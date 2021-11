Der Mythos lebt

Mamma Mia! Gehört der Rummel um das neue Abba-Album ins Kapitel „Comeback der Siebziger-Ikonen“? Oder war das magische Pop-Quartett aus Schweden eigentlich nie richtig weg? Fest steht: Die Werbestrategen leisten ganze Arbeit, den Mythos der scheinbar perfekten Glamour-Popband im Ambiente der neuen Zeit strahlen zu lassen. Mit dem weltweiten digitalen „Countdown“ des Albums „Voyage“ liegt Abba weit vorn.

Man mag sich vom gigantischen Marketing-Räderwerk erschlagen fühlen. Doch Abba bedient bis heute ganz einfach Träume. Gleichzeitig wirken die Mitglieder wie vier Freunde, die einen das Leben hindurch musikalisch begleiten – mit allen Höhen und Tiefen.

Ihre Aura der 70er versprüht eine Leichtigkeit des Seins, die sogar Jüngere mitträumen lässt. Dazu die wunder­baren „Dancing Queens“ Agnetha und Anni-Frid. Alle sind in die Jahre gekommen. Kein Problem, es gibt ja Avatare und Animation. Und wenn die neuen Songs nicht mehr so charismatisch, hymnenhaft und unverwüstlich wirken wie die alten, bleibt der Wunsch, sie wären es. Mythen erfinden sich immer neu. „Thank you for the music“, Abba! Oder bis zum nächsten Album?