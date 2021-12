Erneut ein Weihnachtsfest im Abstandsmodus

Mindestens Abstand und Maske gilt beim Kirchbesuch. Bei den Festgottesdiensten an Weihnachten gilt in ganz NRW die 2G- oder 3G-Regel.

Auch das zweite Weihnachtsfest in der Corona-Pandemie wird kein Fest wie alle Jahre wieder. Im Gegenteil: NRW hat am 9. Dezember die neue Corona- Schutzverordnung in Kraft gesetzt, wonach in Teilen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel gilt. Einschränkungen treffen damit weiterhin auch die Kirchen.

Niemanden komplett ausschließen, aber die je nach Lage unterschiedlichen Regeln penibel einhalten: Dies ist das Konzept, das die Gemeinden mit Blick auf Weihnachten und die Festgottesdienste im Blick haben.

2G oder 3G bei Gottesdiensten mit hoher Nachfrage

Knapp zwei Wochen vor dem Heiligen Abend halten die fünf Bistümer in NRW Gottesdienste rund um die Feiertage ohne Beschränkungen zwar grundsätzlich für verantwortbar. Sie haben sich jedoch mit der Staatskanzlei darauf verständigt, „dass die Pfarreien 2G oder 3G für die Weihnachtsgottesdienste einfordern, bei de­nen eine hohe Nachfrage erwartet wird“, sagte der Leiter des Katholischen Büros in NRW, Antonius Hamers, auf Nachfrage. In den Randzeiten hingegen sollen auch Gottesdienste ohne diese Regeln, aber mit entsprechendem Abstand und Maske angeboten werden.

Kommentar: Viel zu kompliziert Foto: Von Johannes Loy



Kein anderes Fest der Christenheit ist derart mit Tradition, Gepflogenheiten, Familiensinn und festlichen Gottesdiensten verbunden wie Weihnachten. Volltönende Gesänge in berstend vollen Kirchenschiffen wird es auch diesmal nicht geben. Erneut sind Kontrollen, Abstand, Masken und Hygiene-Regularien vorgeschrieben. Denn es steht nicht nur das Christkind vor der Tür, sondern auch die Omikron-Variante.



In dem Bemühen, Gruppen von Gläubigen nicht generell vom Recht freier Religionsausübung auszuschließen, stolpern die Kirchen ins Detail-Dickicht. Die „Updates“ der Generalvikare und Kirchen­ämter für ihre Sprengel lesen sich wie technokratisch überbordende Gebrauchsanweisungen von der 3G-Kontrolle bis zur Masken-Jonglage. Es dürfte hilfreich sein, schon Tage vor dem Fest das Internetportal der Pfarrei aufzusuchen, um die Modalitäten zwischen Christmette und Wortgottesdienst, Freizeithalle und Frischluft-Krippenspiel zu studieren.



Niemand möchte Weihnachten vor der Tür stehen. Doch werden viele im Wirrwarr von Risiko und Regularien eher mediale Übertragungen nutzen. In der Hoffnung, dass in einem Jahr wieder alles so sei wie früher. ...

Das sei zwischen allen fünf Bistümern verabredet und als Mindeststandard für jede Gemeinde verbindlich, erklärte Hamers weiter. Sollte sich die Pandemie weiter auswachsen, schloss er auch eine flächendeckende 2G-Regel in Weihnachtsgottesdiensten nicht aus. Darüber hinaus rät der münstersche Generalvikar Klaus Winterkamp den Gläubigen, „in allen Gottesdiensten wieder durchgängig die Maske zu tragen“.

Video in Kooperation mit dem WDR:

Pfarreien planen Krippenfeiern an frischer Luft

Münsters Bistumssprecher Stephan Kronenburg empfiehlt, dass sich Gottesdienstbesucher lokal informieren, welche Feiern welchen Regeln unterliegen. Etliche Pfarreien planen Krippenfeiern an frischer Luft oder in Hallen, wo Abstand gewährleistet ist.

Gesundheitsminister planen Wegfall der Testpflicht für dreifach Geimpfte Foto: Die Gesundheitsminister der Länder wollen in der kommenden Woche über einen bundeseinheitlichen Wegfall der Corona-Testpflicht für dreimal Geimpfte beraten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereite dazu einen Vorschlag vor und wolle diesen der Gesundheitsministerkonferenz am Dienstag vorlegen, sagte ein Sprecher am Sonntag. Die Details sollten dann besprochen werden. Ziel ist eine Entscheidung darüber, ob es für dreimal Geimpfte künftig keine Testpflicht bei 2G-plus-Regeln (Zugang für Geimpfte und Genesene plus negativem Test) mehr geben soll. In einigen Bundesländern gilt das jetzt schon. ...

Die Evangelische Kirche von Westfalen aktualisierte am vergangenen Wochenende die Vorschriften: Sie empfiehlt ihren Gemeinden, für die Weihnachtsgottesdienste die 2G-Regel anzuwenden, auf Abstände zu achten und während des gesamten Gottesdienstes FFP2-Masken zu tragen.

Masken und 3G bei anderen Gottesdiensten

Nicht immunisierte Menschen werden gebeten, sich zum eigenen Schutz nicht der Gefahr ei­ner Menschenansammlung auszusetzen. Für andere Gottesdienste wird weiterhin zusätzlich zum Maskentragen und Abstandhalten die Anwendung der 3G-Regel empfohlen.