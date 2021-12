Der Duft vom Weihnachtsmarkt

Manches fehlt während der Pandemie – beispielsweise viele Weihnachtsmärkte in der ganzen Region. Holen wir also das Aroma und den Geschmack der Märkte einfach zu uns nach Hause.

In einem normalen Jahr ist die Geschichte ziemlich einfach. Im Advent wird der Weihnachtsmarkt einfach in den Alltag eingebaut. Nach dem Einkaufen der Weihnachtsgeschenke (oder stattdessen, wenn man wieder nichts gefunden hat) gibt es einen kleinen Abstecher zu gebrannten Mandeln und Glühwein.

Nach Feierabend unternimmt man mit den Kollegen aus Büro oder Werkstatt einen kleinen Weihnachtsmarktbummel. Irgendwann im Dezember landet auch der Sportverein zur dritten Halbzeit auf dem Adventsmarkt. Und mit den Nachbarn und der Familie will man ja auch mal was erleben.

Was dem Münchener sein Oktoberfest, ist dem Rest der Bundesbürger der Weihnachtsmarkt: Man geht auch gerne zwei- oder dreimal dorthin. Wann kommt man sonst in dieser Jahreszeit schon nach draußen?

Viele Weihnachtsmärkte abgesagt

In einem normalen Jahr. Seit fast zwei Jahren gibt es aber nicht mehr so viel Normalität auf diesem Planeten. Corona hat die Welt im Griff. Eine Vielzahl von Weihnachtsmärkten ist längst abgesagt worden. Einige, vor allem große, finden glücklicherweise statt. Aber da sind die Vorsichtsmaßnahmen – zu Recht – groß. Und die Stimmung ist nicht ganz so gelöst wie in anderen Jahren.

Geplant und wieder abgesagt, im schlimmsten Fall gar auf- und uneröffnet wieder abgebaut wurden vor allem die kleineren Adventsmärkte. Jene Veranstaltungen, in die Vereine und örtliche Händler ihr Herzblut stecken; die Märkte, die sich über die Jahre auch zu einem Treffpunkt der Weggezogenen entwickelt haben. Es fehlen die Reibekuchenstände und Wurstbratereien, die für einen Tag im Advent das Essen liefern sollten; es fehlt der kleine Bummel ebenso wie das zwanglose Quatschen vor dem Glühweinstand.

Schade drum. Bleibt die Hoffnung auf das nächste Jahr. Und die Suche nach einem kleinen Ersatz. In den vergangenen Tagen sind schon kleine Lagerfeuer in den Siedlungen entdeckt worden, an denen sich Nachbarn – natürlich geimpft und getestet – auf Plätzchen und ein Heißgetränk getroffen haben. Sportgruppen ließen das Training ausfallen und organisierten kleine Adventstreffen. Alles unter Corona-Bedingungen, alles in kleinen Gruppen; teilweise galt sogar 2G+ aus eigenem Antrieb.

Klassiker zum selber machen

Darüber steht – ungeschrieben – das Motto „Nur nicht unterkriegen lassen“. Und das ist auch unser Ratschlag an diesem dritten Advent. Wenn wir nicht auf den Weihnachtsmarkt können oder wollen, holen wir einfach den Weihnachtsmarkt zu uns. Das funktioniert ziemlich gut, was die Kulinarik angeht. Und der Mensch kann Neues dabei erleben und lernen.

Wann haben Sie das letzte Mal selbst Reibekuchen gebacken? Gebrannte Mandeln sind vielleicht besonders lecker, wenn sie zu Hause produziert werden. Eine Champignonpfanne wie auf dem Jahr- oder Weihnachtsmarkt ist gar nicht so aufwendig in der Herstellung. Zur Wurst gesellt sich noch eine selbst kreierte Soße.

Über allem schwebt der typische Weih­nachts­markt­duft. Für den sorgt der Glühwein (den es natürlich auch in einer nichtalkoholischen Version gibt). Und echte Profis greifen zudem zum weihnachtlichen Duftspray aus eigener Produktion.

Wir haben das Ganze schon mal vorbereitet und (gut ausprobierte) Rezepte zusammengestellt. Daraus sollte sich in den kommenden zwei Wochen doch noch etwas machen lassen . . .

Anspruch auf Vollständigkeit hat unsere Liste natürlich nicht. Da könnte man leicht noch Waffeln und Plätzchen ergänzen, vielleicht auch einen winterlichen Eintopf. Und von Bastelarbeiten haben wir noch gar nicht gesprochen.

Okay: Auch alles zusammen ist kein echter Weihnachtsmarkt. Aber allemal ein kleines Trostpflaster.

Foto: imago/shotshop

Handgemachte Reibekuchen

Zum Start muss der Mensch in der Küche eine Glaubens­frage beantworten: Handarbeit oder Maschinenprodukt? ­Experten glauben, dass die Kartoffeln mit der Hand gerieben werden müssen, wenn die Reibekuchen wirklich gut werden sollen.

In jedem Fall sollten mehligkochende Kartoffeln verwendet werden. Die werden geschält, gewaschen, gerieben und in einem Geschirrtuch gründlichst ausgepresst. Auf ein Kilogramm Erdäpfel wird eine mittlere Zwiebel mitgerieben; wer mag, verarbeitet auch eine Knoblauchzehe. Zwei Eier, ein halber Teelöffel Salz und Pfeffer nach Geschmack kommen dazu. Ein oder zwei Esslöffel Haferflocken werden in den Teig eingearbeitet. Das Kneten funktioniert am besten mit bloßen Händen und nicht mit der Küchenmaschine.

Beim Ausbacken darf der Mensch nicht geizig werden. In einer beschichteten Pfanne müssen die Reibekuchen (oder Kartoffelpuffer oder Reiberdatschi . . .) bei nicht ganz voller Hitze im Rapsöl oder im Butterschmalz geradezu schwimmen. Drei, vier Minuten auf der ersten Seite, noch mal zwei Minuten nach dem Wenden: Das lässt sie gut und knusprig geraten.

Zu fett werden die Reibeplätzchen nicht, wenn man sie gründlich auf Küchenkrepp abtropfen lässt. Am besten schmecken sie direkt am Herd. Wer mit der Familie oder Freunden synchron essen möchte, kann die Puffer auf Küchenkrepp im 60 Grad heißen Backofen warmhalten. Uwe Gebauer

Gebratene Champignons Koch Gün­ter Dirckmann aus Horstmar. Foto: Michaela Töns Der Duft von Kräutern, der Dampf, der in der Kälte aufsteigt: Gebratene Champignons gehören zu den kulinarischen Klassikern auf dem Weihnachtsmarkt. Koch Gün­ter Dirckmann aus Horstmar kredenzt sie alljährlich bei den „Winterträumen“ und „Gartenträumen“ auf Burg Hülshoff – und hat sein Rezept verraten.



Zutaten: 500 Gramm Champignons,

100 Gramm gewürfelte Zwiebeln

30 Gramm Rapsöl (alternativ Olivenöl)

Salz, Pfeffer, Paprikapulver



So geht’s:

1. Zwiebeln im heißen Öl glasieren.

2. Die gewaschenen Champignons hinzugeben.

3. Etwa sechs bis sieben Minuten scharf anbraten und mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen.

Günter Dirckmanns Tipp: Das Rezept lässt sich variieren, indem man Speck mit anbrät oder die Champignons mit Weißwein ablöscht. Dazu passt ein Kräuterdipp aus 2,5 Esslöffeln Mayonnaise, 1,5 Esslöffeln Naturjoghurt, 4 Esslöffeln Sahne (28-30 %), Salz, Pfeffer, Schnittlauch, Peter­silie, Kresse und Sauerampfer. (-mt-) ...

Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Gebrannte Mandeln

Ein Tütchen gebrannte Mandeln dehnt das Weihnachtsmarkt-Vergnügen auf den Heimweg aus. Die Leckereien sind aber auch leicht zu Hause gemacht.

Zutaten: 200 Gramm ganze Mandeln, 100 Gramm Zucker, 60 Milliliter Wasser, zwei Esslöffel Vanillezucker, eine Messerspitze Zimt, nach Geschmack etwas gemahlener Kardamom oder andere gemahlene weihnachtliche Gewürze



So geht’s: Zucker, Vanillezucker und Gewürze in einer beschichteten Pfanne mischen, mit dem Wasser aufgießen und unter Rühren zum ­Kochen bringen. Mandeln hinzufügen, in kurzen Abständen rühren und so lange köcheln lassen, bis das Wasser verdampft ist.

Bei geringerer Temperatur dauerhaft rühren, bis der ­Zucker zuerst kristallisiert, dann flüssig wird und die Mandeln umhüllt. Pfanne zügig von der Platte nehmen und die Mandeln auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech auskühlen lassen. ­Zusammenklebende Mandeln mit der Gabel trennen. Michaela Töns

Foto: Arno Burgi/dpa

Geduld beim Glühwein

Wie so oft in der Küche klebt der Erfolg an den Basisprodukten. Ein ordentlicher Wein muss her, rät das Deutsche Weininstitut. Aus einem schlechten Wein wird auch mit viel Gewürzen kein leckerer Glühwein. Deutscher Spätburgunder ist eine gute Basis, Trollinger und Merlot, Montepulciano und Zweigelt sind es ebenso. Wichtig: Der Wein sollte wenig Tannine enthalten und keinesfalls im Barrique ausgebaut sein.

Auf einen Liter Wein kommen eine in Scheiben geschnittene (ungespritzte) Zitrone oder Orange, vier Gewürznelken sowie eine Stange Zimt. Apfelstückchen verfeinern den Geschmack. Zucker gibt es nach Belieben – drei bis vier Esslöffel sind ein Anhalt. Das Ganze wird erhitzt, aber nicht gekocht. Sonst verlieren die Gewürze an Aroma und der Glühwein wird bitter. Dann steht der Ansatz am besten lauwarm für ein paar Stunden. Vor dem Genießen werden die Gewürze entfernt und der Wein wieder nicht zu stark erhitzt.

Wer mag, kann seinem Glühwein noch einen Schuss verpassen – etwa mit Rum, Calvados oder Amaretto. Streng genommen ist das Ergebnis dann kein Glühwein mehr, sondern ein Punsch. Experimentieren kann man mit den Gewürzen. Sternanis, Vanilleschoten und Kardamom, Koriandersaat, Wacholder und Lorbeer etwa bieten sich an.

Alkoholfrei bietet sich ein Glühpunsch auf Apfelsaftbasis an. Dann sorgt neben Orange, Zimt und Nelken ein Früchtetee für das richtige Aroma. Dekorieren lässt sich das gesunde Adventsgetränk blendend mit Apfelchips. Uwe Gebauer

Foto: imago/panthermedia

Currywurst mit pikanter Sauce

Richtig weihnachtlich ist eine Currywurst nicht. Trotzdem gibt es auf jedem Weihnachtsmarkt eine Bratwurst-Bude. Damit die Grillwurst mit pikant-fruchtiger Currysauce daheim gelingt, gibt es hier ein Rezept angelehnt an viele kleine und große Köche, Blogger und Youtuber da draußen. Wer mag, kann auf Vorrat kochen und die Sauce portionsweise einfrieren. Dann gibt es Weihnachtsmarkt-Flair mit Currywurst im Handumdrehen.

Zutaten 6 Esslöffel Olivenöl 1 rote Zwiebel 1 rote Chilischote 20 g frischer Ingwer 2 bis 3 Teelöffel scharfes Currypulver 150 ml Cola – es geht auch O-Saft Stückige Tomaten – einfacher ist Ketchup, für die Fruchtnote eignen sich Sauer­kirschen oder Mandarinen aus der Dose Salz (am besten brauner) Zucker



So geht’s: Die Zwiebel und Chilischote fein würfeln und in etwas Olivenöl andünsten. Ingwer schälen, fein reiben und zusammen mit dem Currypulver in den Topf geben. Früchte und Flüssigkeit dazugeben. Alles muss einmal aufkochen, um dann püriert zu werden. Tomaten zugeben, erneut erhitzen und mit Salz und einer Prise braunem Zucker abschmecken. Fertig! Die Sauce schmeckt ­übrigens auch zu vegetarischen oder ve­ganen Grillwürstchen. Doerthe Rayen

Öle von Kiefernadeln und Mandarine werden mit Wasser und Alkohol gemischt. Zur Deko kommen Tannenzweige und Strandflieder in die Flasche. Foto: Pflanzenfreude.de/dpa

Weihnachtliches Raumspray

Ein Weihnachtsmarkt ist etwas für alle Sinne. Doch den Geruch von fettigen Pommes gemischt mit alkoholgeschwängertem Glühwein möchte nicht jeder auch daheim in der Nase und im Sofa haben.

Deshalb hier ein Tipp für ein weihnachtliches Raumspray, das nach Nadelbaum und Mandarine, Vanille, Zimt und Nelken duftet. Es lässt sich einfach zu Hause herstellen. Man braucht für ein Spray mit 100 Millilitern 50 ml destilliertes Wasser, 50 ml Alkohol und 25 bis 30 Tropfen reines ätherisches Öl mit dem Wunschduft als Basis, so das Blumenbüro Holland. Der Alkohol bewirkt, dass sich ein ätherisches Öl mit dem Wasser vermischen kann.

Das Blumenbüro Holland rät, zum Abfüllen eine durchsichtige Flasche mit Zerstäuber zu kaufen. In diese kommen nämlich nicht nur das Wasser-Alkohol-Öl-Gemisch, sondern auch ein paar hübsch aussehende Zweige oder Blumen zur Deko. Die ätherischen Öle gibt es im Reformhaus, in der Drogerie oder auch im Biomarkt. dpa/Stefanie Meier