Landräte üben scharfe Kritik an Münsters Verkehrspolitik

In großer Sorge, aber auch mit massiver Kritik melden sich die Landräte des Münsterlandes zur Verkehrspolitik der Stadt Münster zu Wort. In einer Erklärung, die auch von Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe unterschrieben ist, dessen CDU im Stadtrat aber keine Mehrheit hat, ist im Hinblick auf die Erreichbarkeit Münsters von engstirnigen und rücksichtslosen Maßnahmen gegen Autofahrer die Rede.

„Münster muss für das Münsterland mit seinen 1,5 Millionen Menschen erreichbar bleiben“, fordern die Landräte Olaf Gericke (Warendorf), Christian Schulze Pellengahr (Coesfeld), Martin Sommer (Steinfurt) und Kai Zwicker (Borken). Die aktuelle Verkehrspolitik in Münster „ist engstirnig auf das Ziel fixiert, Autofahrer aus der Innenstadt zu vertreiben. Maßnahmen gegen Autofahrer schaden derzeit dem Münsterland und der guten Verbindung zwischen der Stadt und ihrem Umland“, heißt es in der Resolution. Deutlich schärfer dann: „Die Maßnahmen sind rücksichtslos gegenüber den Menschen der Region, die auf die Erreichbarkeit Münsters mit dem Auto angewiesen sind, solange es dazu keine brauchbare Alternative gibt.“

„Frontalangriff auf den Klimaschutz“

Ohne Einfluss auf die politische Meinungsbildung in Münster nehmen zu können, seien sie von diesen Maßnahmen gleichwohl unmittelbar betroffen. „Will Münster die Berufspendler aus der Region vertreiben? Will Münster, dass sich die Kunden andere Ziele suchen zu Lasten seines Einzelhandels und tausender Beschäftigter?“ Die Landräte fordern die Stadt Münster auf, die Verkehrsverlagerung hin zu mehr Angeboten des öffentlichen Personennahverkehrs in einer gemeinsamen Strategie anzugehen, „damit Alternativen zur Verfügung stehen, bevor restriktive Maßnahmen gegen den motorisierten Individualverkehr umgesetzt werden“.

Auf Fragen unserer Zeitung weist das Sprecher-Team der Grünen-Fraktion in Münster die Vorwürfe als parteipolitisch motiviert zurück. Das Schreiben sei ein Frontalangriff auf den Klimaschutz. Die Mehrheit der Menschen in Münster habe bei der Kommunalwahl für eine deutlich andere und eben gegen eine Verkehrspolitik gestimmt, die die Lasten des Autoverkehrs als notwendiges Übel akzeptiere.

Kommentar: Starker Tobak Foto: Diese Wortmeldung aus dem Umland der Stadt Münster war nurmehr eine Frage der Zeit: Waren es in den 90er Jahren Forderungen nach Schaffung stadtnaher Parkhäuser für die Einpendler, die dann entsprechende Projekte nach sich zogen, rufen nun einschneidende münsterische Verkehrsversuche und Vorhaben der Ratskoalition aus SPD, Grünen und Volt die Landräte der Region auf den Plan.



Ja, sie gehören fast allesamt der CDU an, aber es geht ihnen nicht um parteipolitisch motivierte Fingerhakelei. Sie appellieren, mit starkem Vokabular, an die besondere Verantwortung der Stadt Münster in deren Funktion als Oberzentrum. Diese Verantwortung umfasst die Bereitschaft zu regionaler Abstimmung und Zusammenarbeit – was im besten Fall auch der Zukunftsfähigkeit und der Prosperität der Stadt selbst dient. Will sagen: kein Raum für klientelorientierte Kirchturmpolitik.



Es steht doch längst außer Frage, dass das Thema Autoverkehr in der Stau-Stadt Münster einer Lösung bedarf. Es mit Verboten und Drangsalierungen zu versuchen, mag der einfachere Weg sein; zweifellos mühevoller, aber klüger wäre es, zunächst und gemeinsam attraktive Mobilitäts-Alternativen zum Auto auf den Weg zu bringen. (-nt-) ...

105.000 Nicht-Münsteraner fahren täglich nach Münster

Die Zahlen wurden ganz frisch vom NRW-Landesbetrieb Information und Technik veröffentlicht und beziehen sich auf das Jahr 2020: Danach pendeln knapp 105.000 Nicht-Münsteraner (zumeist Berufstätige) Tag für Tag nach Münster. 44.000 Münsteraner wiederum verlassen als Pendler die Stadt. Und so ganz „nebenbei“ bewegen sich 123.000 Pendler innerhalb von Münster.

Daraus ergeben sich gewaltige Verkehrsströme – und selbst dem Laien wird klar, dass die münsterische Verkehrspolitik das Umland nicht kalt lässt. Reizworte wie „autofreie Altstadt“ oder „Vorfahrt für Radler“ stoßen im Umland zuweilen auf mehr Widerstand denn in Münster selbst. Nicht ohne Grund: Während sich das Oberzentrum Münster gern damit rühmt, dass im innerörtlichen Verkehr die meisten Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, gilt bei den Pendlern die Faustregel: 80 Prozent fahren Auto.

Arbeitsstandort Münster ist unverzichtbar

Klarer ersichtlich wird die Situation beim Blick auf die so genannte Stadtregion Münster. Sie umfasst Münster und die elf Nachbarkommunen Altenberge, Ascheberg, Drensteinfurt, Everswinkel, Greven, Havixbeck, Nottuln, Ostbevern, Telgte, Senden und Sendenhorst. Hier leben 500.000 Menschen. 63 Prozent davon in Münster. Zugleich aber befinden sich 75 Prozent der Arbeitsplätze in Münster.

Daraus ergibt sich eine Art Schicksalsgemeinschaft. Für die Menschen im Umland ist der Arbeitsstandort Münster unverzichtbar. Zugleich kann Münster diese Arbeitskräfte nicht entbehren. Würde die Devise gelten, dass alle Menschen, die in Münster arbeiten, auch in Münster leben müssten, wäre das ohnehin vorhandene Wohnungsproblem gänzlich unlösbar.

Projekt „S-Bahn-Münsterland“ greift erst ab 2030

Zugleich regt sich in Münster Widerstand gegen die alltäglichen Blechlawinen. Immerhin wurde ein ausgesprochen auto-kritischer Wahlkampf der Grünen bei der Kommunalwahl 2020 in Münster mit 30 Prozent der Stimmen „belohnt“. Entsprechend selbstbewusst wehrten sich Münsters Grüne am Freitag gegen die Kritik der Münsterland-Landräte an ihrer Verkehrspolitik. Die CDU habe es in Jahrzehnten nicht geschafft, „echte Alternativen zum Auto zu schaffen“, schreiben sie.

In der Region besteht Konsens darüber, dass ein besserer Zugverkehr die Situation entlasten soll. Doch das Projekt „S-Bahn-Münsterland“, das eine Taktverdichtung auf den Regionalstrecken vorsieht, greift erst ab 2030, wenn überhaupt. Die Bahn nämlich möchte zeitgleich mehr Fernverkehrszüge auf die Gleise bringen.