffnung, dass ich in der Hinsicht sensibler geworden bin“, sagt die 19-Jährige. „Ich glaube, dass Korpsgeist damals eine große Rolle gespielt hat.“ Zusammenhalt braucht es auch heute noch unter Polizisten. Gefährliche Berufe – ob Kumpel, Feuerwehrmann oder eben Polizist – verlangen, dass man sich aufeinander verlassen kann. „Zusammenhalt ist wichtig, aber wie weit ist es von dort zum Korpsgeist?“ fragt die Polizeianwärterin. Da sei sie nun wachsamer.

Zum Thema: Caspar Brinkmann Foto: Eine Frage hört Historiker Thomas Köhler im Gedenkort Villa ten Hompel in Münster immer wieder: „Aber gab es nicht wenigstens einige wenige, die nicht mitgemacht haben?“ Gab es: Caspar Brinkmann. Im April 1939 verhalf der münsterische Polizist und überzeugte Katholik der jüdischen Familie Wolff zur Ausreise nach Südamerika. „Er hatte falsche Pässe und Ausreisedokumente besorgt und hat die Familie Wolff – in Uniform – im Hamburger Hafen durch die Kontrollen begleitet, damit nichts schiefging“, berichtet Köhler. ...

Sensibilität auch im Umgang mit Minderheiten, mit denen es Polizisten immer wieder zu tun bekommen. „Die Gefahr ist schon, dass man da eine ganze Gruppe verallgemeinert“, weiß Anna Schmitz. „Ich hoffe, dass ich dann geistig einen Schritt zurücktreten kann“, sagt die 19-Jährige. „Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, nicht wegzusehen und den Mund aufzumachen, wenn etwas passieren sollte, das nicht in Ordnung ist.“ Ist der Geist in der Polizei denn so, dass es offene Ohren gibt, wenn Missstände angesprochen wird? „Ich habe in der Praxis nur positive Erfahrungen gemacht“, sagt Anna Schmitz. Auch ihre Ausbilder an der Polizeihochschule HSPV in Münster wiesen immer wieder auf diese Gefahren hin. „Im Fach Führungslehre wird Wert auf ein kooperatives Führungssystem gelegt“, betont sie. „Wir sollen uns äußern, das ist nicht mehr so hierarchisch.“

Aber wie kann es rechtsradikale Chatgruppen unter Polizisten geben, wie können Beamte auf den Stelen des Holocaust-Denkmals in Berlin Liegestütze machen? Anna Schmitz machen die Chats fassungslos: „Das sind sehr gefährliche Tendenzen, da muss man konsequent gegen vorgehen.“ Sie lobt NRW-Innenminister Herbert Reul für seine klare, harte Haltung – und für seine Forderung, dass alle Polizisten einmal eine NS-Gedenkstätte besuchen sollten. „Ein Besuch an so einem Ort bringt mehr bei als 1000 Geschichtsstunden.“